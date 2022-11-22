Есть звуки, которые одинаково раздражают большое количество людей, и те звуки, что странным образом успокаивают. Американские исследователи из YouGov задались вопросом — какие именно?

Опрос провели с участием более тысячи респондентов — на первых строчках самых раздражающих и самых успокаивающих звуков разместились те, что назвали большинство опрошенных.

Оказалось, что чаще других людей выводят из себя царапанье мелка на школьной доске, жевание с открытым ртом и громкие разговоры. В топ-3 самых приятных звуков попали шум ливня, пение (видимо, не фальшивое) и смех ребенка.

Меньше всего людей бесит звук чихания и жевания «по этикету» — с закрытым ртом. Они заняли предпоследние строчки рейтинга раздражающих звуков. Среди менее приятных из расслабляющих оказался шелест бумаги.