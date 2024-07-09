Громкое «мяу» неспроста: о чем кошка хочет с вами поговорить

Кошки, в отличие от собак, не сбиваются в стаи и не зависят от своих сородичей. Эти животные — настоящие одиночки, которые привыкли выживать самостоятельно. Когда котенок только рождается, то он плотно взаимодействует с матерью, а также братьями и сестрами. Но как только малыш подрастает, то отправляется в самостоятельную жизнь, где все будет зависеть только от него самого.
Ученые считают, что кошки в какой-то степени даже одомашнили себя сами. Эти животные стали селиться недалеко от людей, потому что где человек — там запасы еды, следовательно, грызуны, на которых кошки с удовольствием охотились.
Постепенно кошки стали контактировать и с человеком. И чтобы научиться общаться с людьми, животным пришлось адаптироваться — то есть частично отказаться от языка жестов в пользу вокализации.
В своем
Ученые уверены: такая вокализация необходима, чтобы хозяин точно не оставил питомца без внимания. Это своеобразный крик о помощи — кошка хочет, чтобы человек о ней позаботился, оставил все свои дела и как можно скорее уделил ей время. Мотивы могут быть самыми разнообразными: животное хочет есть, играть, ему страшно или у него что-то болит. В любом случае, просто так «разговаривать» со своим хозяином питомец точно не станет.
Более того, кошка может различать, когда человек обращается к ней или же к другому человеку. И активно этим пользуется,
Как разговаривать с кошкой на одном языке
Зоопсихологи придерживаются мнения: животные издают звуки только для своего хозяина. Как научиться понимать очередное «мур», «мяу» или протяжно «мяв?» Подробная инструкция от эксперта — ЗДЕСЬ.