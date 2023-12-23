Он больше не сможет злиться: стало известно, как на мужчин влияет запах женских слез

В рамках второго эксперимента 25 молодых парней попросили поиграть в игру с компьютерным алгоритмом. При этом каждому из них сообщили, что они играют с реальным человеком. В процессе игры ученые специально устраивали провокации — создавали ситуации, когда у мужчин несправедливо отбирали деньги, а также давали возможность забрать деньги у противника.