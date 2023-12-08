Копите деньги: пешеходов признали самими несексуальными мужчинами

Итак, теперь это доказано учеными: дорогая машина — не просто понты, но и верный способ понравиться противоположному полу. Исследователи обнаружили, что и мужчины, и женщины считаются более привлекательными и имеют более высокую «брачную ценность», если у них есть роскошный автомобиль.
И как бы мы себя ни уверяли, что деньги — не главное, но против статистики не пойдешь. Так, в Бразилии провели два исследования, где у 580 добровольцев спросили: «Как меняется ваше мнение о человеке в зависимости от того, на чем он ездит?»
Исследование показало: люди с новыми автомобилями премиальных моделей имели самый высокий рейтинг по «партнерской ценности». А вот водителей старых машин в качестве любовников и будущих супругов практически не рассматривали.
Хуже дела обстояли только у пешеходов. Те, у кого вообще не было автомобиля, получили самую низкую оценку от потенциальных партнеров.
«Судя по всему, владение автомобилем премиум-класса делает вас более привлекательными для противоположного пола», — говорит автор
Кроме того, это значительно повышает самооценку самого владельца машины. Обладание дорогим автомобилем заставляет человека поверить в то, что он более привлекателен и его социальный статус выше.
«Статус, который показывает иерархическое положение, влияет на социальные взаимодействия и связан с восприятием способностей личности в социальной среде, — говорит ученый. — Эти способности часто оценивают с помощью социального сравнения, и на основе этой информации люди решают, конкурировать за ресурсы или избегать конфронтации».
Выводы бразильских ученых дополняет эксперимент, который проводили еще в 2009 году. Мужчину посадили сначала за руль Bentley Continental, а потом — в Ford Fiesta. Опрошенные женщины заявили, что парень в Bentley куда сексуальнее. Примечательно, что когда в таком эксперименте участвовала женщина, то мнение мужчин о ней не изменилось.
Кстати, еще одно исследование показало, что потребление предметов роскоши повышает вероятность получить работу. При этом потребление это часто бывает демонстративным. Например, в 2010 году психологи обнаружили, что люди покупают экологически чистые продукты не только в целях сохранения природы, но и потому, что это сигнализирует о высоком статусе. Более того, дорогие экопродукты приобретались лишь в присутствии других людей.
«У мужчин потребление предметов роскоши повышает привлекательность и увеличивает вероятность новых сексуальных связей. Женщинам же предметы роскоши чаще всего нужны для создания или сохранения отношений, особенно при наличии соперниц», — говорит Лизелот Хаддерс с кафедры коммуникационных наук Гентского университета в Бельгии, автор статьи «Соперница носит Prada: Потребление предметов роскоши как стратегия женской конкуренции».
Ученые приходят к выводу: выбирая парней на дорогих машинах, женщины заботятся о будущем потомстве. Репродуктивный потенциал статусных мужчин они оценивают выше.
«Для мужчин это означает, что для достижения репродуктивного успеха они должны: 1) бороться с другими мужчинами, чтобы получить женщину и удержать ее, а также охранять ресурсы, необходимые женщинам для рождения детей и ухода за ними; 2) привлекать женщин, демонстрируя роскошь или обеспеченность ресурсами», — говорит Жоао Лукас Г. да Силва.
Кстати, интересную вещь подметили ученые: парни в барах показывают свои мобильные телефоны в присутствии других мужчин, но не в присутствии женщин. Вот насколько сильна борьба за доминирование в мужских кругах.