Летние правила хранения продуктов в холодильнике: многие хозяйки о них не знают

Летом довольно жарко и влажно. Кроме того, из-за постоянных поездок то на дачу, то на шашлыки следить за продуктами бывает не так просто. Между тем иногда еде достаточно пролежать в теплом месте всего пару часов, чтобы испортиться и даже превратиться в настоящую угрозу для вашего здоровья.