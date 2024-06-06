От бананов до мятных конфет: 6 продуктов, которые мешают лекарствам работать

Чтобы лекарство точно сработало правильно, а побочных эффектов было минимум, очень важно внимательно прочитать инструкцию. Некоторые таблетки нужно пить натощак, другие — принимать во время еды.
Однако конкретные блюда и напитки тоже могут влиять на действие препаратов. Например, кофеин отлично усиливает действие парацетамола. А запивать грейпфрутовым соком антидепрессанты — очень плохая идея.
Вот несколько типов продуктов, которые лучше не сочетать с лекарствами. Постарайтесь запомнить этот перечень.
Цитрусы
С чем лучше не совмещать: статины, антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов.
Что же не так с грейпфрутовым соком? Дело в том, что многие лекарства перерабатываются в кишечнике и печени с помощью фермента CYP3A4, который обычно уменьшает количество препарата, попадающего в кровоток. А в цитрусах есть соединение фуранокумарин, которое мешает CYP3A4 выполнять свою работу. Причем концентрация этого вещества особенно высока именно в соках.
В результате в кровь попадает больше действующих веществ, чем предполагал производитель. И это чревато неприятными побочными эффектами. Могут появиться головные боли, головокружение, гипотония, помутнение зрения, учащенное сердцебиение, утомляемость и проблемы со сном.
Молоко
С чем нельзя совмещать: антибиотики.
Молочные продукты могут снизить всасывание многих антибиотиков. Некоторые препараты этого типа связываются с кальцием в молочных продуктах, образуя вещество, которое организм не может усвоить. В итоге антибиотики работают гораздо хуже.
Продукты с высоким содержанием клетчатки
С чем лучше не сочетать: препарат для щитовидной железы левотироксин.
Вообще клетчатка очень важна для здорового пищеварения. Однако продукты с большим количеством пищевых волокон могут снизить эффективность левотироксина.
Клетчатка связывается с препаратом, когда он проходит через кишечник, и в итоге он хуже всасывается.
Именно поэтому врачи рекомендуют принимать левотироксин на голодный желудок и минимум за 60 минут до еды.
Бананы
С чем нельзя сочетать: препараты от высокого кровяного давления и сердечной недостаточности, известные как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).
Главная задача лекарств этого типа — задержать как можно больше калия в почках. А в бананах, как известно, есть много этого микроэлемента.
У некоторых людей комбинация бананов и препаратов с АПФ может стать причиной слишком высокого уровня калия в организме. Это приведет к слабости, повышенной утомляемости и нарушению сердечного ритма.
Хлопья быстрого приготовления
С чем нельзя смешивать: антибиотики.
Производители стараются сделать хлопья быстрого приготовления более полезными и в них нередко дополнительно добавляют железо, цинк и магний. И все бы хорошо, но эти вещества способны уменьшать всасывание антибиотиков.
По словам врачей, если вы едите хлопья, обогащенные железом или минералами, и одновременно принимаете антибиотик, это может снизить всасывание препарата до 64%.
Мятные конфеты без сахара
С чем нельзя сочетать: противозачаточные таблетки, содержащие только прогестерон.
В мятные конфеты без сахара нередко добавляют подсластитель сорбит. Из-за этого такие леденцы нередко могут иметь слабительный эффект. А уже из-за диареи всасывание противозачаточных происходит хуже.
Это может означать, что в ваш организм попадает недостаточное количество гормонов, чтобы препарат справился со своей работой. В итоге возникает риск нежелательной беременности, пишет издание