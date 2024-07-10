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Когда лучше есть клубнику — на завтрак или на ужин? Мнение гастроэнтеролога Логинова

Чтобы получить максимум пользы от ягоды, нужно знать некоторые нюансы о ее свойствах. А еще нельзя забывать о чувстве меры: даже полезную клубнику не стоит есть ведрами.

10 июля 20241
клубника вздутие живота
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Сезон спелой, сладкой и натуральной клубники в самом разгаре. Ягода очень полезна: в ней много витаминов, минералов, полифенолов и фолиевой кислоты.

Но когда нужно есть клубнику, чтобы получить от нее максимум пользы? На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

Состав клубники

На 100 граммов ягоды приходится:

  • Ккал — 33;

  • Белков — 0,8 грамма;

  • Жиров — 0,4 грамма;

  • Углеводов — 7,5 грамма.

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Для каждого свой вариант

В целом клубнику можно без вреда для здоровья спокойно есть в любое время суток, приводит слова врача издание «Чемпионат». Однако некоторые особенности продукта стоит учитывать:

  • Если съесть клубнику за завтраком, то ягода даст вам заряд сил для бодрого начала дня. В клубнике есть много витамина С, который поможет укрепить иммунитет.

  • Для вечернего приема пищи ягода тоже подойдет идеальна. Такой ужин будет легким и низкокалорийным. Кроме того, в клубнике много пищевых волокон, которые помогут обеспечить комфортное пищеварение.

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Кому клубнику есть нельзя

Даже у самых полезных продуктов есть свои противопоказания:

  • Прежде всего, важно помнить, что ягода может разрушать эмаль зубов и усиливать кариес.

  • Людям с болезнями ЖКТ от клубники лучше отказаться. Дело в том, что кислоты в составе клубники при контакте со слизистой оболочкой желудка могут усилить раздражение. Из-за этого есть риск обострений гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

  • Клубника также может быть опасна для людей, склонных к аллергии.

  • Здоровым людям без ограничений все равно не стоит есть клубнику в слишком больших количествах. Оптимальная порция — 150–200 граммов в день.

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Об этом важно помнить

А еще вы можете собственными руками превратить клубнику в опасный и вредный продукт. Например, если будете есть зеленую и недозрелую ягоду.

Другая распространенная ошибка — есть клубнику немытой. Кстати, мыть ее нужно непосредственно перед употреблением, иначе продукт быстро испортится. И не замачивайте ее: нежная кожица клубники может повредиться.

Еще не стоит закупать клубнику впрок. Нормально хранится она сможет 2–3 дня, а потом ягода начинает гнить и покрываться плесенью.

О других ошибках, которые могут сделать клубнику вредной, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Кстати

Вырастить собственную клубнику на огороде — не самая простая задача. Опытные садоводы говорят, что главный секрет богатого урожая — правильная и своевременная подкормка ягод. Подробнее о том, чем можно удобрить клубнику, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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