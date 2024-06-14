Правило 15 минут: как определить свою норму сна, объяснил сомнолог

По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, потребность в сне может отличаться у разных людей. Большинству действительно надо около 8 часов, чтобы выспаться. Но есть люди, которым достаточно спать по 4-6 часов. А есть такие, кому и 10 часов будет мало.
Почему норма сна отличается? По словам Романа Бузунова, у каждого человека она заложена генетически и почти не меняется после подросткового возраста.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукЛичный сайт
«У детей потребность в сне существенно выше, чем у взрослых. Вероятно, это связано с активным ростом организма и необходимостью усваивать большой объем информации. Эти процессы наиболее активно протекают во время сна», — добавляет сомнолог.
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дети до 3 месяцев — 14-17 часов в сутки;
дети от 4 до 12 месяцев — 12-15 часов;
дети от 1 года до 2 лет — 11-14 часов;
дети 3-5 лет — 10-13 часов;
дети 6-13 лет — 9-11 часов;
подростки 14-17 лет — 8-10 часов;
взрослые от 18 до 64 лет — 7-9 часов;
люди старше 64 лет – 7-8 часов.
Какая норма именно у вас
Чтобы вычислить, сколько времени требуется для нормального сна именно вам, профессор Бузунов советует понаблюдать за собой.
«Спать нужно столько, чтобы вечером засыпать в течение 15 минут, утром после пробуждения включаться в привычную деятельность за 15 минут, а в течение дня чувствовать себя бодрым», — говорит врач.
При этом доктор советует не пытаться определять свою норму сна во время отпуска, когда мы обычно расслабляемся и нам хочется проводить в постели больше времени, чем действительно необходимо.
«Если регулярно спать дольше необходимого для вас времени, это неизбежно ведет к снижению его качества: сон становится более поверхностным и разорванным. А далее формируется хроническая бессонница», — предупреждает доктор.
Между тем важно учитывать, что даже ваша индивидуальная норма сна не статична, она может меняться в разные периоды жизни. Например, во время болезни, больших нагрузок, у женщин при беременности. Может также влиять и погода: осенью и зимой почти всем хочется поспать подольше.
Кстати
Недавно ученые Стэнфорда выяснили, почему нельзя спать меньше шести часов и больше девяти. Исследователи выяснили, что продолжительность сна влияет на здоровье мозга, особенно у пожилых людей. К примеру, участники, спавшие шесть часов или меньше по ночам, имели повышенный уровень бета-амилоида, который увеличивает риск деменции. К каким еще выводам пришли ученые, читайте ЗДЕСЬ.
Как заставить себя лечь спать раньше обычного? О необычном способе от сомнолога Романа Бузунова читайте ЗДЕСЬ.
Если же вы любите вздремнуть днем, важно правильно выбирать время для этого занятия, иначе такая привычка вместо пользы может принести лишь вред. Когда полезно спать днем, узнайте ЗДЕСЬ.