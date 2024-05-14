Профессор Бокерия назвала 7 лучших продуктов для печени

Вопрос, как поддержать нормальную работу печени, тем более если приходится пить статины при высоком холестерине, часто волнует пациентов с хроническими болезнями. Многие слышали о бесполезности различных биодобавок, якобы чистящих печень.
Но полезные свойства продуктов, причем доказанные, никто не отменял. Так почему бы не воспользоваться советами медиков и не добавить в рацион то, что реально работает на пользу нашему важнейшему органу-фильтру?
Как известно, в организме печень обезвреживает чужеродные и токсичные соединения, а еще производит холестерин и выводит его излишки. О других функциях органа и о том, какие полезные продукты для очищения и поддержания нормальной работы печени стоит есть,
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНЛичный сайт
«Печень расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов, — говорит врач-кардиолог. — Печень запасает углеводы, белки, жиры, гормоны, витамины, минеральные вещества, железо, витамины A, D, K, B 12 и фолиевую кислоту. Биохимически обрабатывает стероидные гормоны, билирубин, лекарственные вещества, алкоголь…»⠀
Семь продуктов, которые надо активно есть, чтобы поддержать печень
Все виды крестоцветных овощей. Это капуста разных видов (от брокколи до брюссельской), салаты, руккола, шпинат, хрен, редька, репа, редис. ⠀
Яйца. В них содержится много белка и холина, который регулирует холестерин.
Побеги (любые). Это ростки, которые срезают на 7-10-й день после посева. И это не только проращенные пшеница, овес, греча, горох, но и перья молодого зеленого лука, свежий щавель, базилик, укроп, листья свеклы и микрозелень.
Свекла. Этот овощ снижает воспаление, улучшает выведение желчи, а листья свеклы содержат самое большое количество калия из всех продуктов.
Чеснок.
Все виды жирной рыбы. Это не только лосось и палтус, но и сельдь, и скумбрия.
Лимон. Цитрус снижает воспаление, удаляет жир с печени.
Этот чай вредит печени
Ранее физиолог рассказал «Доктору Питеру», что тем, кто следит за здоровьем печени, стоит отказаться от регулярного употребления одноразового чая в пирамидках. Исследования доказали, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. «Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика», — уточнил врач. Они очень вредят крови и печени и даже могут приводить к развитию раковых опухолей.