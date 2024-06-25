« Жирорастворимые витамины стоит принимать по отдельности, особенно витамин К , — говорит Виктория Семенщикова. — Так же не стоит сочетать витамин D c витаминами А и Е — они друг друга просто нейтрализуют. Исключение — витамины A и Е. Их можно принимать вместе, так как витамин Е помогает усвоению витамина A».