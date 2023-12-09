Попробуйте делать так: 4 утренние привычки долгожителей

Любите ли вы утро? Для кого-то пробуждение становится настоящим испытанием, для кого-то это буквально любимая часть дня.
Прозвучит возможно банально, зато честно: только в ваших силах сделать свое утро более приятным. Помогут в этом вам полезные привычки.
Обратите внимание на особенности расписания жителей «голубых зон» — так называют районы, жители которых доживают до столетнего юбилея. Кое-что из их образа жизни определенно стоит взять на заметку, особенно если вы и сами хотели бы стать долгожителем.
Сытный завтрак
Кто-то по утрам не ест вообще, кто-то предпочитает просто выпить кофе на ходу. Однако, если вы хотите брать пример с долгожителей, вам нужно взять за правило готовить себе более сытный завтрак. Например, идеально для этих целей подойдет овсянка с орехами и фруктами. Сахара в кашу добавлять не стоит, а вот приправы вроде корицы смогут и вкуса вашему блюду добавить, и дополнительную пользу принести.
Если овсянку вы не любите, замените ее на другие варианты. Главное — соблюдать правило: в вашем идеальном завтраке должны сочетаться сложные углеводы, белки, жиры и клетчатка.
Время с семьей
Дети торопятся в школу, родители — на работу. Где уж тут найти время для общения? Однако жители «голубых зон» стараются отложить работу и соцсети, чтоб хотя бы несколько минут потратить на общение с близкими. Любопытно, что долгожители в принципе чаще всего отдают приоритет именно семье.
Кофе
О пользе и вреде кофе можно говорить долго. Однако факт остается фактом: большинство долгожителей начинают свое утро с чашечки бодрящего напитка с небольшим количеством сахара и без сливок.
И это имеет смысл. Кофе в умеренных количествах идет на пользу вашему сердцу и сосудам. Он полезен для печени, уменьшает уровень воспаления в организме и повышает настроение на весь день.
Цели на день
Главный секрет тех, кто успевает выполнить много задач за день, — четкое планирование. Исследования показывают, что пожилые люди, которые привыкли ставить перед собой четкие цели, живут в среднем дольше, чем люди, которые этого не делают. Простой способ достичь продуктивности — уже утром подумать о том, чем вы будете заниматься на протяжении всего дня, пишет издание
Кстати
Долгожители и их особенности нередко становятся предметом интереса ученых. Исследователи пытаются понять, какие именно факторы позволяют прожить долго и сохранить здоровье до глубокой старости. Ученые из Университета Торонто смогли выделить семь таких особенностей, проанализировав образ жизни более 7 тысяч человек. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.