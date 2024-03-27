Лучше спать, снизить давление и еще 6 причин прогуляться сегодня после работы

Ранее ученые из Сиднейского университета выяснили, сколько шагов в день помогают «уйти» от деменции. В их исследовании участвовали 78 тысяч женщин и мужчин, средний возраст которых составил 61,1 года. За добровольцами наблюдали от 6,4 до 7,5 лет. Авторам работы удалось вычислить, что для максимального снижения риска деменции в день необходимо было проходить 9826 шагов, хотя будет польза и от 3826 шагов — это минимум, который также может влиять на риски слабоумия. Большое значение играет и темп ходьбы. По данным австралийских ученых, необходимо в какой-то период ускоряться до 112 шагов в минуту, чтобы «сбежать» от деменции, и с такой интенсивностью надо ходить около получаса в день .