Лучше спать, снизить давление и еще 6 причин прогуляться сегодня после работы

Ходьба пешком — одна из простейших, но от этого не менее полезных для здоровья активностей. К тому же у нее нет никаких медицинских противопоказаний — ходите сколько хотите. И даже необязательно делать каждый день по 10 тысяч шагов: эта цифра когда-то была взята для рекламной кампании шагомера, но так и осталась ориентиром для многих сторонников ЗОЖ. Поэтому, если нет возможности уделять время полноценным тренировкам в зале или хотя бы дома, просто больше ходите пешком.
Что будет с организмом, если чаще ходить? Вот лишь восемь полезных эффектов пешей прогулки, которые
нормализует давление;
улучшает сон;
снимает стресс;
поднимает настроение;
стимулирует работу кишечника;
укрепляет кости;
снижает риск развития варикоза;
способствует снижению веса.
Сколько надо шагать
В прошлом году кардиологи Медицинского университета города Лодзь в Польше решили выяснить, как ходьба влияет на здоровье человека. Они проанализировали 17 больших исследований, которые охватывали почти 300 тысяч человек, за участниками в среднем наблюдали в течение 7 лет. По словам авторов исследования, их работа подтвердила: чем больше ходишь, тем лучше. Однако реальную пользу можно получить даже при паре тысяч шагов в день.
Итак, вот некоторые выводы специалистов.
Всего 3967 шагов в день могут снизить риск смерти от любой причины. Каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риски смерти на 15%.
2337 шагов в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые дополнительные 500 шагов снижают риск еще на 7%.
Наиболее значительное улучшение здоровья наблюдалось у представителей младших возрастных групп, которые делали от 7000 до 13 000 шагов в день, а в старшей группе — у тех, кто делал от 6000 до 10 000.
Ранее ученые из Сиднейского университета выяснили, сколько шагов в день помогают «уйти» от деменции. В их исследовании участвовали 78 тысяч женщин и мужчин, средний возраст которых составил 61,1 года. За добровольцами наблюдали от 6,4 до 7,5 лет. Авторам работы удалось вычислить, что для максимального снижения риска деменции в день необходимо было проходить 9826 шагов, хотя будет польза и от 3826 шагов — это минимум, который также может влиять на риски слабоумия. Большое значение играет и темп ходьбы. По данным австралийских ученых, необходимо в какой-то период ускоряться до 112 шагов в минуту, чтобы «сбежать» от деменции, и с такой интенсивностью надо ходить около получаса в день.
Кто меньше двигается
Физическая активность включает, конечно, не только занятия спортом или ту же ходьбу пешком. Доступных вариантов, чтобы быть активным, на самом деле масса. Выбирайте на свой вкус и с учетом медицинских противопоказаний танцы, подвижные игры, езду на велосипеде, садоводство и даже уборку дома. Главное — меньше сидеть и лежать в течение дня.
Но разнообразие возможных видов активности спасает не всех. Как показало эпидемиологическое исследование уровней и видов физической активности среди россиян, результаты которого были
В выборку авторы работы включили 28 731 человека — мужчин и женщин в возрасте 35-74 лет, проживающих в 15 регионах страны. При анализе данных учитывали возраст, пол, место проживания, уровень образования и дохода. Кто же оказался наименее активным? Выводы исследователей:
женщины менее активны, чем мужчины. К примеру, в группе россиян с низкой физической активностью их было больше, чем мужчин — 28,12% против 26,7%;
у сельских жителей по сравнению с городскими показатели активности были более высокими (23,9% против 20,3% соответственно);
в группе россиян с высоким уровнем физической активности больше людей с более высоким уровнем дохода.