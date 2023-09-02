Как понравиться людям и завести себе новых друзей: 10 простых советов психолога

Человек — социальное животное. Мы живем в обществе и каждый день общаемся с большим количеством людей. И без этого общения не можем нормально себя чувствовать, даже самому замкнутому интроверту все равно нужны друзья. Завести их бывает не так просто, особенно во взрослом возрасте. К тому же бывают обстоятельства, которые еще больше усложняют этот процесс: например, если вы от природы застенчивы или если вам пришлось переехать. Как же найти друзей и научиться располагать людей к себе?
Вот 10 советов из книги «Как находить друзей и влиять на людей» одного из самых легендарных психологов прошлого века — Дейла Карнеги.
Проявляйте искренний интерес
Один из главный способов завести друзей и произвести приятное впечатление — проявить подлинный интерес. Часто люди в попытке заинтересовать собеседника начинают говорить только о себе. Однако гораздо лучше искренне поинтересоваться личностью и жизнью человека, с которым вы общаетесь.
Многим людям очень нравится рассказывать о себе, так они реализуют свою потребность во внимании. Поэтому дайте им шанс сделать это. А еще почаще обращайтесь к собеседнику по имени, это тоже помогает расположить к себе.
Выбирайте правильные темы
Если вы узнали, что интересует человека, то попробуйте поговорить с ним именно на интересующие темы. Это поможет установить контакт и настроить собеседника на позитивное общение. Кстати, юмор и уместные шутки тоже отлично помогают в поиске новый друзей.
Уважайте мнение других
Вы не обязаны всегда и во всем соглашаться с собеседником. Однако ключ к хорошим отношениям — способность уважать чужую позицию, даже если она далека от вашей.
Вы вполне можете выразить свое мнение и заявить, что думаете иначе. Главное — не переходить на личности, говорить уважительно и приводить убедительные аргументы. Тогда вы получите увлекательную дискуссию, а не ожесточенный спор.
Умение признавать ошибки
Все мы не безупречны и время от времени совершаем ошибки. Однако очень важно уметь вовремя заявить о том, что вы сказали что-то не так или неправильно поступили. Не уклоняйтесь от ответственности и принесите извинения: такое честное поведение завоюет уважение.
Поставьте себя на место собеседника
Для хорошей дружбы очень важно понимать друг друга. А для этого периодически нужно ставить себя на место другого человека и стараться посмотреть на некоторые вещи с точки зрения собеседника. Так вам будет проще найти общий язык и установить конструктивные отношения.
Хвалите
Доброе слово, как известно, и кошке приятно. Льстить, конечно, не стоит, этого не любят. А вот отметить что-то, за что действительно человека можно похвалить, — всегда хорошая идея. Так вы даете понять человеку, что цените его и отдаете должное его заслугам.
Не пытайтесь изменить человека
Этот совет отлично работает как и в дружеских, так и в романтических отношениях. Все мы очень разные, и далеко не все черты характера могут нравиться, однако это не повод пытаться переделать своего близкого. Принимая недостатки других, вы укрепляете свои отношения.
Не спешите критиковать
Бывает, что вы сами четко видите, что другой человек сделал ошибку. Как бы ни велик был соблазн сообщить ему об этом и указать на все грехи, постарайтесь быть аккуратнее с критикой.
Научитесь слушать
Лучший собеседник — тот, кто умеет слушать. Так вы сможете продемонстрировать свой интерес, понять человека и поощрить его говорить о себе. Умение слушать поможет вам создать репутацию очень приятного в общении человека, пишет издание
Делайте свою речь более интересной
Следите за тем, как именно вы общаетесь. Постарайтесь постоянно расширять свой словарный запас, используйте жесты и мимику для того, чтобы лучше доносить свои мысли, тогда вы станете еще более интересным собеседником.