Психолог Лабковский объяснил, как «вязкая психика» не дает нам быть счастливыми

Например, вы переживаете за ребенка, который никак не может улучшить успеваемость в школе. Или же вы недавно расстались с любимым человеком, поэтому все мысли сейчас только о нем. Чем больше мы думаем о проблеме и о том, как же с нею поступить, тем сильнее привязываемся к ситуации. И это только усугубляет эмоциональное состояние.