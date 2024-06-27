Ученые в США выяснили, почему нет смысла пить мультивитамины

Вывод после изучения данных за двадцать лет наблюдений — ежедневный прием поливитаминов неспособен продлить жизнь. Это никак не спасает от рака, болезней сердца или атеросклероза. Даже наоборот, риск смерти по любой причине у тех, кто принимал поливитамины, был даже немного выше, чем у тех, кто их не употреблял вовсе.