У каждого человека есть внутренние биологические часы. Именно благодаря им вечером мы чувствуем себя сонными, а утром просыпаемся. Наше пищеварение тоже работает в согласии с этими часами. Когда человек находит для себя оптимальный режим питания, его обмен веществ улучшается, и он отлично себя чувствует.

Питание по биологическим часам помогает избавиться от чувства дискомфорта и тяжести, позволяет не переедать и поддерживать себя в отличной форме.