Женщины плачут больше, чем мужчины, однако это не проявляется с рождения. В детстве плачут и девочки, и мальчики. Но мальчики растут и видят, что их отцы лишний раз слезу не обронят. Да и самих их приучают, что ревут только девчонки.
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«В более богатых странах, где больше гендерное равенство, люди плачут чаще и не стыдятся этого. При этом как женщины, так и мужчины сообщают, что чувствуют себя лучше после слез, в отличие от людей из менее богатых стран с гендерным неравенством, которые плачут редко», —
Между тем мужчина, который позволяет себе всплакнуть, может быть куда лучшим мужем, чем «брутальный мачо», который отвергает слезы. И вот почему.
Они добрее и менее агрессивны
Мужчины, которые не плачут, склонны выражать более сильные и враждебные эмоции и проявляют меньшую терпимость к эмоциям других людей, говорится в
«Выражение эмоций помогает нашему психическому и эмоциональному благополучию. Когда мы подавляем свои эмоции, они копятся внутри нас и могут вызывать стресс, депрессию и другие проблемы. Открытое выражение эмоций позволяет нам освободиться от этого напряжения и чувствовать себя более сбалансированными и удовлетворенными», —
Меньше проблем в отношениях
«Выражение эмоций не делает мужчину менее сильным или уязвимым. Наоборот, это проявление смелости и честности, — говорят психологи из ПКБ № 1. — Когда мужчина показывает свои эмоции, это помогает ему открыться и установить доверительные и более глубокие, насыщенные отношения с другими людьми».
Открыто выражая свои чувства, мужчина позволяет понять его потребности, мысли и желания. Это укрепляет взаимоотношения.
«Важно понять, что выражение эмоций — это не слабость, а сила», — подчеркивают эксперты.
Слезы — признак близости
Если мужчина заплакал при женщине, значит, он считает ее действительно близким человеком. Психологи пришли к выводу: люди чаще всего плачут в присутствии семьи и друзей, чем в компании незнакомцев.
Они меньше болеют душевно и физически
«Выражение эмоций может служить средством для самоанализа и интроспекции (наблюдение собственных психических процессов), — говорят эксперты из ПКБ № 1. —Множество исследований показали, что выражение эмоций улучшает психическое и физическое здоровье мужчин, помогает им справляться со стрессом и улучшает качество их жизни».
Эмоциональные слезы высвобождают окситоцин и эндорфины, которые помогают облегчить физическую и
«Если слезы просятся наружу, стоит поплакать. Это своеобразный способ вывести вредные вещества из нашего организма и уменьшить их вредоносное воздействие на внутренние органы. Гормоны стресса покидают организм со слезами. Это физиология», — говорит эндокринолог Зухра Павлова.