Обесстрашивающее: у парацетамола нашли новый неожиданный побочный эффект

Обычно при повышении температуры мы принимаем парацетамол: этот анальгетик хорошо сбивает жар и снимает боль. Но далеко не все знают, что с лекарством стоит быть крайне осторожным. Так, если принять его даже чуть больше максимально возможной дозы, может отказать печень. Такие случаи уже бывали.
Среди побочных эффектов парацетамола — повышение давления, запор, снижение внимания, а при приеме во время беременности он может быть причиной аутизма и СДВГ у ребенка.
Еще одно открытие ученых: парацетамол способен изменить поведение человека. Результаты их эксперимента опубликованы в журнале
Побочный эффект парацетамола
Парацетамол лишает человека страха и повышает склонность к рискованному поведению. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо. После приема лекарства люди испытывают меньше негативных эмоций, когда думают о рискованных действиях,
Эксперимент проводили с участием студентов университета. После приема максимальной разовой дозы парацетамола им предлагали надуть условный воздушный шар на экране компьютера. Чем больше он получится, тем больше денег заработаешь. Если лопнет, бонусы сгорают. Студенты «под парацетамолом» действовали более рискованно, орудуя насосом — лопали шар чаще, чем молодые люди из контрольной группы — те, кто лекарство не принимал.
«Человек, не склонный к риску, сделает несколько попыток надуть шар, а потом забирает деньги, боясь, что шар лопнет и все сбережения сгорят, — заявили авторы эксперимента. — Но у тех, кто принимал парацетамол, беспокойство по мере увеличения размеров шара снижалось, как и негативные эмоции и страх, что он может лопнуть».
Также студенты, выпившие лекарство, заполняли опросники, где им предлагалось оценить, насколько рискованно то или иное поведение. Например, прыжок с тарзанки с моста, управление автомобилем, не пристегнувшись ремнем, или ставка на спорт. По сравнению с ребятами из контрольной группы те, кто принял парацетамол, риски воспринимали как менее серьезные.
Мнение
Ученые делают оговорку, что хоть и правда существует связь между приемом парацетамола и склонностью рисковать, но это может быть связано с другим эффектом препарата — общим снижением тревожности. Ранее ученые уже выяснили, что, уменьшая боль, парацетамол также убивает эмоции, снижает восприимчивость к обидам, эмпатию и притупляет когнитивные функции. Кроме того, признают исследователи, лекарство не обязательно значительно влияет на поведение людей в реальных сценариях.
Изучение альтернативных психологических объяснений этого явления должно быть рассмотрено в будущих исследованиях, заявила команда ученых.