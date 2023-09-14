Можно снизить риск диабета, если пить кофе по утрам вот так

Как объяснил специалист, утром перед пробуждением организм вырабатывает большую порцию гормона стресса — кортизола. Это необходимо, чтобы подготовить нас к новому дню. Если же в эту «смесь» добавить кофеин, можно добиться повышения уровня сахара в крови. При этом, как добавляет доктор Мосли, такой эффект дает любой кофе, даже черный, без сахара и молока. А поскольку уровень глюкозы в крови к моменту пробуждения и так растет, кофе может повысить его еще больше.