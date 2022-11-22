раздражающие звуки
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Есть звуки, которые одинаково раздражают большое количество людей, и те звуки, что странным образом успокаивают. Американские исследователи из YouGov задались вопросом — какие именно?

Опрос провели с участием более тысячи респондентов — на первых строчках самых раздражающих и самых успокаивающих звуков разместились те, что назвали большинство опрошенных.

Оказалось, что чаще других людей выводят из себя царапанье мелка на школьной доске, жевание с открытым ртом и громкие разговоры. В топ-3 самых приятных звуков попали шум ливня, пение (видимо, не фальшивое) и смех ребенка.

Меньше всего людей бесит звук чихания и жевания «по этикету» — с закрытым ртом. Они заняли предпоследние строчки рейтинга раздражающих звуков. Среди менее приятных из расслабляющих оказался шелест бумаги.

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Самые раздражающие звуки

  • Царапанье на классной доске (79%);

  • жевание с открытым ртом (76%);

  • громкие разговоры (74%);

  • причмокивания жвачкой (68%);

  • храп (67%);

  • прихлебывание (64%);

  • пуканье (64%);

  • отрыжка (58%);

  • скрежет зубами (55%);

  • щелканье языком (54%);

  • щелканье или постукивание ручкой (49%);

  • постукивание рукой или ногтями (49%);

  • тяжелое дыхание (48%);

  • кашель (40%);

  • шмыганье носом (40%);

  • хруст костяшками пальцев (35%);

  • прочистка горла (33%);

  • чиханье (23%);

  • жевание с закрытым ртом (18%).

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Самые расслабляющие звуки

  • Ливень (80%);

  • пение (57%);

  • смех ребенка (55%);

  • капанье воды (50%);

  • тиканье часов (36%);

  • гудящий мотор автомобиля (33%);

  • когда человек напевает (33%);

  • смех человека (30%);

  • переворачивание страниц (29%);

  • звук пишущего карандаша (28%);

  • шепот (27%);

  • печатание на клавиатуре (25%);

  • свист (22%);

  • повторяющееся постукивание (15%);

  • шелест бумаги (15%).

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Это мизофония

Ранее психиатр Богдасарова рассказала, что такое мизофония — это когда вас сильно раздражают те или иные звуки, даже если они звучат негромко, — и почему она возникает. По словам врача, в основе — травмирующее событие (посттравматическое стрессовое расстройство), в момент которого человек испытал страх или беспомощность. Если проблема с раздражающими звуками у вас стоит остро и мешает вам жить, стоит обратиться к психологу и разобрать травму. 

— У человека всегда в подсознании есть воспоминание того самого первого раздражения от определенного звука. Важно поменять — перепрограммировать — свое первое отношение/впечатление, разорвать нейронную связь и начать жить из другого состояния, перестав избегать и ненавидеть людей, — советует психиатр.

Анна Майская