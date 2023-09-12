Снизит холестерин и наладит отношения в семье: почему кошка в доме лучше любых лекарств

Без кота, как известно, и жизнь не та. И речь не только о том, что пушистые любимцы становятся нам верными друзьями и членами семьи. Возможно, вы удивитесь, но коты могут очень сильно повлиять на состояние нашего здоровья.
Например, ученые Австралийского медицинского научно-исследовательского института Беккера провели исследование с участием 6000 человек, которое показало: владельцы домашних животных имеют более низкий уровень давления и холестерина в крови. Это означает, что они также меньше подвержены риску сердечного приступа и болезней сердечно-сосудистой системы.
Кошачье мурчание тоже оздоравливает нас. Дело в том, что этот звук обращает в прошлое, когда кошки жили в любом доме. Кроме того, вибрации, которые воспроизводит кошка во время мурлыканья, успокаивают нервную систему, снимают напряжение и уровень стресса.
Также есть данные, что звук кошачьего мурлыканья положительно влияет на состояние астматиков. Разумеется, это работает лишь в случае, если у вас нет аллергии на котов, пишет издание
А еще коты способны защитить детей от астмы и аллергии. К такому
Психологи уверены, что кошки весьма положительно влияют и на ментальное здоровье. Как правило, в семьях, где есть домашнее животное, члены семьи гораздо быстрее решают конфликты друг с другом.
Любой кот требует любви и внимания, сам дарит любовь в ответ. Естественно, это радует хозяина и делает его счастливым. Кроме того, наши пушистые питомцы любят и принимают нас безусловно, без всяких на то причин.
Когда у человека появляется кто-то, о ком нужно заботиться, он чувствует себя нужным и от этого ощущает себя эмоционально более стабильно. О том, как еще коты могут укрепить наше психическое состояние, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Увы, у любой медали есть и обратная сторона. В некоторых случаях кошка в доме может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. О том, какие опасности могут поджидать тех, кто решил завести домашнего питомца, можно прочитать ЗДЕСЬ.