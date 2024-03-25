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Не нытик, а смелый: почему лучшие мужья — это мужчины, которые плачут

«Мужики не плачут» — для многих это едва ли не главный показатель мужественности. Но что теряют женщины, когда отвергают партнеров, способных на слезы? Отвечают психологи.

25 марта 20242
мужские слезы, мужчина плачет
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iStock

Женщины плачут больше, чем мужчины, однако это не проявляется с рождения. В детстве плачут и девочки, и мальчики. Но мальчики растут и видят, что их отцы лишний раз слезу не обронят. Да и самих их приучают, что ревут только девчонки.

В научной статье американских и нидерландских психиатров говорится, что разница в склонности к слезам и их частоте между полами начинается с 11 лет. При этом ученые приходят к выводу: это не девочки начинают больше плакать, а просто мальчики меньше проявляют подобные эмоции.

«В более богатых странах, где больше гендерное равенство, люди плачут чаще и не стыдятся этого. При этом как женщины, так и мужчины сообщают, что чувствуют себя лучше после слез, в отличие от людей из менее богатых стран с гендерным неравенством, которые плачут редко», — говорится в международном исследовании психологов. — Эти результаты позволяют предположить, что влияние культуры на гендерные различия в плаче может играть определенную роль в поведении и оценках плача».

Между тем мужчина, который позволяет себе всплакнуть, может быть куда лучшим мужем, чем «брутальный мачо», который отвергает слезы. И вот почему.

Они добрее и менее агрессивны

Мужчины, которые не плачут, склонны выражать более сильные и враждебные эмоции и проявляют меньшую терпимость к эмоциям других людей, говорится в исследованиях психологов. Они чувствуют себя более комфортно, когда реагируют на эмоциональную травму гневом и агрессией.

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«Выражение эмоций помогает нашему психическому и эмоциональному благополучию. Когда мы подавляем свои эмоции, они копятся внутри нас и могут вызывать стресс, депрессию и другие проблемы. Открытое выражение эмоций позволяет нам освободиться от этого напряжения и чувствовать себя более сбалансированными и удовлетворенными», — говорят эксперты Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева.

Меньше проблем в отношениях

«Выражение эмоций не делает мужчину менее сильным или уязвимым. Наоборот, это проявление смелости и честности, — говорят психологи из ПКБ № 1. — Когда мужчина показывает свои эмоции, это помогает ему открыться и установить доверительные и более глубокие, насыщенные отношения с другими людьми».

Открыто выражая свои чувства, мужчина позволяет понять его потребности, мысли и желания. Это укрепляет взаимоотношения.

«Важно понять, что выражение эмоций — это не слабость, а сила», — подчеркивают эксперты.

Слезы — признак близости

Если мужчина заплакал при женщине, значит, он считает ее действительно близким человеком. Психологи пришли к выводу: люди чаще всего плачут в присутствии семьи и друзей, чем в компании незнакомцев.

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Они меньше болеют душевно и физически

«Выражение эмоций может служить средством для самоанализа и интроспекции (наблюдение собственных психических процессов), — говорят эксперты из ПКБ № 1. —Множество исследований показали, что выражение эмоций улучшает психическое и физическое здоровье мужчин, помогает им справляться со стрессом и улучшает качество их жизни».

Эмоциональные слезы высвобождают окситоцин и эндорфины, которые помогают облегчить физическую и эмоциональную боль. А частое сдерживание слез, напротив, способно усугубить сердечно-сосудистые болезни, гипертонию, психические расстройства и в целом снизить иммунитет.

«Если слезы просятся наружу, стоит поплакать. Это своеобразный способ вывести вредные вещества из нашего организма и уменьшить их вредоносное воздействие на внутренние органы. Гормоны стресса покидают организм со слезами. Это физиология», — говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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