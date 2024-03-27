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Лучше спать, снизить давление и еще 6 причин прогуляться сегодня после работы

Малоподвижный образ жизни — одна из главных причин, почему мы можем быстро терять здоровье. Абонемент в спортзал не по карману, нет времени и сил на тренировки, скажут многие. Пешие прогулки способны стать выходом.

27 марта 2024
Лучше спать, снизить давление и еще 6 причин прогуляться сегодня после работы
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iStockphoto

Ходьба пешком — одна из простейших, но от этого не менее полезных для здоровья активностей. К тому же у нее нет никаких медицинских противопоказаний — ходите сколько хотите. И даже необязательно делать каждый день по 10 тысяч шагов: эта цифра когда-то была взята для рекламной кампании шагомера, но так и осталась ориентиром для многих сторонников ЗОЖ. Поэтому, если нет возможности уделять время полноценным тренировкам в зале или хотя бы дома, просто больше ходите пешком.

Что будет с организмом, если чаще ходить? Вот лишь восемь полезных эффектов пешей прогулки, которые перечисляют авторы телеграм-канала «Школа полиморбидности» (в реальности их может быть больше):

  • нормализует давление;

  • улучшает сон;

  • снимает стресс;

  • поднимает настроение;

  • стимулирует работу кишечника;

  • укрепляет кости;

  • снижает риск развития варикоза;

  • способствует снижению веса.

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Сколько надо шагать

В прошлом году кардиологи Медицинского университета города Лодзь в Польше решили выяснить, как ходьба влияет на здоровье человека. Они проанализировали 17 больших исследований, которые охватывали почти 300 тысяч человек, за участниками в среднем наблюдали в течение 7 лет. По словам авторов исследования, их работа подтвердила: чем больше ходишь, тем лучше. Однако реальную пользу можно получить даже при паре тысяч шагов в день.

Итак, вот некоторые выводы специалистов.

  • Всего 3967 шагов в день могут снизить риск смерти от любой причины. Каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риски смерти на 15%.

  • 2337 шагов в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые дополнительные 500 шагов снижают риск еще на 7%.

  • Наиболее значительное улучшение здоровья наблюдалось у представителей младших возрастных групп, которые делали от 7000 до 13 000 шагов в день, а в старшей группе — у тех, кто делал от 6000 до 10 000.

Ранее ученые из Сиднейского университета выяснили, сколько шагов в день помогают «уйти» от деменции. В их исследовании участвовали 78 тысяч женщин и мужчин, средний возраст которых составил 61,1 года. За добровольцами наблюдали от 6,4 до 7,5 лет. Авторам работы удалось вычислить, что для максимального снижения риска деменции в день необходимо было проходить 9826 шагов, хотя будет польза и от 3826 шагов — это минимум, который также может влиять на риски слабоумия. Большое значение играет и темп ходьбы. По данным австралийских ученых, необходимо в какой-то период ускоряться до 112 шагов в минуту, чтобы «сбежать» от деменции, и с такой интенсивностью надо ходить около получаса в день.

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Кто меньше двигается

Физическая активность включает, конечно, не только занятия спортом или ту же ходьбу пешком. Доступных вариантов, чтобы быть активным, на самом деле масса. Выбирайте на свой вкус и с учетом медицинских противопоказаний танцы, подвижные игры, езду на велосипеде, садоводство и даже уборку дома. Главное — меньше сидеть и лежать в течение дня.

Но разнообразие возможных видов активности спасает не всех. Как показало эпидемиологическое исследование уровней и видов физической активности среди россиян, результаты которого были опубликованы в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», более четверти жителей (27,4%) страдают от недостатка физнагрузок. Причем за последние несколько лет активность в целом снизилась.

В выборку авторы работы включили 28 731 человека — мужчин и женщин в возрасте 35-74 лет, проживающих в 15 регионах страны. При анализе данных учитывали возраст, пол, место проживания, уровень образования и дохода. Кто же оказался наименее активным? Выводы исследователей:

  • женщины менее активны, чем мужчины. К примеру, в группе россиян с низкой физической активностью их было больше, чем мужчин — 28,12% против 26,7%;

  • у сельских жителей по сравнению с городскими показатели активности были более высокими (23,9% против 20,3% соответственно);

  • в группе россиян с высоким уровнем физической активности больше людей с более высоким уровнем дохода.

Автор текста:Анастасия Романова
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