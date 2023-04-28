Парадокс Интернета: Андрей Курпатов объяснил, как соцсети на самом деле влияют на психику

«Однако сети искажают сам подход к мышлению и влияют на коммуникативные навыки. Сокращается живое общение, потому что теряется необходимость отходить от экрана мобильного телефона или компьютера, ведь все общение происходит здесь. Сходит на нет тактильный контакт, благодаря которому улучшается настроение, уменьшается стресс, снижается артериальное давление и нормализуется пульс. Современному поколению проще решать рабочие и личные вопросы в сообщениях — там они чувствуют себя увереннее. Как часто мы слышим: „Мне проще написать, чем сказать лично!“ А 93% подростков уже не могут обходиться без эмодзи, которые невозможно использовать при личном общении. Люди теряют способность проявлять и распознавать эмоции. Это влечет за собой психологические проблемы», — поясняет эксперт.