Профессор Драпкина рассказала, кому нельзя есть суперполезные стебли сельдерея

И еще. Врачи рекомендуют также ограничить употребление сельдерея при почечной недостаточности из-за содержащихся в нем калия и фосфора. А при склонности к мочекаменной болезни — из-за щавелевой кислоты. Как рассказывал уролог-андролог Станислав Сосновский, эта кислота способствует образованию самого распространенного вида камней в почках — оксалатов, а также может спровоцировать движение уже имеющихся камней. Осторожными с сельдереем стоит быть и принимающим диуретики: он сам по себе дает мочегонный эффект, что может стать двойным ударом для почек.