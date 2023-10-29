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Не просто развлечение: 4 причины, которые превращают человека в шопоголика

В кругу друзей шопоголиками часто называют любителей походить по магазинам. Однако у некоторых страсть к покупкам может перерасти из развлечения в патологию.

29 октября 20231
шопоголик
Источник:
IStockphoto

У шопоголизма есть даже медицинское название — ониомания. Этот термин впервые был предложен немецким психиатром Эмилем Крепелином еще в конце XIX века. По словам клинического психолога Дениса Долгова, ониомания подразумевает патологическую потребность человека в постоянных покупках. Такая зависимость часто приводит не только к финансовым проблемам, но и к конфликтам в семье, на работе, психологическому дискомфорту.

Что толкает человека на необдуманные покупки

Причин, которые приводят к развитию шопоголизма, не одна, и они могут быть разными. Денис Долгов назвал четыре частые.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

  1. Стресс и эмоциональное напряжение. Покупки могут стать способом справиться со стрессом или негативными эмоциями.

  2. Низкая самооценка. Человек может покупать вещи, чтобы повысить свою самооценку или создать образ успешного человека.

  3. Потребность в новых впечатлениях и адреналине. Покупки могут вызывать эйфорию и ощущение радости.

  4. Влияние общества и рекламы. Они могут формировать убеждение, что обладание материальными благами — это залог успеха и счастья.

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Что делать

Бороться с шопоголизмом не так-то просто, и лучше начинать это на этапе, когда все не зашло слишком далеко, — как только почувствуете, что желание что-нибудь купить начало вас затягивать и вами управлять.

Психолог рекомендует в своем телеграм-канале следующие способы борьбы с шопоголизмом.

  • Практикуйте осознанность. Такая практика поможет обратить внимание на ваши чувства и мысли, которые приводят к неконтролируемым покупкам.

  • Развивайте навыки управления стрессом и эмоционального самоконтроля. Это может включать в себя техники расслабления, медитации, физической активности.

  • Займитесь финансовым планированием. Создание бюджета и контроль за его соблюдением помогут контролировать расходы.

  • Ищите альтернативные способы получения удовлетворения. Это могут быть хобби, спорт, общение с друзьями, чтение, искусство и так далее.

  • Проконсультируйтесь с психологом или психотерапевтом. Специалисты помогут вам выявить причины шопоголизма и разработать стратегию для его преодоления.

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Увлечение или зависимость?

Конечно, некоторым и правда иногда хочется просто побродить по магазинам, а если что понравится — купить. Особенно женщинам. Но как отличить увлечение от зависимости? Ранее врач-психиатр, психотерапевт Мария Царенко называла семь признаков, которые могут выдать заядлого шопоголика.

  1. В магазине вы осматриваете все товары, без отдельных предпочтений.

  2. Вы ждете похода в магазин. И чем ближе вы к торговому центру, тем яростнее бушуют эмоции внутри. «Та часть мозга, которая отвечает за логическое мышление, у ониоманов в период похода по магазинам отключается напрочь, а область, отвечающая за эмоции, напротив, активизируется», — поясняет психотерапевт.

  3. Вы теряете ощущение времени: кажется, что провели в торговом центре 30 минут, а на деле уже 3 часа.

  4. Вы покупаете много бесполезных товаров, не задумываясь, нужна ли вам эта вещь.

  5. Во время шопинга у вас всегда приподнятое настроение.

  6. Вы не думаете о деньгах, ведь главное — купить, а не переживать о тратах.

  7. После покупок обсуждаете новые вещи, показываете их друзьям и близким и злитесь, когда слышите фразу: «Зачем тебе третий зеленый свитер?»

Для профилактики шопоголизма врач советовала, например, стараться расплачиваться за покупки наличными деньгами, а не картой или ходить в магазин с конкретным списком товаров. О других рекомендациях психотерапевта читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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