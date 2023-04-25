Офтальмолог Агеев рассказал, что будет, если очень много плакать

Дайте отдых своей нервной системе. Возможно, повышенная слезливость вызвана переутомлением и вам необходим качественный отдых и позитивные эмоции.

Не держите сильные эмоции в себе. Можно один раз от души поплакать, разрядить эмоции в спорте, покричать от души в лесу, побить подушку.

Переключите внимание. Если чувствуете, что сейчас заплачете, постарайтесь сделать несколько медленных вдохов и выдохов, переключив внимание на дыхание. Поднимите голову вверх и улыбнитесь, сохраните улыбку несколько секунд, приводя мысли в порядок. Можно при этом про себя считать от 10 до 1.

Осознайте мысль, которая предшествовала появлению слез. Важно понять, что только вы решаете, как реагировать на возникшую мысль, но для этого надо вывести ее на уровень осознания.

Найдите первопричину. Вспомните, когда зародилась стратегия реагировать слезами на ситуацию и найдите более экологичный способ. Представьте, что вы отреагировали по-новому, повторите это несколько раз. Вспомните еще несколько ситуаций, в которых вы заплакали без серьезного повода, и тоже проиграйте их по-новому.