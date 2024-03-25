Другое мнение

Впрочем, важно отметить, что стереотип о грустных дождливых днях появился не с пустого места. В исследовании 2020 года ученые обнаружили , что люди с большей вероятностью сообщают о симптомах депрессии в пасмурную погоду. Все дело в недостатке солнечного света. Дефицит солнца может напрямую влиять на выработку серотонина. Именно поэтому многие грустят зимой, когда световой день становится совсем коротким.

А вот звук дождя действительно может быть отличным успокаивающим средством. Когда американские ученые проводили опрос о самых раздражающих и самых умиротворяющих звуках, именно звук ливня занял первое место: его сочли приятным 80% участников исследования.