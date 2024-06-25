Прежде чем покупать поливитаминные комплексы, внимательно изучите, сочетаются ли ингредиенты в составе добавки. Эксперт Роспотребнадзора рассказала, какие витамины нельзя принимать вместе.
Главный специалист -эксперт отдела надзора за питанием населения, условиями обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
Все витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. И у каждого вида есть свои особенности.
Водорастворимые витамины
Витамины, которые полностью растворяются в воде и водных средах. К водорастворимым относятся витамины С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12, В9 (фолиевая кислота), B5 (пантотеновая кислота) и B7 (биотин).
«Водорастворимые витамины должны поступать в организм постоянно, так как они не накапливаются», — говорит специалист Роспотребнадзора Виктория Семенщикова.
Поэтому и передозировка возможна лишь при приеме некоторых из водорастворимых витаминов.
Как принимать
Эксперт советует принимать водорастворимые витамины за 30 минут до еды и запивать только водой. Если вы уже поели, тогда подождите два часа, прежде чем пить водорастворимые витамины, иначе они хуже всасываются.
Осторожнее принимайте витамины группы B. Они хоть и имеют общее название, но между собой сочетаются не все.
«Витамин B лучше усваивается отдельно, а витамины B12, B5 и В9 хорошо совместимы», — объясняет Виктория Семенщикова.
Витамин С очень важен для иммунитета. Кроме того, его называют витамином молодости, так как он является антиоксидантом.
«Витамин С лучше всего усваивается с витаминами А, B5, B9, E, а также с железом и кальцием. Однако витамин С конфликтует с витаминами B1 и В2, — предупреждает эксперт.
Витамины группы B помогают организму в выработке энергии, поэтому их лучше принимать утром, а витамин С можно пить в любое время».
Жирорастворимые витамины
Это витамины, которые могут растворяться только в жирной среде. К жирорастворимым витаминам относятся витамины А, D, Е и К.
«Эти витамины накапливаются в организме, поэтому важно соблюдать назначенную врачом дозировку», — предупреждает Виктория Семенщикова.
Так, витамин D помогает усваивать кальций, но при высоких дозах может вызвать гиперкальциемию — опасное состояние, которое губит сердце, почки, желудок и опорно-двигательный аппарат.
Как принимать
Хорошо принимать такие витамины с яйцом или растительным маслом. А вот пить жирорастворимые витамины на голодный желудок нельзя.
При этом важно знать, что они конкурируют между собой, снижая эффективность друг друга.
«Жирорастворимые витамины стоит принимать по отдельности, особенно витамин К, — говорит Виктория Семенщикова. — Так же не стоит сочетать витамин D c витаминами А и Е — они друг друга просто нейтрализуют. Исключение — витамины A и Е. Их можно принимать вместе, так как витамин Е помогает усвоению витамина A».
Поэтому для большего эффекта эксперт советует принимать витамины D, Е или К с интервалом в несколько часов.