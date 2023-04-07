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Помощь друга: 4 признака, что у вашего товарища серьезные неприятности, но он их скрывает

Друзья не всегда рассказывают нам о своих проблемах, а иногда и вовсе предпочитают скрывать неприятности. Но догадаться, что у них что-то случилось, можно по некоторым явным признакам. Как помочь другу, которому сейчас приходится непросто, объяснила психолог.

7 апреля 2023
дружба
Источник:
iStockphoto

Ученые выяснили, что люди, у которых есть пять и более друзей, на 60% счастливее, чем те, у кого друзей меньше. А еще — что люди с сильными социальными связями живут на 7,5 лет дольше. «Эффект крепкой дружбы сравним с отказом от курения», — говорят авторы исследования.

Многие склонны переоценивать дружеские отношения, думая, что они — навсегда. Но психологи уверяют: это нормально, если дружба исчерпала себя и вам больше не хочется быть рядом.

Нередко бывает и так, что люди не лезут в проблемы друзей, если те о них предпочитают молчать. Чаще всего потому, что боятся поднять болезненную тему и заставить их чувствовать себя еще более некомфортно.

Но это неверно. Если кому-то плохо, то доверительное обсуждение проблемы уже может стать отправной точкой к исцелению, считает психолог, профессор Тема Брайант.

Тема Брайант

Президент Американской психологической ассоциации, доктор философии, профессор психологии Университета Пеппердайн

4 признака, что вашему другу срочно нужна помощь

  • Он «пропал с радаров».

    «Часто человек в трудный период жизни не кричит о своей проблеме на каждом углу, а самоизолируется,  — рассказывает изданию CNBC психолог, профессор Тема Брайант. — Так что, если близкий человек вдруг перестал выходить на связь, как-то незаметно прекратил общение, это может быть тревожным знаком».  

  • Демонстрирует саморазрушающее поведение.

    «Если вы замечаете, что друг стал злоупотреблять алкоголем, или склонен объедаться сладким, или днями не выходит из дома, то стоит задуматься, — говорит Брайант. — Человек даже может в шутку акцентировать на этом внимание: „Я съела невероятное количество мороженого сегодня ночью“».

  • Стал более раздражительным.

    «Если вы замечаете, что реакция близкого человека на какой-то незначительный пустяк избыточная, излишне взрывная, чем была ранее, это может указывать на то, что у человека не все в порядке в жизни», — отмечает эксперт.

  • Занимается самобичеванием.

    «Человек может сказать фразу вроде: „Да кому я нужен, кто меня возьмет на работу!“ или „Никто не хочет со мной встречаться, потому что я хуже всех“, — обращает внимание психолог. — Такого рода заявления, которые обесценивают человека или чрезмерно обобщают его собственную неважность, могут быть свидетельством того, что он нуждается в некоторой поддержке».

Если у вашего друга проявляются какие-либо из этих признаков, возможно, пришло время вызвать его на разговор, резюмирует эксперт.

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«Прежде чем бросаться на помощь, честно признайтесь, готовы ли вы погрузиться в чужие проблемы, даже если речь о друге, — советует Тема Брайант. — Проверьте собственный „бензобак“ энергии, оцените, есть ли у вас ресурс помогать другим».

  • Задавайте конкретные вопросы.

«Если вы готовы протянуть руку помощи, не спрашивайте друга: „А что у тебя случилось?“ или „Расскажи, как дела“. Скорее всего, вы получите нейтральный ответ, — говорит психолог. — Будьте более конкретны в своих вопросах».  

  • Какой была для тебя эта неделя?

  • Как ты справляешься с тем, что происходит в жизни?

  • Что хорошего и что плохого было в последнее время?

«Еще лучше продолжать разговор, опираясь на фразы и факты, которые произнес друг и которые вроде бы кажутся безобидными, — объясняет эксперт. — Например, друг признался, что спал подряд аж 14 часов. Спросите его, что его так вымотало, почему он так устал».  

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  • Уделите другу достаточно времени.

Важно, как вы говорите и что именно.

«Надо дать понять человеку, что вы искренне переживаете за него, а не просто хотите услышать ответ: „Да все в порядке“, чтобы потом попросить его о каком-то одолжении. Важно также самому убедиться, что у вас реально есть время выслушать друга, если он захочет с вами поделиться своими заботами, и не придется посреди его откровений вскакивать и бежать за ребенком в школу. Это не легкая беседа, это настоящий разговор», — сказала Брайант. 

  • Выбирайте правильный тон. 

«Когда вы предлагаете помощь, обязательно создайте атмосферу принятия и доверия, — советует психолог. — Полное сострадание, никакого осуждения!»

  • Право на молчание.

Если ваш друг все равно твердит: «У меня все в порядке», хотя очевидно, что это не так, не надо давить и требовать.

«Просто отступите и скажите так: „Если ты все же захочешь поговорить, ты знаешь, что я всегда рядом“. Поверьте, это может сработать», — отмечает психолог.

Автор текста:Анна Майская
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