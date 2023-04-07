Помощь друга: 4 признака, что у вашего товарища серьезные неприятности, но он их скрывает

Ученые выяснили, что люди, у которых есть пять и более друзей, на 60% счастливее, чем те, у кого друзей меньше. А еще — что люди с сильными социальными связями живут на 7,5 лет дольше. «Эффект крепкой дружбы сравним с отказом от курения», — говорят авторы исследования.

Многие склонны переоценивать дружеские отношения, думая, что они — навсегда. Но психологи уверяют: это нормально, если дружба исчерпала себя и вам больше не хочется быть рядом.

Нередко бывает и так, что люди не лезут в проблемы друзей, если те о них предпочитают молчать. Чаще всего потому, что боятся поднять болезненную тему и заставить их чувствовать себя еще более некомфортно.

Но это неверно. Если кому-то плохо, то доверительное обсуждение проблемы уже может стать отправной точкой к исцелению, считает психолог, профессор Тема Брайант.