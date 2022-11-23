Если хотите, чтобы день прошел как надо и заряда энергии хватило до самого вечера, свое утро нужно начинать с качественного, сытного завтрака. Не пропускайте утренний прием пищи — иначе велик риск переесть в обед и весь день чувствовать себя усталым и раздраженным.
В зависимости от ваших предпочтений, образа жизни и целей завтрак может быть разным. Один из самых универсальных продуктов — яйцо. Оказалось, что яйца способны помочь тем, кто пытается накачать ягодицы в спортзале. Если вы безуспешно добиваетесь приятных округлостей, как у Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян, этот продукт вам просто необходим.
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Кстати, будет еще лучше, если вы добавите в свою яичницу немного помидоров. Дело в том, что в томатах есть вещества, которые предотвращают возрастное снижение мышечной силы. А еще помидоры помогают восстановиться после тренировок.
О других продуктах, которые отлично сочетаются с яйцами, можно прочитать ЗДЕСЬ. А вот с этой едой яйца лучше не смешивать:
белковые продукты — сыр, ветчина, мясо;
майонез;
сливочное масло;
рыба.
Почему яйца — это отличный завтрак
Улучшают качество волос, ногтей, зубов
В яйцах много витаминов В2 и В5. Они помогают улучшить состояние кожи, волос и ногтей. А еще в яйцах много кальция и солнечного витамина D, что пойдет на пользу вашим зубам.
Укрепляет нервы и помогают бороться со стрессом
Все те же витамины группы В крайне важны для нервной системы. Кроме того, в яйцах содержится комплекс из 9 аминокислот, которые отвечают за реакцию организма на стресс.
Снижают холестерин
Многие считают яйца настоящей холестериновой бомбой, однако на самом деле при определенных условиях они, наоборот, помогают снизить уровень холестерина в крови. В рамках исследования китайских ученых добровольцев каждый день кормили яйцами. Оказалось, что поедание яиц в умеренном количестве, три-шесть раз в неделю, ничего плохого вам не сделает — и даже наоборот.
Подробнее о том, что произойдет с вашим организмом, если регулярно есть яйца, можно прочитать ЗДЕСЬ.