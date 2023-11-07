Магнитные бури продолжатся: врач объяснила, как вести себя во время взрывов на Солнце

Однако некоторые исследования все же показывают определенное влияние магнитных бурь, но не на всех, только на людей с ослабленным здоровьем. Например, на гипертоников, маленьких детей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями. По словам Анастасии Юсуповой, это происходит потому, что их адаптационные механизмы к изменениям окружающей среды по каким-то причинам снижены. Такие метеочувствительные люди в определенных погодных условиях испытывают неприятные симптомы, чаще всего неспецифические: