Летние правила хранения продуктов в холодильнике: многие хозяйки о них не знают

Лето — любимое время года для многих. Но у каждого времени года свои недостатки.
Летом довольно жарко и влажно. Кроме того, из-за постоянных поездок то на дачу, то на шашлыки следить за продуктами бывает не так просто. Между тем иногда еде достаточно пролежать в теплом месте всего пару часов, чтобы испортиться и даже превратиться в настоящую угрозу для вашего здоровья.
Эксперты Роспотребнадзора
Мясо
Не важно, идет ли речь о говядине или об индейке. Любое мясо — продукт недолговечный, скоропортящейся.
Если после пикника у вас осталось немного шашлыка из свинины или баранины, в холодильнике он спокойно пролежит при температуре от 2 до 6 градусов выше нуля до 36 часов. Шашлык из птицы можно держать не больше двух суток.
Котлеты, биточки и прочее рубленое мясо лучше держать в холодильнике в течение суток. Кроме того, такой же срок хранения у готовых субпродуктов и паштетов.
Чуть дольше хранится копченое мясо: тушки птиц пролежат в холодильнике около 72 часов и не испортятся.
Зелень и салаты
Некоторые считают, что овощи и зелень можно есть даже в подгнившем виде. Однако на самом деле любые фрукты, листья салата или зелень лучше выбросить при первых признаках порчи.
Порезанные и помытые овощи лучше съесть в ближайшие 18 часов. Салат из сырых овощей и фруктов лучше не заправлять сразу, тогда он тоже простоит 18 часов. А вот с заправкой срок хранения снизится до 12 часов.
Самые опасные салаты — те, в которые добавили консервированные овощи или яйца. Такое блюдо может испортиться уже через 6 часов после приготовления.
Молоко, рыба, гарниры
Один из самых популярных гарниров — картофель. Его можно хранить около 16 часов — и вареный, и жареный. То же правило касается круп и тушеных овощей.
Всю «молочку» можно без опаски держать в холодильнике в открытом виде около 36 часов. А вот кисломолочные продукты можно есть в течение 72 часов.
Срок хранения рыбных блюд зависит от способа приготовления. Просто свежая рыба пролежит в холодильнике не больше суток. Котлеты, пироги и заливное могут храниться до 24 часов, копченая рыбка — до двух суток.
Десерты
Всевозможные пироги и булки в холодильнике можно хранить не дольше суток. А вот срок годности тортов и пирожных зависит от ингредиентов. Например, белковые тортики, суфле или торты с ягодной начинкой можно есть в течение 72 часов.
Торты с заварным кремом или взбитыми сливками не стоит хранить больше 18 часов. Бисквитный рулет проживет около 36 часов.