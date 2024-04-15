Эксперт ОМС Пушков объяснил, когда сердечники могут получить бесплатные лекарства

Пациентам, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно вставать на диспансерный учет, чтобы врач регулярно наблюдал за их здоровьем, контролировал показатели, корректировал факторы риска, оценивал состояние органов-мишеней и при необходимости прописывал препараты, которыми государство обеспечивает ряд пациентов абсолютно бесплатно.
Эксперт системы ОМС объяснил, как часто надо посещать врача пациентам-сердечникам и какие льготы им гарантированы.
Эксперт системы ОМС, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС»
Как часто надо ходить к врачу
Частоту диспансерных осмотров пациента назначает врач, основываясь на определении сердечно-сосудистого риска заболевания, но не реже одного раза в год при стабильном течении заболевания. Осмотры пациентов со средним и низким риском, которые регулярно контролируют свое артериальное давление, рекомендуется проводить с интервалом в 4-6 месяцев.
«Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в 3 месяца. С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию», — отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.
Кому положены бесплатные лекарства
«Пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, при лечении которых были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием или катетерная абляция, имеют право получать бесплатные лекарственные препараты в течение двух лет с момента постановки на диспансерный учет», — продолжает эксперт.
В перечень этих препаратов входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Получать необходимые препараты пациент начинает еще в стационаре, а после выписки — по рецепту участкового врача при постановке на диспансерный учет.
Если есть проблемы
В любом спорном случае: если вам отказывают в определенных исследованиях, не выписывают положенные льготные препараты или вы не можете записаться к кардиологу — обращайтесь в свою страховую компанию.
«Для того чтобы связаться со своей страховой компанией нужно узнать ее название, которое есть на вашем полисе ОМС. Там же, как правило, указаны и необходимые контактные данные. Или их можно уточнить на сайте страховой компании, — уточняет Михаил Пушков. — Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель предпримет необходимые действия — свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы».
Важно знать
Список жизненно важных лекарственных препаратов включает 815 наименований. За последние четыре года перечень расширили на 73 позиции,
Бесплатные лекарства положены не только пациентам, которые перенесли инфаркт или инсульт, такое же право есть у людей с диабетом, ВИЧ, туберкулезом, ДЦП, бронхиальной астмой и другими заболеваниями. Важно понимать, что существуют льготы федерального и регионального уровня.
По словам депутата, дефицита льготных лекарств в России не наблюдается. «Сумму, которую в России ежегодно выделяют на льготное лекарственное обеспечение, не тратит больше ни одна страна мира», — заявил Бадма Башанкаев.