Профессор Драпкина рассказала, кому нельзя есть суперполезные стебли сельдерея

Стебли сельдерея обычно едят в сыром виде — просто так или в качестве ингредиента салатов, смузи. Хотя они могут разнообразить вкус не только свежих блюд, их часто добавляют в супы, гарниры, пасту, ризотто.
Сторонники ЗОЖ недаром любят стебли сельдерея. Как рассказала в своем телеграм-канале профессор Оксана Драпкина, в них действительно много полезных веществ и витаминов, некоторые в количестве почти суточной нормы.
По словам специалиста, в 100 граммах черешкового сельдерея содержится:
витамин А (83% суточной нормы) и его предшественник — бета-каротин (90%). Они важны для нормального ночного зрения, защищают клетки от повреждения свободными радикалами, регулируют работу иммунной системы. Чтобы эти витамины усваивались, надо добавлять в блюда жиры — растительное или сливочное масло;
витамин С (42%). Обладает антиоксидантным эффектом и способствует формированию соединительной ткани;
витамин К (24%). Необходим для нормального свертывания крови и построения костной ткани;
калий (17%). Поддерживает артериальное давление в норме и сердечный ритм;
магний (13%);
кальций;
фосфор;
марганец.
«Низкая калорийность и большое содержание клетчатки делают сельдерей незаменимым продуктом для желающих похудеть. Клетчатка создает чувство насыщения, предотвращает запоры и поддерживает нормальный состав микробиоты кишечника. Также сельдерей обладает легким мочегонным действием, способствуя уменьшению отеков», —
Кому противопоказаны стебли сельдерея
Некоторые заболевания и состояния, к сожалению, могут помешать получить пользу от этого овоща.
По словам профессора Драпкиной, употребление сельдерея надо сильно ограничить, а иногда и вовсе отказаться в следующих случаях:
при пищевой аллергии. Причем реакция на сельдерей может развиться даже после термической обработки. Аллергия на сельдерей чаще возникает у людей, страдающих аллергией на пыльцу березы или других представителей семейства зонтичных — моркови, аниса, кумина, фенхеля, кориандра, тмина, укропа, петрушки;
при беременности и лактации. Гормоноподобное вещество апиол, которое есть в этом овоще, вызывает сокращение матки и может привести к преждевременным родам, а эфирные масла сельдерея могут придать неприятный вкус грудному молоку;
при приеме антикоагулянта варфарин. Содержащийся в сельдерее витамин К влияет на свертываемость крови и может нейтрализовать действие препарата;
при заболеваниях органов ЖКТ. Большое количество клетчатки может вызвать обострение гастрита, синдрома раздраженного кишечника. В этом случае сельдерей надо есть осторожно, в умеренных количествах и желательно после термической обработки.
И еще. Врачи рекомендуют также ограничить употребление сельдерея при почечной недостаточности из-за содержащихся в нем калия и фосфора. А при склонности к мочекаменной болезни — из-за щавелевой кислоты. Как рассказывал уролог-андролог Станислав Сосновский, эта кислота способствует образованию самого распространенного вида камней в почках — оксалатов, а также может спровоцировать движение уже имеющихся камней. Осторожными с сельдереем стоит быть и принимающим диуретики: он сам по себе дает мочегонный эффект, что может стать двойным ударом для почек.