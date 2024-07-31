Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Назван продукт, который отнимает годы жизни, даже если вы не едите чипсы и бургеры

Исследователи выяснили, что именно нужно исключить из рациона, чтобы снизить свой биологический возраст и выглядеть моложе.

31 июля 20245
сахар, отказ,
Источник:

iStockphoto

Калифорнийские ученые нашли связь между соблюдением диеты с малым количеством добавленного сахара и более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне. Работа исследователей опубликована в журнале Jama Network Open. В эксперименте приняли участие 342 женщины из Северной Калифорнии в возрасте около 40 лет.

Выяснилось, что чем лучше они питались, тем моложе выглядели их клетки. Максимальные результаты показали приверженцы средиземноморской диеты, богатой противовоспалительными и антиоксидантными элементами.

Главный вывод

Ученые выяснили, что каждый грамм добавленного сахара приводил к увеличению биологического возраста женщин, даже если в остальном они придерживались здоровой диеты.

«Мы знали, что высокие уровни добавленного сахара связаны с ухудшением метаболического здоровья и ранними заболеваниями — возможно, больше, чем любой другой диетический фактор, — сказала соавтор исследования профессор Элисса Эпель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — Но теперь мы выяснили, что в основе этой взаимосвязи лежит ускоренное биологическое старение, и это, вероятно, один из многих способов, которыми чрезмерное потребление сахара ограничивает здоровое долголетие».

Исследователи утверждают, что исключение 10 граммов добавленного сахара из ежедневного рациона может снижать ваш биологический возраст на 2,4 месяца.

Высокий уровень сахара в крови повреждает клетки, приводя к хроническому воспалению, которое связано с болезнями сердца, диабетом, заболеваниями печени и раком. Также сахар способствует ожирению и разрушению зубов.

Кстати, ранее ученые доказали, что замедлить биологическое старение может соблюдение веганской диеты в течение восьми недель. Об этом говорится в новом исследовании. Объяснение простое: такой стиль питания менее калорийный, чем всеядная диета, и участники эксперимента просто похудели за 8 недель, а это сразу же влияет на клетки нашего тела исключительно положительным образом.

Читайте также

Как отказаться от сладкого

Поначалу это очень непросто, но со временем организм и сам будет привыкать к здоровой еде.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

«Употребляя промышленные продукты, вы в любом случае столкнетесь с сахаром. В ваших силах тщательнее выбирать продукцию, ориентируясь на состав, стараться больше готовить самостоятельно и не добавлять сахар в напитки и блюда, — дает советы врач-эндокринолог. — Все сладкое нужно употреблять в первой половине дня. От конфет же лучше отказаться совсем, найдя им альтернативу, например, в небольшом количестве горького шоколада (70% и выше). Медленно рассасывайте дольку, не запивая ее чаем, кофе и даже водой».

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Правильное питание