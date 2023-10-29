Не просто развлечение: 4 причины, которые превращают человека в шопоголика

В магазине вы осматриваете все товары, без отдельных предпочтений.

Вы ждете похода в магазин. И чем ближе вы к торговому центру, тем яростнее бушуют эмоции внутри. «Та часть мозга, которая отвечает за логическое мышление, у ониоманов в период похода по магазинам отключается напрочь, а область, отвечающая за эмоции, напротив, активизируется», — поясняет психотерапевт.

Вы теряете ощущение времени: кажется, что провели в торговом центре 30 минут, а на деле уже 3 часа.

Вы покупаете много бесполезных товаров, не задумываясь, нужна ли вам эта вещь.

Во время шопинга у вас всегда приподнятое настроение.

Вы не думаете о деньгах, ведь главное — купить, а не переживать о тратах.