Одна волшебная фраза, которая быстро очистит голову от навязчивых мыслей и поможет расслабиться

Многих даже в отпуске не отпускают мысли о работе, делах и нерешенных проблемах. По словам клинического психолога Дениса Долгова, есть простой и быстрый способ очистить сознание от навязчивых мыслей, чтобы почувствовать себя легче и спокойнее. Сделать это можно с помощью всего одной фразы.
Чтобы достичь нужного эффекта, надо попытаться понять эту фразу и пересказать ее своими словами. Но не тратьте на это больше пяти минут. Вот эта фраза:
«С ощущением прекращения ощущаемого, прекращения ощущения не удержать. Когда сознание осознаваемого пусто, пустота сознания предельно полна».
«Как только вы прекратите попытки понять и перефразировать вышеприведенное, вы удивитесь, как легко и свободно потекут ваши мысли, и насладитесь чувством облегчения и расслабления», —
По словам психолога, эту и подобные фразы он использует при работе со своими клиентами с высоким уровнем интеллекта и сильным внутренним контролером. Она помогает «утомить» сознание и погрузиться в состояние транса.
Как еще на отдыхе забыть о работе
Денис Долгов ранее рассказывал о пяти правилах, которые помогают во время отдыха или отпуска абстрагироваться от работы и полноценно расслабиться.
Оцените последствия. До начала отпуска оцените, что будет, если вы полностью абстрагируетесь от рабочих процессов на одну-две недели. Если на работе без вашего участия все тут же остановится, значит, рабочие процессы организованы неоптимально.
Отключите рабочий телефон. Для экстренной связи оставьте резервный номер телефона доверенному сотруднику на случай серьезного форс-мажора.
Не читайте рабочую почту. Чтобы вас лишний раз не тревожили, поставьте на почте и всех рабочих мессенджерах автоответ: «Я в отпуске, буду тогда-то». Если надо, укажите контакт замещающего вас человека.
Наполните отдых активностями. Сделайте ваш отдых максимально насыщенным событиями — так думать о работе будет просто некогда.
Запретите себе мысли о работе. На самом деле процесс мышления, если вы не страдаете каким-нибудь обсессивным расстройством, поддается произвольному контролю. Это дело практики.
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