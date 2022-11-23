Если хотите, чтобы день прошел как надо и заряда энергии хватило до самого вечера, свое утро нужно начинать с качественного, сытного завтрака. Не пропускайте утренний прием пищи — иначе велик риск переесть в обед и весь день чувствовать себя усталым и раздраженным.

В зависимости от ваших предпочтений, образа жизни и целей завтрак может быть разным. Один из самых универсальных продуктов — яйцо. Оказалось, что яйца способны помочь тем, кто пытается накачать ягодицы в спортзале. Если вы безуспешно добиваетесь приятных округлостей, как у Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян, этот продукт вам просто необходим.