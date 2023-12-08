Психолог Лабковский объяснил, как «вязкая психика» не дает нам быть счастливыми

Когда мы просыпаемся и идем чистить зубы, едем на работу, отправляемся в магазин за продуктами, в нашей голове крутятся тысячи мыслей. И среди них есть те, которые преследуют постоянно. Они словно отключают от реальности, не дают спокойно жить и концентрироваться на настоящем.
Например, вы переживаете за ребенка, который никак не может улучшить успеваемость в школе. Или же вы недавно расстались с любимым человеком, поэтому все мысли сейчас только о нем. Чем больше мы думаем о проблеме и о том, как же с нею поступить, тем сильнее привязываемся к ситуации. И это только усугубляет эмоциональное состояние.
Психологи говорят: надо отстать от себя. Но людям сложно не думать и не переживать — навязчивые мысли продолжают крутиться, отпустить ситуацию не получается. Это как раз и называется «вязкостью психики», говорит Михаил Лабковский.
«Вы буксуете на какой-то идее и не можете ее отпустить. Поток мыслей плотно связан с какими-то вашими переживаниями. А страх надо где-то расположить, вот вы и крутите в голове причины», — объясняет психолог.
Застопориться вы можете на любых других эмоциях, речь не только о страхе. Психика начинает «вязать», не давать вам отпустить ситуацию.
Что же с этим делать? Главное — найти первоисточник, ту самую причину, из-за которой вы начали буксовать.
Попробуйте задать себе следующие вопросы:
Чего я на самом деле боюсь?
Должно ли мне быть стыдно за какие-то вещи?
Могу ли я сейчас как-то повлиять на ситуацию, исправить проблему?
Может быть, уже ничего не сделать, ведь ситуация зависит не только от меня?
Если вы действительно хотите разобраться с ситуацией и отпустить ее, надо думать правильно, убежден Михаил Лабковский. Научитесь слышать себя и понимать, откуда берутся тревожные мысли. Можете как-то повлиять на ситуацию? Тогда действуйте! Если же нет, то и смысла в «мыслительной жвачке» тоже нет — сделаете себе только хуже.
Как можно избавиться от навязчивых мыслей
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По словам клинического психолога Дениса Долгова, есть простой и быстрый способ очистить сознание от навязчивых мыслей, чтобы почувствовать себя легче и спокойнее. Сделать это можно с помощью всего одной фразы.