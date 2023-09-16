Психолог Келли назвала 5 признаков, что человек вам точно завидует

Если вам кажется, что подруга, приятель, коллега по работе, соседка или даже близкий человек — супруг, родственник — вам завидуют, то есть признаки, которые их выдадут, и вы убедитесь, что это так и есть.
Вот эти признаки говорят, что человек испытывает чувство зависти, но старается, чтобы его никто не обнаружил. О них рассказала психолог и психотерапевт Лиз Келли.
Говорит, что мир к нему несправедлив
«Один из способов узнать, завидует вам человек или нет, — это обратить внимание на то, как он говорит о других людях и как он смотрит на мир в целом, — говорит Лиз Келли,
Пытается затмить вас
«Завистливые люди часто пытаются украсть ваш успех — любым образом приуменьшить его, обесценить, — продолжает эксперт. — Чего бы вы ни достигли, такой человек обязательно будет говорить, насколько больше он преуспел. Проблемы с самооценкой, которые у него есть, не позволяют ему радоваться успехам других, и он всегда старается восхвалять свои достижения, умаляя ваши».
Критикует
«Человек, испытывающий к вам зависть, не уважает любое ваше решение. Он будет постоянно критиковать и ваши действия, и выбор, даже если они его вообще не касаются, — говорит психолог. — Он будет осуждать, вместо того чтобы порадоваться за вас или попробовать понять, почему вы сделали именно так, а не иначе».
Прикрывает оскорбление комплиментами
«Наверняка у вас бывали ситуации, когда гость вроде бы восхищается вашим жилищем, но между делом обращает внимание на недостатки. „Ой, какая уютная квартира, только обои какие-то уродские — темные, мрачные…“ Вот такой комплимент с колкостью, который человек делает постоянно, — явный признак ревности, зависти», — продолжает психолог.
Прекращает общение
«Если после того, как вы добились успеха, человек вдруг перестает с вами общаться, постоянно находит поводы отказаться от ваших предложений встретиться, то такое избегание может говорить о том, что общение с вами вызывает у него сильные эмоции, с которыми он не может справиться, поэтому он предпочитает избегать коммуникаций», — объясняет психолог.
Доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа, кандидат психологических наук
Почему люди завидуют
«Есть такое психологическое явление, как локус контроля. Он может быть внешним и внутренним, — рассказал „Доктору Питеру“ психолог Московского института психоанализа Андрей Моисеев. — При внешнем локусе контроля человек во всех своих неудачах винит других людей и обстоятельства. Такие люди как раз завистливы, необязательны и не отвечают за свои слова и поступки. Люди с внутренним локусом контроля, наоборот, ответственны, дисциплинированны, они знают, что все зависит только от них. Они прилагают больше усилий к решению проблем и в конечном итоге добиваются успеха во многих сферах жизни».
При этом локус контроля — не какая-то жестко заданная черта, уточняет эксперт. При помощи техник осознанности, целеполагания и структурирования сознания вполне можно избавиться от этого чувства.