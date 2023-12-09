Попробуйте делать так: 4 утренние привычки долгожителей

Главный секрет тех, кто успевает выполнить много задач за день, — четкое планирование. Исследования показывают, что пожилые люди, которые привыкли ставить перед собой четкие цели, живут в среднем дольше, чем люди, которые этого не делают. Простой способ достичь продуктивности — уже утром подумать о том, чем вы будете заниматься на протяжении всего дня, пишет издание ETNT.