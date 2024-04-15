Эксперт ОМС Пушков объяснил, когда сердечники могут получить бесплатные лекарства

«Для того чтобы связаться со своей страховой компанией нужно узнать ее название, которое есть на вашем полисе ОМС. Там же, как правило, указаны и необходимые контактные данные. Или их можно уточнить на сайте страховой компании, — уточняет Михаил Пушков. — Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель предпримет необходимые действия — свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы».