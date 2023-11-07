Магнитные бури продолжатся: врач объяснила, как вести себя во время взрывов на Солнце

Магнитную бурю, которая неожиданно пришла на Землю во второй половине воскресенья, 5 ноября, уже назвали «исключительно крупной»: в своем пике она достигла уровня G3, или 7 баллов по 9-балльной шкале. По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она была вызвана ударом солнечной плазмы, причем такой силы и скорости прихода на Землю облаков газа эксперты не ожидали.
Весь вчерашний день и сегодня, 7 ноября, магнитосфера остается в возбужденном состоянии. После небольшого снижения активности вновь начинается рост, вплоть до уровня бури.
Согласно прогнозам, в ближайшие два дня ожидаются новые всплески геомагнитной активности.
Напомним, ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали о росте активности Солнца осенью. Основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца в фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа магнитных бурь.
Одним хуже, другим — лучше
Читатели «Доктора Питера» почувствовали на себе влияние последней магнитной бури. Причем комментарии в пик активности магнитосферы, когда во многих регионах наблюдали необычные полярные сияния розового и кроваво-красного цвета, были весьма противоречивыми.
«Я очень долго спала, встала вся разбитая в 8.30, обычно просыпаюсь в 6 часов. Решила, что загрипповала, а это магнитные бури, оказывается».
«Спала всю ночь, как никогда! Проснулась в 9 утра, хотя по возрасту страдаю бессонницей. Неужели так магнитные бури повлияли?»
«Очень тяжело перенесла ночь. Давление высокое, головная боль больше двух суток».
«Я вообще удивился, никогда такого не было, просто задыхался. Думал, ну все, конец мне, секунд через 15 очухался».
«У меня ни с того ни с сего пошла кровь из носа. Никогда этого не было. Испугалась. Теперь поняла причину».
«Ночью 5 ноября проснулась от какого-то дискомфорта. Измерила давление и пульс — пульс был 128, такого большого никогда не было раньше».
«А я-то думаю, откуда у меня вечером столько сил? Обычно 10-12 кругов скандинавской ходьбы по стадиону, а вчера вечером все 17 выдала и ни капельки не устала. Еще подумала: странно, где же усталость? А оно вон что, оказывается. На всех по-разному влияет».
«Не накручивайте себя»
Как рассказала «Доктору Питеру» Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог Клинической больницы Святителя Луки, научных доказательств того, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье и развитие определенных заболеваний и состояний у людей нет.
Терапевт Клинической больницы Святителя Луки
«Человек приспособлен к жизни в условиях меняющейся геомагнитной обстановки достаточно длительное время. У нас выработаны механизмы адаптации к этому влиянию», — объяснила врач.
Однако некоторые исследования все же показывают определенное влияние магнитных бурь, но не на всех, только на людей с ослабленным здоровьем. Например, на гипертоников, маленьких детей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями. По словам Анастасии Юсуповой, это происходит потому, что их адаптационные механизмы к изменениям окружающей среды по каким-то причинам снижены. Такие метеочувствительные люди в определенных погодных условиях испытывают неприятные симптомы, чаще всего неспецифические:
повышенную утомляемость;
слабость;
головную боль;
скачки давления.
Если во время бурь вы чувствуете недомогание, облегчить самочувствие помогают простые способы. Кардиолог посоветовала в такие дни:
по возможности отменить все важные дела и остаться дома;
не планировать дальних поездок, тем более за рулем, а также стрессовых коммуникаций;
побольше бывать на свежем воздухе;
чаще проветривать помещения, в которых проводите больше всего времени;
не забывать принимать лекарства, назначенные врачом для лечения хронических заболеваний;
при необходимости носить с собой препараты экстренной помощи;
пить достаточно чистой воды. В некоторых исследованиях на экспериментальных моделях было показано, что при росте геомагнитного влияния замедляется кровоток в капиллярах. Это косвенно может влиять на замедление тока крови, повышение вязкости и, соответственно, развитие гипоксии.
А еще важно не накручивать себя.
«Надо понять, что мы никуда не можем деться от окружающей среды. Мы живем на планете, на которую влияет энергия Солнца. Поэтому чем проще мы относимся к таким влияниям, чем меньше мы накручиваем себя, тем меньше настраиваемся на какие-то неблагоприятные симптомы и тем легче проходят для нас эти природные явления», — заключила врач.