Полезные свойства

Благодаря своему составу перепелиные яйца помогают сделать иммунитет крепче. Кроме того, этот продукт полезен для профилактики железодефицитной анемии. Такие яйца отлично подходят для сытного завтрака, который зарядит вас энергией и бодростью на весь день.

Еще перепелиные яйца полезны при кашле и астме. Если у вас сел голос или вы охрипли, этот продукт поможет вам восстановить связки — только употребить его нужно будет в сыром виде. Возьмите за привычку есть по одному сырому перепелиному яйцу в день — и тогда вы сможете избавиться от проблем с дыханием.