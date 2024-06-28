Обесстрашивающее: у парацетамола нашли новый неожиданный побочный эффект

Обычно при повышении температуры мы принимаем парацетамол: этот анальгетик хорошо сбивает жар и снимает боль. Но далеко не все знают, что с лекарством стоит быть крайне осторожным. Так, если принять его даже чуть больше максимально возможной дозы, может отказать печень. Такие случаи уже бывали.