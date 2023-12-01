Ошибка, которую мы допускаем в 20 лет, мешает нормальным отношениям в будущем

А теперь коротко об исследовании, которое натолкнуло ученых на такие мысли. Из 1000 добровольцев часть были одинокими, когда покинули дом родителей, а другие сразу же образовали пару. Ученые оценивали их удовлетворенность жизнью в начале отношений, во время расставания и после него.