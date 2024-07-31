Назван продукт, который отнимает годы жизни, даже если вы не едите чипсы и бургеры

«Употребляя промышленные продукты, вы в любом случае столкнетесь с сахаром. В ваших силах тщательнее выбирать продукцию, ориентируясь на состав, стараться больше готовить самостоятельно и не добавлять сахар в напитки и блюда, — дает советы врач-эндокринолог. — Все сладкое нужно употреблять в первой половине дня. От конфет же лучше отказаться совсем, найдя им альтернативу, например, в небольшом количестве горького шоколада (70% и выше). Медленно рассасывайте дольку, не запивая ее чаем, кофе и даже водой».