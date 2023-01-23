Перепелиные яйца принято считать более полезной альтернативой куриным. Кто-то вообще считает их чуть ли не натуральным лекарством и говорит о том, что их нужно обязательно давать всем детям для более быстрого роста. Разберемся в свойствах этого продукта и выясним, кому лучше вообще от перепелиных яиц отказаться.
Состав
В одном перепелином яйце 0,18 грамма углеводов, 4,99 грамма жиров и 5,87 грамма белка. Удивительно, но несмотря на маленький размер, такое яйцо калорийней куриного: 168 ккал на 100 грамм продукта. Напомним, калорийность 100 грамм куриного яйца составляет 142 ккал.
Перепелиное яйцо — кладезь полезных витаминов и минералов. В нем есть натрий, железо, калий, витамин А.
Полезные свойства
Благодаря своему составу перепелиные яйца помогают сделать иммунитет крепче. Кроме того, этот продукт полезен для профилактики железодефицитной анемии. Такие яйца отлично подходят для сытного завтрака, который зарядит вас энергией и бодростью на весь день.
Еще перепелиные яйца полезны при кашле и астме. Если у вас сел голос или вы охрипли, этот продукт поможет вам восстановить связки — только употребить его нужно будет в сыром виде. Возьмите за привычку есть по одному сырому перепелиному яйцу в день — и тогда вы сможете избавиться от проблем с дыханием.
Кроме того, в перепелиных яйцах есть антиоксиданты. Такой продукт поможет снизить артериальное давление и пойдет на пользу сердцу. Еще перепелиные яйца помогают быстрее заживлять ранки и порезы. Также они помогают замедлить процесс старения кожи и избавиться от мелких морщинок.
Наконец, перепелиные яйца полезны для зрения и для мужского здоровья.
Специалисты советуют есть перепелиные яйца именно в сыром виде: при термической обработке полезные минералы по большей части разрушаются.
Кстати о полезных веществах: в перепелиных яйцах почти в три раза больше магния и на 28 % больше железа, содержание витамина А — почти вдвое выше, чем в куриных. К сожалению, вредного для наших сосудов холестерина в таких яйцах тоже больше в два раза.
Вред перепелиных яиц
И у такого полезного продукта есть свои недостатки. Есть мнение, будто бы перепелиные яйца гипоаллергенны, но на самом деле это не так. Поэтому перед тем, как накормить своего ребенка перепелиным яйцом, лучше проконсультироваться с врачом.
Кроме того, с яйцами стоит быть осторожней людям с высоким уровнем холестерина и болезнями сердца и сосудов. Также важно помнить: чрезмерное употребление перепелиных яиц может ударить по почкам. А еще этот продукт довольно калориен, так что худеющим людям его не стоит есть в слишком больших количествах, пишет издание