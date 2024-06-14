Правило 15 минут: как определить свою норму сна, объяснил сомнолог

По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, потребность в сне может отличаться у разных людей. Большинству действительно надо около 8 часов, чтобы выспаться. Но есть люди, которым достаточно спать по 4-6 часов. А есть такие, кому и 10 часов будет мало.