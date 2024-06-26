Сорок лет — прекрасный возраст. У вас уже есть жизненный опыт, ресурсы и знания о мире. А если вести здоровый образ жизни, то и чувствовать себя вы будете отлично.
Конечно, время вспять не повернуть, и точно так же, как и в 18 лет, выглядеть вы не будете. Однако и тут многое зависит от ваших стараний. Грамотный уход поможет сохранить кожу упругой и сияющей
Какие есть требования к маскам после 40 лет? Можно ли приготовить их в домашних условиях? Разберемся вместе с косметологами.
Дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия»
Что изменилось
По словам косметолога Софьи Хаустовой, у возрастной кожи есть свои индивидуальные особенности.
«С возрастом обмен веществ и процесс регенерации кожи становятся медленнее. Увеличиваются сухость и чувствительность кожи. Ее эластичность тоже нарушается, в результате чего плывет овал лица, особенно у женщин с лишним весом. После 40 лет женщинам следует ежедневно использовать дневные и ночные кремы, косметические сыворотки, а дважды-трижды в неделю — омолаживающие маски», — отмечает врач.
Эффективная маска для лица после сорока: смотрим состав
На что стоит обратить внимание при выборе средств для ухода? В первую очередь — на состав, подчеркивает эксперт.
Омолаживающие маски
«Можно обратить внимание на омолаживающие маски с витамином А, который делает кожу более плотной и эластичной, улучшает ее рельеф и тонус, разглаживает морщины.
Основные активные ингредиенты и их концентрация зависят от проблемности кожи. Минимальная доза ретинола составляет 0,5%.
Маски от морщин
После 40 лет стоит использовать для борьбы с морщинами антиоксидантные маски с витаминами С и Е, пептидами, керамидами, гиалуроновой кислотой.
Гидрогелевые маски тоже способны оказать положительный эффект. Они увлажняют кожу за счет содержащихся в них гиалуроновой кислоты и гидрогеля. Желательно накладывать такие маски на лицо после душа», — рассказывает косметолог.
Косметика своими руками?
Многие предпочитают готовить домашние маски для лица из подручных средств. Однако, по мнению дерматолога, ждать ощутимого эффекта от таких самодельных составов не стоит.
«Маски из овощей, фруктов и других продуктов питания никак не влияют на организм. Дело в том, что кожа действует как защитный барьер, препятствующий проникновению посторонних предметов в глубокие слои эпидермиса.
Чтобы активные вещества косметики проникали внутрь и оказывали положительное воздействие, производители добавляют в свои средства усилители. А вещества, которые содержатся в пищевых масках, просто неспособны добраться до эпидермиса.
Технологии в сфере красоты шагнули далеко вперед, но некоторые девушки продолжают пользоваться рецептами из прошлого. Препараты, разработанные в последние годы, способны проникать в глубокие слои кожи и омолаживать ее.
Все, чего можно ожидать от маски, приготовленной из подручных ингредиентов, — это легкое увлажнение. Так что профессиональный уход нельзя заменить домашними средствами», — резюмирует дерматолог.
Подтягивающие маски для лица с эффектом ожога
Кроме того, некоторые народные средства могут быть опасны для здоровья. Например, горчично-перечная маска, якобы подтягивающая, способна вызвать ожоги, а маска с маслом и майонезом — закупорить поры, привести к раздражению.
Не стоит забывать и об аллергии, которую может спровоцировать бытовая косметика.
Дерматолог, косметолог петербургского ГорКВД
Домашние маски после сорока для лица: рецепты
Если все-таки хочется поэкспериментировать с масками домашнего приготовления, можно попробовать приготовить их из фруктов и ягод.
Однако, предупреждает дерматолог Татьяна Клюева, нужно быть осторожным и следить за реакцией своей кожи. Многие считают, будто вредной для кожи может быть только «химоза», а вот натуральные средства безопасны. Однако нередко именно натуральная косметика способна быть более аллергенной.
Вот несколько рецептов, которые вы можете повторить в домашних условиях.
Из абрикосов можно сделать отличную маску для жирной кожи. Нужно взять парочку зрелых плодов и половинку яблока. Снимите кожицу с фруктов, удалите косточки, измельчите мякоть блендером. Держать маску на коже стоит примерно 20 минут.
Яблоко также можно использовать для приготовления омолаживающей маски. Для этого необходимо натереть плод, смешать его со столовой ложкой запаренных овсяных хлопьев и чайной ложкой теплого меда. Остудите смесь, нанесите на лицо и смойте через 20 минут.
Груша отлично подойдет для противовоспалительной маски. Снимите кожуру с плода, измельчите мякоть до состояния пюре, смешайте со сливками 10%-й жирности в соотношении 1:1. Затем нанесите маску на лицо на 20 минут и смойте прохладной водой.
Ягоды тоже могут пригодиться любителям домашних масок. Например, можно приготовить очищающую маску из клубники. Для этого нужно размять 4-5 спелых ягод, добавить 20 мл кефира и нанести на кожу лица на 15 минут. Смывать маску лучше прохладной водой.
Черешня подойдет для основы отбеливающей маски. Нужно смешать 3 столовые ложки ягодного пюре с 1 чайной ложкой лимонного сока. Нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте.
Можно использовать для домашней тонизирующей маски ягоды черной смородины. Возьмите 1 столовую ложку ягод или сока, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 столовую ложку сметаны. Нанесите маску на лицо и через 15 смойте теплой водой.
Кстати
Некоторые популярные мифы по уходу за лицом могут на самом деле принести больше вреда, чем пользы. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.