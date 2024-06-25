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Какие витамины нельзя принимать вместе и на голодный желудок — полный разбор от эксперта

Можно пить витамины горстями и не получать нужного эффекта, потому что некоторые из них нейтрализуют действие друг друга. Кроме того, одни витамины важно пить на голодный желудок, а другие — только во время еды.

25 июня 2024Обсудить
Какие витамины нельзя принимать вместе и на голодный желудок — полный разбор от эксперта

какие витамины нельзя принимать вместе

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Прежде чем покупать поливитаминные комплексы, внимательно изучите, сочетаются ли ингредиенты в составе добавки. Эксперт Роспотребнадзора рассказала, какие витамины нельзя принимать вместе.

Виктория Семенщикова

Главный специалист -эксперт отдела надзора за питанием населения, условиями обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю

Все витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. И у каждого вида есть свои особенности.

Водорастворимые витамины

Витамины, которые полностью растворяются в воде и водных средах. К водорастворимым относятся витамины С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12, В9 (фолиевая кислота), B5 (пантотеновая кислота) и B7 (биотин).

«Водорастворимые витамины должны поступать в организм постоянно, так как они не накапливаются», — говорит специалист Роспотребнадзора Виктория Семенщикова.

Поэтому и передозировка возможна лишь при приеме некоторых из водорастворимых витаминов.

Как принимать

Эксперт советует принимать водорастворимые витамины за 30 минут до еды и запивать только водой. Если вы уже поели, тогда подождите два часа, прежде чем пить водорастворимые витамины, иначе они хуже всасываются.

Осторожнее принимайте витамины группы B. Они хоть и имеют общее название, но между собой сочетаются не все.

«Витамин B лучше усваивается отдельно, а витамины B12, B5 и В9 хорошо совместимы», — объясняет Виктория Семенщикова.

Витамин С очень важен для иммунитета. Кроме того, его называют витамином молодости, так как он является антиоксидантом.

«Витамин С лучше всего усваивается с витаминами А, B5, B9, E, а также с железом и кальцием. Однако витамин С конфликтует с витаминами B1 и В2, — предупреждает эксперт.

Витамины группы B помогают организму в выработке энергии, поэтому их лучше принимать утром, а витамин С можно пить в любое время».

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Жирорастворимые витамины

Это витамины, которые могут растворяться только в жирной среде. К жирорастворимым витаминам относятся витамины А, D, Е и К.

«Эти витамины накапливаются в организме, поэтому важно соблюдать назначенную врачом дозировку», — предупреждает Виктория Семенщикова.

Так, витамин D помогает усваивать кальций, но при высоких дозах может вызвать гиперкальциемию — опасное состояние, которое губит сердце, почки, желудок и опорно-двигательный аппарат.

Как принимать

Хорошо принимать такие витамины с яйцом или растительным маслом. А вот пить жирорастворимые витамины на голодный желудок нельзя.

При этом важно знать, что они конкурируют между собой, снижая эффективность друг друга.

«Жирорастворимые витамины стоит принимать по отдельности, особенно витамин К, — говорит Виктория Семенщикова. — Так же не стоит сочетать витамин D c витаминами А и Е — они друг друга просто нейтрализуют. Исключение — витамины A и Е. Их можно принимать вместе, так как витамин Е помогает усвоению витамина A».

Поэтому для большего эффекта эксперт советует принимать витамины D, Е или К с интервалом в несколько часов.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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