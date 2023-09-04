Названы простые способы, которые помогут избавиться от ненавистного жира на животе

Мы недооцениваем важность хорошего сна для стройности. Однако врачи говорят, что на фоне недосыпа мы в среднем добавляем 385 ккал в день. Причем, как правило, калории эти приходятся на чипсы и конфеты, а не на сытную и питательную пищу. Кроме того, дефицит сна связан со стрессом, а тот повышает ваши шансы обзавестись жирком на животе. Поэтому старайтесь внимательно следить за своим режимом сна. Не лишним будет научиться расслабляться. В этом вам помогут йога, медитации, чтение и ведение дневника , пишет ETNT.