« В более богатых странах, где больше гендерное равенство, люди плачут чаще и не стыдятся этого. При этом как женщины, так и мужчины сообщают, что чувствуют себя лучше после слез, в отличие от людей из менее богатых стран с гендерным неравенством, которые плачут редко» , — говорится в международном исследовании психологов. — Эти результаты позволяют предположить, что влияние культуры на гендерные различия в плаче может играть определенную роль в поведении и оценках плача».