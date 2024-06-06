От бананов до мятных конфет: 6 продуктов, которые мешают лекарствам работать

Что же не так с грейпфрутовым соком? Дело в том, что многие лекарства перерабатываются в кишечнике и печени с помощью фермента CYP3A4, который обычно уменьшает количество препарата, попадающего в кровоток. А в цитрусах есть соединение фуранокумарин, которое мешает CYP3A4 выполнять свою работу. Причем концентрация этого вещества особенно высока именно в соках.