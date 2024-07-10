Прежде всего, важно помнить, что ягода может разрушать эмаль зубов и усиливать кариес.

Людям с болезнями ЖКТ от клубники лучше отказаться. Дело в том, что кислоты в составе клубники при контакте со слизистой оболочкой желудка могут усилить раздражение. Из-за этого есть риск обострений гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Клубника также может быть опасна для людей, склонных к аллергии.