Ученые в США выяснили, почему нет смысла пить мультивитамины

Витамины нужны нашему организму, они регулируют многие процессы и важные функции. Нехватка или тотальный дефицит одного или нескольких критичны для здоровья. Так, недавно исследователи и врачи пришли к выводу, что пожилым людям старше 75 лет необходим прием витамина D хотя бы в малых дозах, но на постоянной основе. Ученые доказали, что это снижает риск смерти.
Но есть ли смысл пить поливитамины, которые многие россияне покупают в аптеках, чтобы улучшить здоровье? Например, во время климакса, поднять иммунитет осенью или весной либо в период роста инфекционных заболеваний. Ученые решили выяснить, как влияет прием поливитаминов на продолжительность жизни. Выводы масштабного исследования опубликованы в
Мультивитамины не продлевают жизнь
Исследователи из Национального института здравоохранения США (NIH) объединили данные трех крупных исследований, в которых приняли участие более 390 тысяч взрослых здоровых людей. Они проанализировали, как на смертность влияет прием поливитаминов.
Исследователи разделили участников эксперимента на три группы: не употреблявшие поливитамины, употреблявшие время от времени и принимавшие их ежедневно.
Вывод после изучения данных за двадцать лет наблюдений — ежедневный прием поливитаминов неспособен продлить жизнь. Это никак не спасает от рака, болезней сердца или атеросклероза. Даже наоборот, риск смерти по любой причине у тех, кто принимал поливитамины, был даже немного выше, чем у тех, кто их не употреблял вовсе.
Этому может быть несколько причин, отмечают ученые. Возможно, чаще покупают и пьют поливитамины люди с пошатнувшимся здоровьем, чем «крепыши».
«Важно пересмотреть свои привычки в питании, а не пить витамины, именно это может продлить жизнь, — написали ученые. — В регионах, где живут долгожители, едят много овощей, фруктов и бобовых». Например, исследование 2023 года показало, что переход на более здоровую пищу может
Кому полезно
Ученые также отмечают, что прием определенных витаминов полезен для людей с конкретными заболеваниями или в период беременности.
Бета-каротин, витамины С и Е и цинк замедляют прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна — заболевания глаз.
Мультивитамины могут помочь пациентам, перенесшим бариатрическую операцию.
Добавки фолиевой кислоты во время беременности могут помочь предотвратить серьезные врожденные дефекты.
Исследователи предупреждают, что иногда биодобавки и витамины