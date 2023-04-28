Парадокс Интернета: Андрей Курпатов объяснил, как соцсети на самом деле влияют на психику

Современный человек не представляет своей жизни без соцсетей. Нередко первое, что мы делаем утром, — хватаем в руки смартфон и проверяем почту и свои профили: кто нам написал, кто лайкнул, кто что выложил в ленту.
А как такие ритуалы влияют на нашу психику? На этот вопрос отвечает врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия смысла», руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО «Сбербанк» Андрей Курпатов.
Психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера «Игры разума» в Санкт-Петербурге, автор книг по психологии
Термин «социальная сеть» появился даже раньше Интернета, в 1954 году, и означал группу людей, связанных определенными взаимоотношениями. А с появлением Интернета в 1969 году эта концепция набрала популярность и стала развиваться онлайн.
Большинство привычных нам удаленных средств коммуникации когда-то задумывались как военные. Социальные сети — не исключение. Они начали свое существование в 1971 году в США. Через 17 лет финские ученые превратили соцсеть в чат, позволяющий общаться в режиме реального времени. А настоящий прорыв случился в 1995 году. Американец Рэнди Конрадс создал соцсеть Сlassmates для одноклассников и выпускников университетов. С нее и началось распространение социальных сетей по всему миру, и жизнь людей изменилась навсегда.
Социальные сети принесли с собой новые схемы общения. Они создают видимость, но не раскрывают истину. Большинство пользователей стремятся показать только удачные фотографии и поделиться значимыми событиями, умалчивая о проблемах и трудностях. Поэтому для современного человека стало так важно демонстрировать свою успешность, чтобы не показаться хуже других.
«Получается, что соцсети, с одной стороны, объединяют людей — дают возможность общаться со знакомыми по всему миру, сохраняя контакты. Можно завести друзей со схожими интересами, что очень расширяет круг общения маломобильных групп населения или тех, кому тяжело общаться лично. Раньше им приходилось просто замыкаться в себе», — говорит Курпатов.
«Однако сети искажают сам подход к мышлению и влияют на коммуникативные навыки. Сокращается живое общение, потому что теряется необходимость отходить от экрана мобильного телефона или компьютера, ведь все общение происходит здесь. Сходит на нет тактильный контакт, благодаря которому улучшается настроение, уменьшается стресс, снижается артериальное давление и нормализуется пульс. Современному поколению проще решать рабочие и личные вопросы в сообщениях — там они чувствуют себя увереннее. Как часто мы слышим: „Мне проще написать, чем сказать лично!“ А 93% подростков уже не могут обходиться без эмодзи, которые невозможно использовать при личном общении. Люди теряют способность проявлять и распознавать эмоции. Это влечет за собой психологические проблемы», — поясняет эксперт.
В сообщениях в соцсетях все чаще появляются короткие предложения без точек и знаков препинания, с сокращенными и измененными словами. Да и вообще количество используемых в переписке слов минимально. Это ведет к обнищанию языка и неумению людей выражать свои мысли. По мнению Курпатова, современные дети, привыкшие жить в Интернете, перенимают некорректное написание и перестают воспринимать правила русского языка.
Но не только на язык и умение общаться влияет пребывание в Интернете. Социальные сети вызывают депрессию у тех, кто считает себя хуже жизни напоказ, которую выставляют другие. Кто-то делится заработанными миллионами, кто-то идеальной фигурой и внешностью, а у других это вызывает чувство тревоги и постоянное ощущение «не дотягиваю». К тому же социальные сети — место безнаказанности, вас могут оскорбить и исчезнуть. Вы так и не найдете виновного, а вот осадок останется.
«Кстати, впервые взаимосвязь между депрессивными состояниями и временем, проведенным в Интернете, обнаружил в 1998 году американский психолог Роберт Краут. Он назвал это парадоксом Интернета: технология, которая должна была дать людям беспрецедентную свободу общения, привела к изоляции ее пользователей», — говорит психотерапевт.
И конечно, соцсети вызывают зависимость. Как часто вы замечали себя за машинальным пролистыванием ленты? Это входит в привычку и ежедневный ритуал. 97% молодых людей подтвердили, что начинают день с общения в социальных сетях или просмотра чужих фотографий и видео.
Итак, вопрос «быть или казаться» при активном развитии социальных сетей не теряет своей актуальности. Решение — за каждым из нас.