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Громкое «мяу» неспроста: о чем кошка хочет с вами поговорить

Между собой животные общаются с помощью языка жеста, и только в редких случаях начинают издавать звуки. Что касается коммуникации с человеком, то здесь все иначе.

9 июля 2024Обсудить
Громкое «мяу» неспроста: о чем кошка хочет с вами поговорить
Источник:

freepi

Кошки, в отличие от собак, не сбиваются в стаи и не зависят от своих сородичей. Эти животные — настоящие одиночки, которые привыкли выживать самостоятельно. Когда котенок только рождается, то он плотно взаимодействует с матерью, а также братьями и сестрами. Но как только малыш подрастает, то отправляется в самостоятельную жизнь, где все будет зависеть только от него самого.

Ученые считают, что кошки в какой-то степени даже одомашнили себя сами. Эти животные стали селиться недалеко от людей, потому что где человек — там запасы еды, следовательно, грызуны, на которых кошки с удовольствием охотились.

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Постепенно кошки стали контактировать и с человеком. И чтобы научиться общаться с людьми, животным пришлось адаптироваться — то есть частично отказаться от языка жестов в пользу вокализации.

В своем исследовании ученые доказали, что кошкам действительно пришлось перестроиться. Эксперты выяснили, что когда животное начинало привлекать внимание человека, то переходило на высокие частоты — «мяу» становилось более настойчивым и выразительным. Более того, кошки старались, чтобы звук был как можно громче.

Ученые уверены: такая вокализация необходима, чтобы хозяин точно не оставил питомца без внимания. Это своеобразный крик о помощи — кошка хочет, чтобы человек о ней позаботился, оставил все свои дела и как можно скорее уделил ей время. Мотивы могут быть самыми разнообразными: животное хочет есть, играть, ему страшно или у него что-то болит. В любом случае, просто так «разговаривать» со своим хозяином питомец точно не станет.

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Более того, кошка может различать, когда человек обращается к ней или же к другому человеку. И активно этим пользуется, пишет The Conversation. Если питомец понимает, что хозяин хочет с ним взаимодействия и это желание взаимно, то обязательно это покажет — подойдет ближе, начнет ластиться или же выразительно ответит. В противном случае животное просто спрячется или проигнорирует человека.

Как разговаривать с кошкой на одном языке

Зоопсихологи придерживаются мнения: животные издают звуки только для своего хозяина. Как научиться понимать очередное «мур», «мяу» или протяжно «мяв?» Подробная инструкция от эксперта — ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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