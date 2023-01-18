У каждого человека есть внутренние биологические часы. Именно благодаря им вечером мы чувствуем себя сонными, а утром просыпаемся. Наше пищеварение тоже работает в согласии с этими часами. Когда человек находит для себя оптимальный режим питания, его обмен веществ улучшается, и он отлично себя чувствует.
Питание по биологическим часам помогает избавиться от чувства дискомфорта и тяжести, позволяет не переедать и поддерживать себя в отличной форме.
Подробнее о том, что такое режим питания и как его наладить, рассказали
Количество приемов пищи
Не существует унифицированного для всех показателя, однако в среднем врачи советует есть примерно по 3–5 раз в день: к классическому завтраку, обеду и ужину можно добавить полдник и второй завтрак. Понять, что лучше всего подходит именно вам, легче всего опытным путем — попробуйте разные комбинации и тогда поймете, сколько еды вам нужно за день. Есть меньше двух раз за день специалисты не советуют.
Распределение по времени
Важно не только количество съеденного за день, но и то, когда именно вы трапезничаете. Утром наше пищеварение активизируется. Больше всего желудочного сока выделяется как раз в этот период и днем. А вот в ночные часы пищу переваривать нашему телу становится сложнее. Поэтому врачи рекомендуют 2/3 своего меню на день оставлять на завтрак и обед, а остальное — на ужин.
Время приемов пищи
Не менее важный вопрос: на какие часы лучше планировать завтрак, обед и ужин? Тут тоже единого для всех ответа нет: люди, склонные вставать рано утром, могут просыпаться уже голодными. А вот любителям поздних подъемов нужно время после пробуждения, чтобы прийти в себя и задуматься о завтраке. Однако и тем, и другим утренний прием пищи в любом случае пропускать не стоит. Лучше подкрепиться едой с белками и жирами.
Обед и ужин у разных людей тоже будет в разное время. Главное правило: последний прием пищи лучше планировать не позже, чем за 2–3 часа до отхода ко сну.
Интервалы между завтраком, обедом и ужином
Для того чтобы организму было проще переваривать еду, должен быть временной промежуток — чтобы успел пройти так называемый пищеварительный цикл. Врачи говорят: от момента попадания пищи в желудок до ее продвижения в кишечный тракт проходит примерно 3–4 часа. Приблизительно таким и должен быть временной интервал между трапезами. Кстати, слишком долгие перерывы, больше 5 часов, не слишком полезны.
Время, затраченное на прием пищи
Современный человек постоянно куда-то опаздывает. Но есть слишком быстро, на бегу, очень вредно и для здоровья, и для фигуры. Впрочем, слишком растягивать прием пищи тоже не стоит — лучше выделять на каждый примерно по 10–15 минут.