Есть звуки, которые одинаково раздражают большое количество людей, и те звуки, что странным образом успокаивают. Американские исследователи из
Опрос провели с участием более тысячи респондентов — на первых строчках самых раздражающих и самых успокаивающих звуков разместились те, что назвали большинство опрошенных.
Оказалось, что чаще других людей выводят из себя царапанье мелка на школьной доске, жевание с открытым ртом и громкие разговоры. В топ-3 самых приятных звуков попали шум ливня, пение (видимо, не фальшивое) и смех ребенка.
Меньше всего людей бесит звук чихания и жевания «по этикету» — с закрытым ртом. Они заняли предпоследние строчки рейтинга раздражающих звуков. Среди менее приятных из расслабляющих оказался шелест бумаги.
Самые раздражающие звуки
Царапанье на классной доске (79%);
жевание с открытым ртом (76%);
громкие разговоры (74%);
причмокивания жвачкой (68%);
храп (67%);
прихлебывание (64%);
пуканье (64%);
отрыжка (58%);
скрежет зубами (55%);
щелканье языком (54%);
щелканье или постукивание ручкой (49%);
постукивание рукой или ногтями (49%);
тяжелое дыхание (48%);
кашель (40%);
шмыганье носом (40%);
хруст костяшками пальцев (35%);
прочистка горла (33%);
чиханье (23%);
жевание с закрытым ртом (18%).
Самые расслабляющие звуки
Ливень (80%);
пение (57%);
смех ребенка (55%);
капанье воды (50%);
тиканье часов (36%);
гудящий мотор автомобиля (33%);
когда человек напевает (33%);
смех человека (30%);
переворачивание страниц (29%);
звук пишущего карандаша (28%);
шепот (27%);
печатание на клавиатуре (25%);
свист (22%);
повторяющееся постукивание (15%);
шелест бумаги (15%).
Это мизофония
Ранее психиатр Богдасарова рассказала, что такое мизофония — это когда вас сильно раздражают те или иные звуки, даже если они звучат негромко, — и почему она возникает. По словам врача, в основе — травмирующее событие (посттравматическое стрессовое расстройство), в момент которого человек испытал страх или беспомощность. Если проблема с раздражающими звуками у вас стоит остро и мешает вам жить, стоит обратиться к психологу и разобрать травму.
— У человека всегда в подсознании есть воспоминание того самого первого раздражения от определенного звука. Важно поменять — перепрограммировать — свое первое отношение/впечатление, разорвать нейронную связь и начать жить из другого состояния, перестав избегать и ненавидеть людей, — советует психиатр.