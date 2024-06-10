Замечательный сосед: 8 пар дачных растений, которые лучше растут рядом друг с другом

Морковь — лук. Они защищают друг друга от морковной и луковой мухи. А вот с томатами и перцем оба вряд ли уживутся.

Капуста — сельдерей. Вместе они лучше противостоят вредителям и болезням. Сельдерей отпугивает белянок капустных, более известных как бабочки капустницы, поэтому его сажают между головками капусты. А после того как капусту уберут, он разрастается. Подходят ранняя капуста, брокколи, ранняя цветная.

Огурцы — укроп. Также хорошими соседями для огурцов считаются капуста и бобовые.

Помидоры — базилик. Они прекрасно сочетаются не только в салате, но и на участке, помогая друг другу. По словам садоводов, с помидорами также ладят капуста, спаржа, укроп, лук и фасоль, а вот рядом с картофелем их сажать не стоит.

Кольраби — салат. Они хорошо соседствуют в одном ряду. Последний убирают раньше, чем кольраби.

Огурцы — плетистая фасоль, подсолнух или кукуруза. В таком соседстве огурцы хорошо себя чувствуют и плодоносят до холодов. Плохими же соседями для них будут свекла, лук, морковь и редька.

Фасоль — огурцы или помидоры. Они неплохо уживаются друг с другом. Также хорошими соседями для фасоли эксперты называют картофель, свеклу и баклажан.