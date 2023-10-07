Одна волшебная фраза, которая быстро очистит голову от навязчивых мыслей и поможет расслабиться

Оцените последствия. До начала отпуска оцените, что будет, если вы полностью абстрагируетесь от рабочих процессов на одну-две недели. Если на работе без вашего участия все тут же остановится, значит, рабочие процессы организованы неоптимально.

Отключите рабочий телефон. Для экстренной связи оставьте резервный номер телефона доверенному сотруднику на случай серьезного форс-мажора.

Не читайте рабочую почту. Чтобы вас лишний раз не тревожили, поставьте на почте и всех рабочих мессенджерах автоответ: «Я в отпуске, буду тогда-то». Если надо, укажите контакт замещающего вас человека.

Наполните отдых активностями. Сделайте ваш отдых максимально насыщенным событиями — так думать о работе будет просто некогда.