Как понравиться людям и завести себе новых друзей: 10 простых советов психолога

Человек — социальное животное. Мы живем в обществе и каждый день общаемся с большим количеством людей. И без этого общения не можем нормально себя чувствовать, даже самому замкнутому интроверту все равно нужны друзья. Завести их бывает не так просто, особенно во взрослом возрасте. К тому же бывают обстоятельства, которые еще больше усложняют этот процесс: например, если вы от природы застенчивы или если вам пришлось переехать. Как же найти друзей и научиться располагать людей к себе?