Повышенный сахар в крови, генетика и еще 5 причин, почему кофе вас не бодрит

Однако бывает так, что даже кофеин не помогает проснуться и взбодриться. Плохой кофе, скажете вы? Возможно. Но иногда дело может быть в других причинах, связанных с состоянием здоровья и личными особенностями организма.
Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов в своем телеграм-канале перечислил семь возможных причин, почему кофе может не давать бодрящего эффекта. Проверьте, есть ли какая-то из них у вас.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.Личный сайт
1. Дефицит сна
Употребление большого количества кофе может привести к нарушениям сна и повышенной сонливости на следующий день. В результате человек пьет больше кофе в попытке преодолеть сонливость, что в конечном итоге приводит к еще большей бессоннице. Получается замкнутый круг.
2. Устойчивость к кофеину
По словам сомнолога, первоначально употребление кофеина может повышать настроение, время реакции и физическую работоспособность. Но потом, если начать пить кофе регулярно, прежние дозы уже перестают давать такой же положительный эффект, как раньше.
«Кроме того, регулярного употребления кофеина в течение всего трех дней достаточно, чтобы вызвать симптомы отмены, когда вы перестанете его применять. Отказ от кофеина вызывает головную боль, снижение концентрации внимания и чувство усталости», —
3. Обезвоживание
Кофе обладает мочегонным эффектом. Особенно сильно этот эффект проявляется у людей, которые не пьют кофе регулярно. По словам врача, в результате частого мочеиспускания может наступить обезвоживание. Оно проявляется:
усталостью;
ухудшением памяти и работоспособности;
усилением тревоги и напряжения.
4. Рост уровня сахара в крови
Как предупреждает специалист, употребление кофе может ухудшать усвоение глюкозы, что ведет к повышению сахара в крови. При таком состоянии человек может чувствовать усталость.
5. Уровень аденозина
Аденозин — основное вещество, которое вызывает сонливость. Он высвобождается в большом количестве, если человек лишен сна.
«Кофе снижает усталость, блокируя аденозиновые рецепторы в головном мозге. Так как аденозин не может действовать на заблокированный рецептор, сонливость не ощущается. Но организм компенсирует этот эффект повышением чувствительности к аденозину и увеличением количества рецепторов. Как только кофеин вымывается, наступает пик сонливости и мышечной усталости», — объяснил профессор Бузунов.
6. Метаболизм кофеина
У разных людей скорость метаболизма, в том числе и кофеина, разная. К примеру, если вы медленно усваиваете кофеин, он вам не даст такого же быстрого прилива бодрости, как у других людей. Эффект может быть более плавным или даже незаметным.
«На скорость метаболизма кофеина влияет множество факторов. Например, курение ускоряет метаболизм кофеина, а беременность и заболевания печени могут его замедлить», — уточнил доктор.
7. Генетика
По словам врача, чувствительность к кофеину заложена генетически.
Есть люди высокочувствительные, у них кофеин провоцирует беспокойство, нарушения сна и в итоге вместо бодрости — повышенную утомляемость.
Как получить максимум эффекта от кофе: 4 совета сомнолога
Высыпайтесь. Хотя кофе бодрит и активизирует, он не может навсегда скрыть сонливость.
Пейте кофе только утром. Кофе, выпитый за 6 часов и менее до сна, может привести к бессоннице.
Пейте кофе без сахара и десертов. Избыток углеводов в рационе ведет к развитию сахарного диабета.
Пейте достаточное количество воды. Это поможет защитить организм от обезвоживания.
Как добавил специалист, рекомендуемая доза кофеина в день — не более 400 мг, или примерно 4 чашки кофе.