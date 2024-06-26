Подтягивающие маски для лица с эффектом ожога

Кроме того, некоторые народные средства могут быть опасны для здоровья. Например, горчично-перечная маска, якобы подтягивающая, способна вызвать ожоги, а маска с маслом и майонезом — закупорить поры, привести к раздражению.

Не стоит забывать и об аллергии, которую может спровоцировать бытовая косметика.