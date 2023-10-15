Не лопаются даже шарики: медики наглядно показали, как не больно делать уколы

«Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу». Это строчки из шуточного стихотворения про прививку Сергея Михалкова. Но на самом деле таких смельчаков, которые с улыбкой «колются», получая инъекции, не так и много. Иногда укол может быть очень болезненным и вызывает неприятные ощущения.
По статистике, более 70% россиян боятся уколов. Это показал опрос жителей двух десятков городов. Больше всего не любят инъекции в Москве, Новосибирске и Казани. Петербуржцы оказались смелее, они лишь 18-е в рейтинге.
Легкая рука
Многие знают про понятие «легкая рука» — когда медсестра делает укол так, что пациент вообще не чувствует дискомфорта. Для того чтобы добиться такого эффекта, надо знать грамотную технику.
Медсестры Института Склифосовского записали любопытное видео: они показали, как ввести иглу так, чтобы пациент ничего не заметил и не почувствовал. Демонстрировали медики свою легкую руку на простых воздушных шариках.
И никаких хитростей!
Автор видео — @sklifofficial
Тяжелая рука
Считается, что медсестры с тяжелой рукой могут спровоцировать появление на теле пациента шишек от уколов, в медицине их называют «постинъекционные инфильтраты». На самом деле причин образования шишек несколько: это, например, слишком быстрый ввод лекарства, маленькая длина иглы, напряжение мышц во время укола, аллергия на препарат и его слишком маслянистая структура.
Шишка на месте укола, в том числе и после прививки, может появиться уже через пару часов после инъекции. Рассасывается она сама — за 2-3 дня. Если же надо ускорить процесс, хорошо помогает йодная сетка, компресс с медом, ошпаренный кипятком и остуженный лист капусты, мякоть листьев алоэ. Подробнее о шишках после уколов можно узнать в материале «Доктора Питера».
Укол — хуже таблетки?
Ранее врач Марат Фаррахов рассказал, что если у пациента есть выбор — принимать препарат в виде таблеток или делать уколы, то лучше выбрать таблетированную форму. Укол может спровоцировать воспаление, поскольку шприц травмирует кожу и мышцы.
Врач обращает внимание: никакого доказанного учеными преимущества уколов перед обычными таблетками и пилюлями нет. Эффективность действия у этих форматов лекарств одинаковая, и то и другое нагружает в какой-то степени печень и ЖКТ.
Также важно знать, что уколы противопоказаны худым людям с заметным дефицитом мышечной ткани. Кроме того, нельзя колоть уколы в ту область, где уже есть инфильтрат — там, где образовалась шишка.