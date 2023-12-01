Ошибка, которую мы допускаем в 20 лет, мешает нормальным отношениям в будущем

Стремление к серьезным отношениям в 20 лет — большая ошибка. По крайней мере, так заявляют голландские исследователи. Оказалось, что, вступая во взрослую жизнь, одиночки имеют гораздо больше преимуществ.
«Люди, которые начинают отношения, едва покинув родительский дом, меньше подготовлены к тому, чтобы справиться с разбитым сердцем в более позднем возрасте, чем те, кто какое-то время остается без пары», — объясняют ученые.
Возможно, это происходит потому, что одиночки развивают больше жизненных навыков и связей, которые впоследствии помогут им справиться с тяжестью расставания.
Кроме того, люди, которые с юных лет были преданы своим любовным отношениям, слишком их идеализируют. Они уверены, что их союз будет длиться вечно. А чем выше ожидания, тем сильнее разочарование.
Одиночки таких иллюзий не строят, поэтому, если их отношения заканчиваются, переживают они, как правило, меньше.
«Мы часто воспринимаем период одиночества как нечто грустное. Но на самом деле это может быть временем для изучения нового, возможностью сосредоточить внимание на себе», — говорит доктор
Интересен и финансовый аспект. Часто бывает, что женщина, которая рано вступает в брак, начинает полностью зависеть от своего мужа.
«Девушки, которые в 20 лет не имели серьезных отношений, как правило, зарабатывают больше. И, что удивительно, женщины, сразу же вступившие в брак, после разрыва отношений продемонстрировали значительный рост в доходах. Оставшись без общего семейного дохода, они вынуждены зарабатывать больше», — объясняет эксперт.
Однако это вовсе не значит, что 20-летним нужно рушить уже сложившиеся здоровые отношения.
«Вместо того чтобы расставаться, разделите нагрузку по дому и ответственность за заработок на двоих», — советует доктор Лоннеке.
А теперь коротко об исследовании, которое натолкнуло ученых на такие мысли. Из 1000 добровольцев часть были одинокими, когда покинули дом родителей, а другие сразу же образовали пару. Ученые оценивали их удовлетворенность жизнью в начале отношений, во время расставания и после него.
Выяснилось, что женщины, быстро нашедшие пару, еще как минимум три года не могли отойти после первого серьезного разрыва, их удовлетворенность жизнью очень снизилась. Огорчились расставанию и бывшие девушки-одиночки, но окончательно оправились максимум за пару лет.
А вот мужчины, рано вступившие в отношения, вновь вернулись к нормальной жизни уже через год. Но в момент расставания их удовлетворенность жизнью была на нуле. При этом мужчины-одиночки практически не переживали из-за разрыва.