Профессор Бокерия назвала 7 лучших продуктов для печени

Ранее физиолог рассказал «Доктору Питеру», что тем, кто следит за здоровьем печени, стоит отказаться от регулярного употребления одноразового чая в пирамидках. Исследования доказали, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. «Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика», — уточнил врач. Они очень вредят крови и печени и даже могут приводить к развитию раковых опухолей.