Названы простые способы, которые помогут избавиться от ненавистного жира на животе

Жирок на животе нередко есть даже у стройных людей. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются женщины после 30 лет, а еще чаще — дамы в период менопаузы.
Можно ли как-то избежать этого и сохранить фигуру? Да! Но только если скорректировать свой образ жизни, свое меню и ежедневные привычки. Вот пять простых советов, которые помогут убрать надоедливый животик.
Ходите за покупками осознанно
Для многих поход в продуктовый — часть ежедневной рутины. И порой мы и сами не замечаем, что кладем в продуктовую корзинку. Если вы привыкли набивать ее булками, сладостями и чипсами, то набрать вес вы можете очень быстро. Старайтесь более внимательно покупать продукты и следить за их пищевой ценностью. А еще лучше — приучите себя заранее продумывать меню на ближайшие пару дней.
Ешьте больше клетчатки
Диетологи советуют женщинам есть по 25 граммов клетчатки в день. Она нормализует пищеварение и делает вашу еду более сытной, что помогает не переедать и поддерживать свою фигуру в форме. В идеале еще и сочетать такое меню с достаточным количеством чистой воды.
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Чаще ходите пешком
Не у всех людей есть время и возможность посещать фитнес-зал. А вот ходить пешком может каждый. Чаще отказывайтесь от общественного транспорта или заведите привычку гулять по выходным, и тогда вы сможете добавить в свою жизнь больше физической активности без особых затрат. Есть исследование, которое показало: женщины с ожирением, гулявшие по 50–70 минут три дня в неделю в течение 12 недель, уменьшили объем талии и общий процент жира в организме.
Спите больше
Мы недооцениваем важность хорошего сна для стройности. Однако врачи говорят, что на фоне недосыпа мы в среднем добавляем 385 ккал в день. Причем, как правило, калории эти приходятся на чипсы и конфеты, а не на сытную и питательную пищу. Кроме того, дефицит сна связан со стрессом, а тот повышает ваши шансы обзавестись жирком на животе. Поэтому старайтесь внимательно следить за своим режимом сна. Не лишним будет научиться расслабляться. В этом вам помогут йога, медитации, чтение и ведение дневника, пишет