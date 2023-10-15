Не лопаются даже шарики: медики наглядно показали, как не больно делать уколы

«Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу». Это строчки из шуточного стихотворения про прививку Сергея Михалкова. Но на самом деле таких смельчаков, которые с улыбкой «колются», получая инъекции, не так и много. Иногда укол может быть очень болезненным и вызывает неприятные ощущения.