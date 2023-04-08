Не ищите оправданий: эти 5 привычек выдают в вас жертву

Большинство людей, переживших токсичные отношения, оглядываются на свой предыдущий опыт, пытаются постоянно его анализировать. Они часто задают вопросы: а что я сделал не так? Почему все-таки любовь закончилась? Может быть, это только моя вина?
Потом, когда проходит время и чувства охладевают, большинство людей начинают осознавать, что все было не так радужно. И тут возникают уже другие вопросы. Где был тот переломный момент, когда все пошло наперекосяк? Когда мне надо было встать и уйти?
Практикующий психотерапевт, автор книг по психологии
«Даже со всеми знаниями по психологии, которыми мы пользуемся сегодня, жертвам все еще трудно найти поддержку, когда они пытаются избежать нездоровых или оскорбительных отношений. Эти люди, как правило, пережили тяжелую семейную травму в детстве, они чувствуют себя виноватыми и не такими, не достойными любви», —
По словам эксперта, жертв может характеризовать конкретное поведение в отношениях. Как понять, что вы — тот самый партнер, который терпит? Вероятно, у вас есть синдром жертвы, если в пунктах ниже вы узнаете свои привычки.
Привычка все интеллектуализировать. Жертвы каждый раз объясняют плохое поведение партнера, ориентируясь только на логику, придумывая причину, почему он так себя повел. Некоторыми оправданиями могут быть: «У него был плохой день» или «Он через многое прошел, надо его пожалеть». В итоге партнеры уже крутят ими как хотят, зная, что им все сойдет с рук — их оправдают.
Привычка подавлять эмоции. Жертвы стараются лишний раз не плакать, не кричать, чтобы не расстроить партнера, не сделать еще хуже. Они молча все терпят, тихонько страдая внутри.
Привычка отрицать реальность. Упорно закрывают глаза на поступки, которые недопустимы: жестокость, измены, рукоприкладство, зависимость. «Это было не так, я неправильно помню» или «Он не сердился, он просто устал» — вот типичные оправдания.
Привычка думать, что только они во всем виноваты. Жертва не может осознать, что ссора возникла только по вине партнера — да, такое бывает. Она будет искать причину в себе.
Привычка защищать своего партнера, когда он причинил боль. Жертва может поделиться проблемами с мамой или друзьями, но, когда те начнут твердить, что эти отношения пора заканчивать, начнет яростно защищать свою половинку. Мол, вы ничего не понимаете, его знаю только я.
«Если вы понимаете, что используете какой-либо из этих или других методов для оправдания оскорбительного поведения, то с психикой и самооценкой надо работать. Спросите себя: „Что бы я сказал другу, если бы он столкнулся с таким же поведением?“ Наверняка бы посоветовали бежать. И да, не стесняйтесь обращаться к психологу. Жизнь одна, вы обязаны прожить ее счастливо», — заключила психотерапевт.
«Жертвам изменяют, недоплачивают, ими пользуются, на жертв орут начальники, у жертв нет личных границ и нет сепарации от внешнего мира или родителей, у жертв много психосоматики и других неврозов, — говорит врач-психиатр, психотерапевт Анна Дусалиева. — Что с этим делать? Идти на психотерапию. Выявить и осознать патологический сценарий поведения жертвы и переформатировать „базовые настройки“.
Абсолютно любая „жертва“ способна в итоге изменить свою жизнь и взять ответственность на себя. Вопрос желания и готовности. Исключительно!»
А чтобы окончательно понять для себя, не занимаете ли вы позицию вечной жертвы, пройдите простой тест.