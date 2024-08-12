Прошла любовь, завяли помидоры: 7 причин, почему вы больше не нравитесь своему коту

Еще вчера ваша кошечка мурлыкала, терлась об ноги и спала на вашем животе, а сегодня демонстрирует полное равнодушие? Не расстраивайтесь: есть много причин, почему питомец может начать так вести себя, и дело необязательно в том, что хвостатый друг вас разлюбил.
Стресс
Одна из распространенных причин резких изменений в поведении кошки — сильный стресс. Коты при всей своей внешней независимости очень не любят перемен: нервничать их может заставить новый корм, появление нового члена семьи, ремонт, переезд и даже банальная перестановка мебели.
И на фоне этих волнений кошка может начать вести себя необычно. Может показаться, что хозяин ей как будто не так уж и нравится.
О других признаках, которые помогут понять, что ваша кошка столкнулась с сильным стрессом, можно узнать ЗДЕСЬ.
Болезни
На фоне проблем со здоровьем кошки тоже могут начать вести себя необычно. Боль часто заставляет их избегать хозяев. Также неприятные ощущения могут спровоцировать приступы агрессии.
Если ваша кошка не дает себя гладить, внезапно стала менее ласковой — возможно, ее пора показать ветеринару.
Дефицит внимания
Котики очень нуждаются в общении с людьми. Они не любят подолгу сидеть в одиночестве и не прощают пренебрежения. Если проводить с кошкой слишком мало времени, не удивляйтесь, что со временем она может стать более равнодушной.
Поэтому, чтобы не портить отношения с любимицей, старайтесь находить время для игр с ней.
Изменение меню
Питание очень сильно влияет на самочувствие животных. Если вашей кошке не хватает определенных питательных веществ, корм вызывает аллергию или просто не подходит, это сильно повлияет и на ее поведение. Питомец может стать раздражительным и нервным.
Возраст
Характер котов меняется с возрастом. Они постепенно становятся менее активными, из-за чего может показаться, что ваш друг уже не так привязан к домашним.
Однако на самом деле это естественный процесс, который точно не свидетельствует о том, что кот вас больше не любит.
Ревность
Когда в доме появляется еще один питомец, ваша кошка может почувствовать себя обделенной и покинутой. Из-за ревности она начнет всячески демонстрировать свое недовольство хозяину.
Решить проблему можно, научившись грамотно и равномерно распределять время и внимание между любимцами, пишет издание
Нарушение личного пространства
Кошки очень трепетно относятся к личным границам, и им не нравится чрезмерное внимание. Если постоянно пытаться беспокоить кошку, когда она хотела побыть одна, не удивляйтесь, что со временем животное будет избегать контакта.