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Профессор Драпкина рассказала, кому нельзя есть суперполезные стебли сельдерея

Сочные стебли сельдерея можно найти в магазинах почти круглый год, что делает их особо популярными. Их любят как приверженцы здорового образа жизни, так и просто кулинары-любители, которых привлекает их интересный вкус.

5 августа 2023
кому противопоказаны стебли сельдерея
Источник:
iStockphoto

Стебли сельдерея обычно едят в сыром виде — просто так или в качестве ингредиента салатов, смузи. Хотя они могут разнообразить вкус не только свежих блюд, их часто добавляют в супы, гарниры, пасту, ризотто.

Сторонники ЗОЖ недаром любят стебли сельдерея. Как рассказала в своем телеграм-канале профессор Оксана Драпкина, в них действительно много полезных веществ и витаминов, некоторые в количестве почти суточной нормы.

По словам специалиста, в 100 граммах черешкового сельдерея содержится:

  • витамин А (83% суточной нормы) и его предшественник — бета-каротин (90%). Они важны для нормального ночного зрения, защищают клетки от повреждения свободными радикалами, регулируют работу иммунной системы. Чтобы эти витамины усваивались, надо добавлять в блюда жиры — растительное или сливочное масло;

  • витамин С (42%). Обладает антиоксидантным эффектом и способствует формированию соединительной ткани;

  • витамин К (24%). Необходим для нормального свертывания крови и построения костной ткани;

  • калий (17%). Поддерживает артериальное давление в норме и сердечный ритм;

  • магний (13%);

  • кальций;

  • фосфор;

  • марганец.

«Низкая калорийность и большое содержание клетчатки делают сельдерей незаменимым продуктом для желающих похудеть. Клетчатка создает чувство насыщения, предотвращает запоры и поддерживает нормальный состав микробиоты кишечника. Также сельдерей обладает легким мочегонным действием, способствуя уменьшению отеков», — добавляет профессор Оксана Драпкина.

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Кому противопоказаны стебли сельдерея

Некоторые заболевания и состояния, к сожалению, могут помешать получить пользу от этого овоща.

По словам профессора Драпкиной, употребление сельдерея надо сильно ограничить, а иногда и вовсе отказаться в следующих случаях:

  • при пищевой аллергии. Причем реакция на сельдерей может развиться даже после термической обработки. Аллергия на сельдерей чаще возникает у людей, страдающих аллергией на пыльцу березы или других представителей семейства зонтичных — моркови, аниса, кумина, фенхеля, кориандра, тмина, укропа, петрушки;

  • при беременности и лактации. Гормоноподобное вещество апиол, которое есть в этом овоще, вызывает сокращение матки и может привести к преждевременным родам, а эфирные масла сельдерея могут придать неприятный вкус грудному молоку;

  • при приеме антикоагулянта варфарин. Содержащийся в сельдерее витамин К влияет на свертываемость крови и может нейтрализовать действие препарата;

  • при заболеваниях органов ЖКТ. Большое количество клетчатки может вызвать обострение гастрита, синдрома раздраженного кишечника. В этом случае сельдерей надо есть осторожно, в умеренных количествах и желательно после термической обработки.

И еще. Врачи рекомендуют также ограничить употребление сельдерея при почечной недостаточности из-за содержащихся в нем калия и фосфора. А при склонности к мочекаменной болезни — из-за щавелевой кислоты. Как рассказывал уролог-андролог Станислав Сосновский, эта кислота способствует образованию самого распространенного вида камней в почках — оксалатов, а также может спровоцировать движение уже имеющихся камней. Осторожными с сельдереем стоит быть и принимающим диуретики: он сам по себе дает мочегонный эффект, что может стать двойным ударом для почек.

Автор текста:Анастасия Романова
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