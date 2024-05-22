Проснулись уставшим? Съешьте один из этих 10 продуктов

Спите по восемь часов в день, но все равно просыпаетесь уставшим? Есть много причин, почему так может происходить, и в перспективе стоило бы вместе с врачом разобраться в первоисточнике проблемы. Но что делать, пока ждешь записи к специалисту? Как взбодриться здесь и сейчас?
Иногда собраться с мыслями и зарядиться энергией помогает правильный завтрак. Вот несколько примеров продуктов, которые способны моментально дать вам заряд бодрости и сил.
Рыба
Не зря так популярны тосты с красной рыбой на завтрак: в жирной рыбе содержится много омеги-3. Это вещество помогает улучшить когнитивные функции и повысить уровень энергии.
Возьмите за правило хотя бы раз в неделю есть жирную рыбу. Подойдет не только лосось, но и более бюджетные варианты вроде сельди или сардин.
Йогурт
Натуральный йогурт без большого количества добавленного сахара — идеальный вариант для утренней трапезы. Продукт богат пробиотиками, которые помогают наладить пищеварение и повысить уровень энергии.
Кстати, если есть йогурт каждый день, то вы начнете лучше засыпать и легче пробуждаться по утрам.
Кофе
Кофе не зря заслужил репутацию самого известного бодрящего напитка. Кофеин повышает уровень энергии и помогает проснуться. Кроме того, одна-две чашки в день не причинят вреда здоровью, даже наоборот — укрепят сердечно-сосудистую систему.
Однако перебарщивать с кофе все-таки не стоит, иначе есть риск добиться обратного эффекта и почувствовать себя еще более вялым.
Банан
Если времени на завтрак утром совсем нет, постарайтесь хотя бы прихватить с собой банан. В этом фрукте есть калий, который повышает выносливость вашего тела. Кроме того, банан зарядит вас энергией на все утро.
Киви
В киви содержится ударная доза аскорбиновой кислоты. С помощью этого продукта вы можете укрепить защитные силы организма.
Кроме того, если перед сном съедать по одному киви, ваш сон станет более качественным и вы будете лучше себя чувствовать по утрам.
Авокадо
В авокадо много полезных жиров и калорий, так что сэндвич с фруктом надолго насытит вас и придаст сил. Еще в плоде много калия и клетчатки, так что он сделает вас более выносливым и поможет пищеварению работать как часы.
Зеленые листовые овощи
Не пренебрегайте шпинатом, салатом, белокочанной капустой. В этих продуктах много антиоксидантов, повышающих когнитивные функции. Обилие пищевых волокон также пойдут вашему организму на пользу.
Миндаль
Пара орешков миндаля дадут вам много полезных жиров и клетчатки.
Главное, не ешьте слишком много, если сейчас хотите скинуть лишний вес. На 100 граммов миндаля приходится 576 калорий.
Овсянка
Овсяная каша на завтрак зарядит вас энергией до обеда благодаря сложным углеводам и клетчатке в составе. А еще овсянка — отличное средство против высокого уровня холестерина.
Яйца
Не важно, омлет или глазунья, всмятку или вкрутую: яйца насытят вас белком и повысят уровень энергии, пишет издание
Кстати
Иногда постоянная сонливость — это симптом болезни. Например, желание вздремнуть в дневные часы может указывать на развитие деменции. О других признаках грозного диагноза можно узнать ЗДЕСЬ.