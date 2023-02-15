Муж пьет, бьет, играет: психолог разложил по полочкам, нужно ли спасать зависимого

Мы часто пытаемся активно вмешиваться в жизнь наших родственников, близких людей, если уверены, что их образ жизни и привычки не приносят им пользы, а то и уводят «по плохой дорожке». Чаще всего активно спасают мужей и сыновей, увлекающихся алкоголем или компьютерными играми, их жены и матери.
Но можно ли помочь человеку, если сам он проблему отрицает? И как на самом деле происходит «чудесное исцеление» от зависимости? Объясняет психолог.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
- Есть 4 уровня компетенции — понимания проблемы. Первый — неосознанная некомпетентность, когда человек не признает, что у него есть проблема, —
Эта проблема очень серьезная. Ее решить невозможно терапевтическими методами, считает психолог.
«Зависимость решает более глубокие проблемы»
- Любой вид зависимости обслуживает, решает какую-то глубокую внутреннюю психологическую проблему человека, — поясняет Александр Шахов. — Например, алкоголь помогает убрать проблему неуверенности в себе. А эмоционально зависимая женщина обслуживает проблему тревоги за будущее или страх, что она некрасивая и никому не нужна. Она думает так: «Я лучше поживу с псом, который меня будет грызть, чем пойду в открытое поле, где могу вообще пропасть. Лучше я буду в конуре, где он меня кусает, но и защищает».
Чаще всего проблемы скрыты от зависимого человека, поскольку они находятся в его подсознании, отмечает эксперт.
- Именно поэтому объяснить человеку, что он «тонет», невозможно. Хотя, конечно, бывают исключения. Иногда люди и правда осознают, что идут не по той дороге, — говорит Александр Шахов. — Но обычно понимание происходит НЕ через объяснение, а когда человек сталкивается с материальными последствиями своей зависимости. Например, когда от алкоголика уходит жена, или он теряет работу, или после выпитого приходит в себя в больнице, чуть не погибает…
Просто надо приземлиться
У человека с неосознанной некомпетенцией снижена способность прогнозировать, уточняет психолог.
- Человек при этом может быть очень умным, но именно в этой сфере у него недостаточно компетенций, чтобы разобраться в том, что есть проблема. Ему надо приземлиться, — поясняет эксперт. — Так, некоторые женщины с эмоциональной зависимостью спохватываются, когда мужчина начинает их пинать ногами в живот. До них доходит: «А что, получается, он меня не любит?» На уровне неосознанной некомпетенции человеку объяснить ничего невозможно. Он должен столкнуться с проблемами лично, испытать негативный опыт.
Когда стоит протянуть руку помощи
Когда человек осознает, что у него реально есть проблема, это уже второй уровень «квадрата компетенций» — осознанная некомпетентность.
- И именно на этой стадии человеку на самом деле можно помочь — он уже готов искать экспертов, обращаться за поддержкой, — объясняет Александр Шахов. — Третий уровень — осознанная компетентность. На этой стадии человек четко понимает, что с ним происходит и как решать свою проблему. На четвертом уровне — неосознанной компетентности (мастерства) — человек неосознанно помогает другим людям решать свои проблемы.
Помогать стоит только тем, кто осознал, что у них есть проблемы, резюмирует эксперт.
- Тех, кто бродит в темноте, оставьте в покое, пускай они встречаются с проявлениями этого материального мира, — рекомендует психолог Шахов. — Им нужно упасть, «приложиться», реально испытать судьбу, чтобы их встряхнуло. И тогда они переходят в стадию осознанной некомпетентности и признают, что проблема у них все же есть.