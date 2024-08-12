Прошла любовь, завяли помидоры: 7 причин, почему вы больше не нравитесь своему коту

Еще вчера ваша кошечка мурлыкала, терлась об ноги и спала на вашем животе, а сегодня демонстрирует полное равнодушие? Не расстраивайтесь: есть много причин, почему питомец может начать так вести себя, и дело необязательно в том, что хвостатый друг вас разлюбил.