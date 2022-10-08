Разжать челюсти, обнять кошку и еще 8 способов как следует расслабиться

Смех, запахи, позитивные мысли — все это надежные помощники нашей нервной системы, которой время от времени требуется тотальная перезагрузка. Вот как можно помочь ей даже в самых тяжелых условиях.

Придумайте сигнальное слово

Такое, которое для вас будет ассоциироваться с расслаблением. Например, «круто» или «релакс». Теперь нужно сформировать условный рефлекс. Американский психолог Марина Харрис предлагает для этого вот такое упражнение.

Сделайте глубокий вдох (на счет до четырех). Выдыхайте, считая до шести. Мысленно при этом повторяйте выбранное слово.

Сконцентрируйтесь на полном расслаблении . Дышите так 3-5 минут, пока не почувствуете легкость во всем теле. Повторяйте это упражнение 2-3 раза в день, чтобы связать сигнальное слово с расслабленным состоянием.

Постепенно сокращайте время выполнения упражнения до минуты. В идеале вы должны будете расслабляться, просто произнося это слово.

Ходите в стиле «дзен»

Это называется кинхин — ходячая медитация. Ходьба благодаря своей ритмичности в принципе расслабляет тело. А если добавить к этому медитативную практику, то расслабит и разум.

Главное здесь правильная поза. Левую ладонь надо сжать в кулак (большим пальцем внутрь) и прижать к середине груди тыльной стороной вверх. Обхватить кулак правой рукой. Локти находятся тоже на уровне груди, параллельно полу.

На выдохе — шаг правой ногой вперед. Затем вдох, а в конце вдоха шаг левой ногой, но не полный, а полшага. Старайтесь сосредоточиться на ступнях и дыхании, не думая во время ходьбы ни о чем другом.