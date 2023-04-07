Помощь друга: 4 признака, что у вашего товарища серьезные неприятности, но он их скрывает

Друзья не всегда рассказывают нам о своих проблемах, а иногда и вовсе предпочитают скрывать неприятности. Но догадаться, что у них что-то случилось, можно по некоторым явным признакам. Как помочь другу, которому сейчас приходится непросто, объяснила психолог.
7 апреля 2023
Ученые выяснили, что люди, у которых есть пять и более друзей, на 60% счастливее, чем те, у кого друзей меньше. А еще — что люди с сильными социальными связями живут на 7,5 лет дольше. «Эффект крепкой дружбы сравним с отказом от курения», — говорят авторы исследования.
Многие склонны переоценивать дружеские отношения, думая, что они — навсегда. Но психологи уверяют: это нормально, если дружба исчерпала себя и вам больше не хочется быть рядом.
Нередко бывает и так, что люди не лезут в проблемы друзей, если те о них предпочитают молчать. Чаще всего потому, что боятся поднять болезненную тему и заставить их чувствовать себя еще более некомфортно.
Но это неверно. Если кому-то плохо, то доверительное обсуждение проблемы уже может стать отправной точкой к исцелению, считает психолог, профессор Тема Брайант.
Тема Брайант
Президент Американской психологической ассоциации, доктор философии, профессор психологии Университета Пеппердайн
«Часто человек в трудный период жизни не кричит о своей проблеме на каждом углу, а самоизолируется, — рассказывает изданию CNBC психолог, профессор Тема Брайант. — Так что, если близкий человек вдруг перестал выходить на связь, как-то незаметно прекратил общение, это может быть тревожным знаком».
Демонстрирует саморазрушающее поведение.
«Если вы замечаете, что друг стал злоупотреблять алкоголем, или склонен объедаться сладким, или днями не выходит из дома, то стоит задуматься, — говорит Брайант. — Человек даже может в шутку акцентировать на этом внимание: „Я съела невероятное количество мороженого сегодня ночью“».
Стал более раздражительным.
«Если вы замечаете, что реакция близкого человека на какой-то незначительный пустяк избыточная, излишне взрывная, чем была ранее, это может указывать на то, что у человека не все в порядке в жизни», — отмечает эксперт.
Занимается самобичеванием.
«Человек может сказать фразу вроде: „Да кому я нужен, кто меня возьмет на работу!“ или „Никто не хочет со мной встречаться, потому что я хуже всех“, — обращает внимание психолог. — Такого рода заявления, которые обесценивают человека или чрезмерно обобщают его собственную неважность, могут быть свидетельством того, что он нуждается в некоторой поддержке».
Если у вашего друга проявляются какие-либо из этих признаков, возможно, пришло время вызвать его на разговор, резюмирует эксперт.
«Прежде чем бросаться на помощь, честно признайтесь, готовы ли вы погрузиться в чужие проблемы, даже если речь о друге, — советует Тема Брайант. — Проверьте собственный „бензобак“ энергии, оцените, есть ли у вас ресурс помогать другим».
Задавайте конкретные вопросы.
«Если вы готовы протянуть руку помощи, не спрашивайте друга: „А что у тебя случилось?“ или „Расскажи, как дела“. Скорее всего, вы получите нейтральный ответ, — говорит психолог. — Будьте более конкретны в своих вопросах».
Какой была для тебя эта неделя?
Как ты справляешься с тем, что происходит в жизни?
Что хорошего и что плохого было в последнее время?
«Еще лучше продолжать разговор, опираясь на фразы и факты, которые произнес друг и которые вроде бы кажутся безобидными, — объясняет эксперт. — Например, друг признался, что спал подряд аж 14 часов. Спросите его, что его так вымотало, почему он так устал».
«Надо дать понять человеку, что вы искренне переживаете за него, а не просто хотите услышать ответ: „Да все в порядке“, чтобы потом попросить его о каком-то одолжении. Важно также самому убедиться, что у вас реально есть время выслушать друга, если он захочет с вами поделиться своими заботами, и не придется посреди его откровений вскакивать и бежать за ребенком в школу. Это не легкая беседа, это настоящий разговор», — сказала Брайант.
Выбирайте правильный тон.
«Когда вы предлагаете помощь, обязательно создайте атмосферу принятия и доверия, — советует психолог. — Полное сострадание, никакого осуждения!»
Право на молчание.
Если ваш друг все равно твердит: «У меня все в порядке», хотя очевидно, что это не так, не надо давить и требовать.
«Просто отступите и скажите так: „Если ты все же захочешь поговорить, ты знаешь, что я всегда рядом“. Поверьте, это может сработать», — отмечает психолог.