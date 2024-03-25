Дождливая погода ассоциируется у нас с меланхолией и плохим настроением. Многие не хотят выходить из дома в такие дни, даже если за окном не ливень, а легкая морось.
Значит ли это, что жители дождливых регионов обречены на постоянную грусть? Вовсе нет, даже наоборот. Как выяснили ученые, есть веские причины пойти прогуляться с зонтиком под ливнем.
Исследования показали, что дождь делает нас счастливыми и улучшает психическое здоровье.
Воздух после дождя дарит счастье
Как отмечает натуралист Мэтт Гоу, в дни осадков в воздух попадают отрицательные ионы, которые могут оказывать терапевтическое воздействие на депрессию.
Гоу признается: он сам неоднократно гулял, бегал и плакал под дождем — и с удивлением для себя обнаружил, что в этом занятии мало стереотипной печали. Наоборот, он ощутил легкость и радость.
У ученых есть версия, почему дождь может давать такой эффект. Дело в том, что во время ливней в воздух попадают отрицательные ионы, заряженные электричеством. Эти ионы с воздухом попадают в наш организм и идут на пользу ментальному здоровью, пишет издание
Так что есть смысл пересмотреть свое отношение к дождю. Возможно, он действительно сможет поднять вам настроение.
Другое мнение
Впрочем, важно отметить, что стереотип о грустных дождливых днях появился не с пустого места. В исследовании 2020 года ученые
А вот звук дождя действительно может быть отличным успокаивающим средством. Когда американские ученые проводили опрос о самых раздражающих и самых умиротворяющих звуках, именно звук ливня занял первое место: его сочли приятным 80% участников исследования.
Кстати
Есть еще одна причина, почему многие в дождливые дни ходят сердитыми и печальными. Дело в том, что у некоторых осадки провоцируют приступы головной боли, сонливости. Почему так происходит? Узнать ответ на этот вопрос можно ЗДЕСЬ.
Некоторые дерматологи считают, что прогулки под дождем без зонта могут быть вредны для вашей кожи. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Резкие перепады погоды, когда оттепель сменяется морозом и наоборот, также могут не лучшим образом влиять на наше здоровье. Риск простудиться или столкнуться с обострением болезней суставов в такие дни значительно выше. Что можно сделать для того, чтобы поддержать свой организм? Читайте советы врача на этот счет ЗДЕСЬ.