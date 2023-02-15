Муж пьет, бьет, играет: психолог разложил по полочкам, нужно ли спасать зависимого

«Зависимость решает более глубокие проблемы»

- Любой вид зависимости обслуживает, решает какую-то глубокую внутреннюю психологическую проблему человека, — поясняет Александр Шахов. — Например, алкоголь помогает убрать проблему неуверенности в себе. А эмоционально зависимая женщина обслуживает проблему тревоги за будущее или страх, что она некрасивая и никому не нужна. Она думает так: «Я лучше поживу с псом, который меня будет грызть, чем пойду в открытое поле, где могу вообще пропасть. Лучше я буду в конуре, где он меня кусает, но и защищает».

Чаще всего проблемы скрыты от зависимого человека, поскольку они находятся в его подсознании, отмечает эксперт.

- Именно поэтому объяснить человеку, что он «тонет», невозможно. Хотя, конечно, бывают исключения. Иногда люди и правда осознают, что идут не по той дороге, — говорит Александр Шахов. — Но обычно понимание происходит НЕ через объяснение, а когда человек сталкивается с материальными последствиями своей зависимости. Например, когда от алкоголика уходит жена, или он теряет работу, или после выпитого приходит в себя в больнице, чуть не погибает…