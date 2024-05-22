Проснулись уставшим? Съешьте один из этих 10 продуктов

Спите по восемь часов в день, но все равно просыпаетесь уставшим? Есть много причин, почему так может происходить, и в перспективе стоило бы вместе с врачом разобраться в первоисточнике проблемы. Но что делать, пока ждешь записи к специалисту? Как взбодриться здесь и сейчас?