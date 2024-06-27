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Ученые в США выяснили, почему нет смысла пить мультивитамины

Исследователи провели масштабное исследование и сделали важное открытие о взаимосвязи между долгосрочным ежедневным приемом мультивитаминов и продолжительностью жизни.

27 июня 2024Обсудить
мультивитамины
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iStockphoto

Витамины нужны нашему организму, они регулируют многие процессы и важные функции. Нехватка или тотальный дефицит одного или нескольких критичны для здоровья. Так, недавно исследователи и врачи пришли к выводу, что пожилым людям старше 75 лет необходим прием витамина D хотя бы в малых дозах, но на постоянной основе. Ученые доказали, что это снижает риск смерти.

Но есть ли смысл пить поливитамины, которые многие россияне покупают в аптеках, чтобы улучшить здоровье? Например, во время климакса, поднять иммунитет осенью или весной либо в период роста инфекционных заболеваний. Ученые решили выяснить, как влияет прием поливитаминов на продолжительность жизни. Выводы масштабного исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Мультивитамины не продлевают жизнь

Исследователи из Национального института здравоохранения США (NIH) объединили данные трех крупных исследований, в которых приняли участие более 390 тысяч взрослых здоровых людей. Они проанализировали, как на смертность влияет прием поливитаминов.

Исследователи разделили участников эксперимента на три группы: не употреблявшие поливитамины, употреблявшие время от времени и принимавшие их ежедневно.

Вывод после изучения данных за двадцать лет наблюдений — ежедневный прием поливитаминов неспособен продлить жизнь. Это никак не спасает от рака, болезней сердца или атеросклероза. Даже наоборот, риск смерти по любой причине у тех, кто принимал поливитамины, был даже немного выше, чем у тех, кто их не употреблял вовсе.

Этому может быть несколько причин, отмечают ученые. Возможно, чаще покупают и пьют поливитамины люди с пошатнувшимся здоровьем, чем «крепыши».

«Важно пересмотреть свои привычки в питании, а не пить витамины, именно это может продлить жизнь, — написали ученые. — В регионах, где живут долгожители, едят много овощей, фруктов и бобовых». Например, исследование 2023 года показало, что переход на более здоровую пищу может добавить до 10 лет к вашей жизни.

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Кому полезно

Ученые также отмечают, что прием определенных витаминов полезен для людей с конкретными заболеваниями или в период беременности.

  • Бета-каротин, витамины С и Е и цинк замедляют прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна — заболевания глаз.

  • Мультивитамины могут помочь пациентам, перенесшим бариатрическую операцию.

  • Добавки фолиевой кислоты во время беременности могут помочь предотвратить серьезные врожденные дефекты.

Исследователи предупреждают, что иногда биодобавки и витамины могут быть вредными и даже опасными, если принимать их в чрезмерных дозах или вместе с другими препаратами. Так, бета-каротин повышает риск рака легких у курильщиков, витамин К может снизить эффективность препаратов, разжижающих кровь, а кальций и цинк ограничивают всасывание антибиотиков.

Автор текста:Анна Майская
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