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Можно снизить риск диабета, если пить кофе по утрам вот так

Если вы идете заваривать себе крепкий кофе сразу, как проснетесь, вы не одиноки. Такой ритуал многим помогает взбодриться и начать новый день «с той ноги». Но в то же время может и навредить.

14 сентября 20231
когда полезнее пить кофе
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iStockphoto

По словам доктора Майкла Мосли, этот ароматный напиток, выпитый сразу после пробуждения, может повысить уровень сахара в крови. А если делать так регулярно, то и риск диабета второго типа. К счастью, нет необходимости совсем отказываться от утренней чашечки кофе.

Майкл Мосли
Медицина

Диетолог

Как объяснил специалист, утром перед пробуждением организм вырабатывает большую порцию гормона стресса — кортизола. Это необходимо, чтобы подготовить нас к новому дню. Если же в эту «смесь» добавить кофеин, можно добиться повышения уровня сахара в крови. При этом, как добавляет доктор Мосли, такой эффект дает любой кофе, даже черный, без сахара и молока. А поскольку уровень глюкозы в крови к моменту пробуждения и так растет, кофе может повысить его еще больше.

Поэтому специалист не советует употреблять популярный напиток сразу после того, как встанете с кровати. По его словам, лучше выпивать первую чашку кофе не раньше чем через час после пробуждения, когда уровень кортизола начнет падать.

«Этот трюк, безусловно, помогает контролировать реакцию на уровень сахара в крови», — цитирует Майкла Мосли издание Express.

Утром снизить уровень сахара в крови, по словам доктора, также помогает быстрая прогулка после завтрака.

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Идеальное время

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, если человек регулярно пьет кофе с утра, то по факту он «берет кредит» бодрости у собственного организма и мозга. Подобная тактика истощает эндокринную и нервную системы. К тому же разбитое состояние по утрам, справиться с которым помогает только крепкий кофе, не норма: оно может говорить о нарушенном режиме сна или проблемах со здоровьем, с которыми надо разбираться.

Зухра Павлова рекомендует выпивать первую чашечку кофе не утром, а во второй половине дня — примерно в 15-16 часов. Врач объясняет, что к этому времени утренняя бодрость закончится и может появиться небольшая сонливость. Вот тогда кофе подарит еще несколько часов работоспособности. И главное, не пить его литрами, иначе не будет бодрящего эффекта.

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Кстати

Как ранее рассказывал врач-сомнолог профессор Роман Бузунов, повышенный уровень сахара в крови может быть причиной отсутствия бодрящего эффекта после кофе.

Как предупреждал специалист, употребление кофе может ухудшать усвоение глюкозы, что ведет к повышению сахара в крови. При таком состоянии человек обычно чувствует усталость.

Автор текста:Анастасия Романова
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