Не ищите оправданий: эти 5 привычек выдают в вас жертву

Большинство людей, переживших токсичные отношения, оглядываются на свой предыдущий опыт, пытаются постоянно его анализировать. Они часто задают вопросы: а что я сделал не так? Почему все-таки любовь закончилась? Может быть, это только моя вина?

Потом, когда проходит время и чувства охладевают, большинство людей начинают осознавать, что все было не так радужно. И тут возникают уже другие вопросы. Где был тот переломный момент, когда все пошло наперекосяк? Когда мне надо было встать и уйти?