Громкое «мяу» неспроста: о чем кошка хочет с вами поговорить

Кошки, в отличие от собак, не сбиваются в стаи и не зависят от своих сородичей. Эти животные — настоящие одиночки, которые привыкли выживать самостоятельно. Когда котенок только рождается, то он плотно взаимодействует с матерью, а также братьями и сестрами. Но как только малыш подрастает, то отправляется в самостоятельную жизнь, где все будет зависеть только от него самого.