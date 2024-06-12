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Летние правила хранения продуктов в холодильнике: многие хозяйки о них не знают

Чтобы пища в жару не испортилась, важно знать некоторые правила хранения еды в знойные деньки. Если об этом не позаботиться заранее, есть риск, что обычный обед закончится серьезным отравлением.

12 июня 20242
холодильник
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iStockphoto

Лето — любимое время года для многих. Но у каждого времени года свои недостатки.

Летом довольно жарко и влажно. Кроме того, из-за постоянных поездок то на дачу, то на шашлыки следить за продуктами бывает не так просто. Между тем иногда еде достаточно пролежать в теплом месте всего пару часов, чтобы испортиться и даже превратиться в настоящую угрозу для вашего здоровья.

Эксперты Роспотребнадзора перечислили несколько правил, которые помогут правильно хранить продукты и не отравиться.

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Мясо

Не важно, идет ли речь о говядине или об индейке. Любое мясо — продукт недолговечный, скоропортящейся.

Если после пикника у вас осталось немного шашлыка из свинины или баранины, в холодильнике он спокойно пролежит при температуре от 2 до 6 градусов выше нуля до 36 часов. Шашлык из птицы можно держать не больше двух суток.

Котлеты, биточки и прочее рубленое мясо лучше держать в холодильнике в течение суток. Кроме того, такой же срок хранения у готовых субпродуктов и паштетов.

Чуть дольше хранится копченое мясо: тушки птиц пролежат в холодильнике около 72 часов и не испортятся.

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Зелень и салаты

Некоторые считают, что овощи и зелень можно есть даже в подгнившем виде. Однако на самом деле любые фрукты, листья салата или зелень лучше выбросить при первых признаках порчи.

Порезанные и помытые овощи лучше съесть в ближайшие 18 часов. Салат из сырых овощей и фруктов лучше не заправлять сразу, тогда он тоже простоит 18 часов. А вот с заправкой срок хранения снизится до 12 часов.

Самые опасные салаты — те, в которые добавили консервированные овощи или яйца. Такое блюдо может испортиться уже через 6 часов после приготовления.

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Молоко, рыба, гарниры

Один из самых популярных гарниров — картофель. Его можно хранить около 16 часов — и вареный, и жареный. То же правило касается круп и тушеных овощей.

Всю «молочку» можно без опаски держать в холодильнике в открытом виде около 36 часов. А вот кисломолочные продукты можно есть в течение 72 часов.

Срок хранения рыбных блюд зависит от способа приготовления. Просто свежая рыба пролежит в холодильнике не больше суток. Котлеты, пироги и заливное могут храниться до 24 часов, копченая рыбка — до двух суток.

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Десерты

Всевозможные пироги и булки в холодильнике можно хранить не дольше суток. А вот срок годности тортов и пирожных зависит от ингредиентов. Например, белковые тортики, суфле или торты с ягодной начинкой можно есть в течение 72 часов.

Торты с заварным кремом или взбитыми сливками не стоит хранить больше 18 часов. Бисквитный рулет проживет около 36 часов.

Автор текста:Дарья Гапионок
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