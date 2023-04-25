Офтальмолог Агеев рассказал, что будет, если очень много плакать

За выработку наших слез отвечают специальные слезные железы, они расположены в области верхнего века. Как объяснил Владимир Агеев, врач-офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, в норме небольшое количество слезной жидкости выделяется постоянно — каждый раз, когда человек моргает. Она необходима для увлажнения слизистой оболочки глазного века (конъюнктивы).
Настоящие же слезы в привычном понимании текут из глаз в ответ на какой-то внешний раздражитель. По словам врача, это может быть попадание в глаз соринки или реакция на химические соединения, содержащиеся в некоторых продуктах, — например, при нарезании лука или использовании перца чили. Когда эти чужеродные вещества оседают на слизистой глаза, слезные железы начинают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее их вымыть.
Врач-офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наукПодробнее
«Однако чаще всего слезы — это наш ответ на переживания, причем как негативные, так и позитивные. Вместе с плачем из организма выходит переизбыток гормонов, благодаря чему человек постепенно успокаивается. В этом плане плакать — полезная привычка. Она дает эмоциональную и физическую разрядку: после приступа слез человек начинает дышать глубже, а пульс замедляется, — объясняет Владимир Агеев.
Можно ли выплакать все слезы
В литературе и кино часто можно встретить выражения вроде «слез не осталось» или «выплакал все слезы». Однако, по словам врача, реальность такова, что слезы не могут закончиться.
«Рыдания длятся до тех пор, пока человек находится под воздействием вызывавшего слезы фактора: негативных эмоций, переутомления, боли и так далее. Так что выплакать слезы нельзя», — говорит специалист.
Зато долгий плач вполне способен вызывать покраснение глаз, раздражение конъюнктивы и отеки на веках. Из-за усиленной работы слезных желез в тканях окологлазничной области скапливается лишняя межтканевая жидкость, что и приводит к появлению «мешков» под глазами.
Как быстро снять отеки с глаз
Если вы поплакали вволю и увидели в зеркале опухшие глаза, доктор предлагает три варианта самопомощи:
умыть лицо холодной водой;
сделать прохладные компрессы или намазать крем с охлаждающими компонентами вроде ментола либо зеленого чая;
сделать массаж. Закройте глаза и легкими движениями помассируйте верхнее веко. Это усилит кровообращение, благодаря чему отек сойдет быстрее.
Как еще можно справиться с «мешками» под глазами из-за слез, читайте ЗДЕСЬ.
Как перестать плакать по любому поводу
Что делать, если слезы так близко, что текут по любому поводу и уже мешают и работе, и личной жизни? Ранее психолог Сергей Розанов давал несколько советов.
Дайте отдых своей нервной системе. Возможно, повышенная слезливость вызвана переутомлением и вам необходим качественный отдых и позитивные эмоции.
Не держите сильные эмоции в себе. Можно один раз от души поплакать, разрядить эмоции в спорте, покричать от души в лесу, побить подушку.
Переключите внимание. Если чувствуете, что сейчас заплачете, постарайтесь сделать несколько медленных вдохов и выдохов, переключив внимание на дыхание. Поднимите голову вверх и улыбнитесь, сохраните улыбку несколько секунд, приводя мысли в порядок. Можно при этом про себя считать от 10 до 1.
Осознайте мысль, которая предшествовала появлению слез. Важно понять, что только вы решаете, как реагировать на возникшую мысль, но для этого надо вывести ее на уровень осознания.
Найдите первопричину. Вспомните, когда зародилась стратегия реагировать слезами на ситуацию и найдите более экологичный способ. Представьте, что вы отреагировали по-новому, повторите это несколько раз. Вспомните еще несколько ситуаций, в которых вы заплакали без серьезного повода, и тоже проиграйте их по-новому.
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