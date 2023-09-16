Психолог Келли назвала 5 признаков, что человек вам точно завидует

«Один из способов узнать, завидует вам человек или нет, — это обратить внимание на то, как он говорит о других людях и как он смотрит на мир в целом, — говорит Лиз Келли, пишет издание ProNews. — Скорее всего, он постоянно обвиняет жизнь в несправедливости. Склонны к зависти именно те люди, которые склонны винить в своих бедах и неудачах все, что угодно, но только не себя».