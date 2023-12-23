Он больше не сможет злиться: стало известно, как на мужчин влияет запах женских слез

Одни женщины плачут часто — им достаточно увидеть грустное видео про котика в Интернете, чтобы пустить слезу. Другие плачут реже. В любом случае плакать, если вам так хочется, хорошо и полезно. Таким способом ваш организм снижает уровень стресса.
А как на слезы реагируют мужчины? Этим вопросом задались исследователи из Научного института Вейцмана (Израиль) и Дьюкского университета (США). В рамках эксперимента ученые выяснили: в женских слезах есть вещества, которые заставляют мужчин стать менее агрессивными. Статья на эту тему была
Есть исследования с участием грызунов, которые доказали: в слезах самок есть химические соединения, которые должны снижать уровень тестостерона у самцов. Однако тема того, как эти изменения могут повлиять на поведение мужчин, изучена плохо. Поэтому ученые решили проверить, что женские слезы делают с мужским поведением.
Суть эксперимента
В рамках первого эксперимента ученые собрали слезы шести женщин в возрасте 22-25 лет. Чтобы получить материалы для исследований, ученым пришлось показывать им грустные видеоролики. Участниц эксперимента заранее попросили не использовать гормональные противозачаточные и не красить глаза. Для перепроверки результатов на щеки женщин также капали физраствор, который собрали таким же методом.
В рамках второго эксперимента 25 молодых парней попросили поиграть в игру с компьютерным алгоритмом. При этом каждому из них сообщили, что они играют с реальным человеком. В процессе игры ученые специально устраивали провокации — создавали ситуации, когда у мужчин несправедливо отбирали деньги, а также давали возможность забрать деньги у противника.
Чтобы измерить уровень агрессии мужчин, ученые использовали специальный коэффициент и соотношение числа реакций мести к числу провокаций, которым подвергали участника.
Перед началом эксперимента каждый мужчина должен был понюхать баночки с неизвестным для них веществом. Каждую баночку подносили к носу по 13 раз с перерывом в 35 секунд. Сначала испытуемым трижды дали понюхать обычный физраствор, затем еще 10 раз вручили женские слезы.
Мужчин попросили проанализировать, насколько обонятельный стимул был приятным, интенсивным или знакомым. Для того чтобы оценить продолжительное воздействие женских слез, участникам эксперимента к верхней губе прикрепили подушечку, в которой было или 100 микролитров слез, или физраствор.
Результаты
В результате ученые зафиксировали значительное снижение уровня агрессии после женских слез.
«В то время как после нюханья физраствора коэффициент составил 1,67 ± 1,7, после слез он опускался до 0,94 ± 0,92. Другими словами, слезы приводили к снижению агрессии на 43,7 процента», — рассказали авторы работы.
Кроме того, чтобы оценить реакцию мужского мозга на запах слез, 26 испытуемых отправили на МРТ во время эксперимента. Благодаря этому ученые смогли заметить изменения в областях мозга, связанных с агрессией.
Оказалось, что в префронтальной коре и островковой доле появлялись признаки активности во время игры, однако она снижалась, если мужчине давали понюхать слезы. Причем чем более заметной была разница, тем реже игрок мстил сопернику.