Назван продукт, который отнимает годы жизни, даже если вы не едите чипсы и бургеры

Калифорнийские ученые нашли связь между соблюдением диеты с малым количеством добавленного сахара и более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне. Работа исследователей
Выяснилось, что чем лучше они питались, тем моложе выглядели их клетки. Максимальные результаты показали приверженцы средиземноморской диеты, богатой противовоспалительными и антиоксидантными элементами.
Главный вывод
Ученые выяснили, что каждый грамм добавленного сахара приводил к увеличению биологического возраста женщин, даже если в остальном они придерживались здоровой диеты.
«Мы знали, что высокие уровни добавленного сахара связаны с ухудшением метаболического здоровья и ранними заболеваниями — возможно, больше, чем любой другой диетический фактор, —
Исследователи утверждают, что исключение 10 граммов добавленного сахара из ежедневного рациона может снижать ваш биологический возраст на 2,4 месяца.
Высокий уровень сахара в крови повреждает клетки, приводя к хроническому воспалению, которое связано с болезнями сердца, диабетом, заболеваниями печени и раком. Также сахар способствует ожирению и разрушению зубов.
Кстати, ранее ученые доказали, что замедлить биологическое старение может соблюдение веганской диеты в течение восьми недель. Об этом говорится в новом
Как отказаться от сладкого
Поначалу это очень непросто, но со временем организм и сам будет привыкать к здоровой еде.
«Употребляя промышленные продукты, вы в любом случае столкнетесь с сахаром. В ваших силах тщательнее выбирать продукцию, ориентируясь на состав, стараться больше готовить самостоятельно и не добавлять сахар в напитки и блюда, —