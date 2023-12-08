Копите деньги: пешеходов признали самими несексуальными мужчинами

Кстати, еще одно исследование показало, что потребление предметов роскоши повышает вероятность получить работу . При этом потребление это часто бывает демонстративным. Например, в 2010 году психологи обнаружили, что люди покупают экологически чистые продукты не только в целях сохранения природы, но и потому, что это сигнализирует о высоком статусе. Более того, дорогие экопродукты приобретались лишь в присутствии других людей.