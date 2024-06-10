Замечательный сосед: 8 пар дачных растений, которые лучше растут рядом друг с другом

По словам опытных дачников, огородные растения могут сильно влиять друг на друга, поэтому к выбору соседей для каждого из них стоит подойти внимательнее. Дело в том, что одни группы растений помогают росту друг друга, а другие, наоборот, угнетают окружающих.
Авторы телеграм-канала «Дачный советник» привели примеры хорошего соседства распространенных у дачников культур. А заодно и
Вот 8 пар растений, которые хорошо уживаются друг с другом.
Морковь — лук. Они защищают друг друга от морковной и луковой мухи. А вот с томатами и перцем оба вряд ли уживутся.
Капуста — сельдерей. Вместе они лучше противостоят вредителям и болезням. Сельдерей отпугивает белянок капустных, более известных как бабочки капустницы, поэтому его сажают между головками капусты. А после того как капусту уберут, он разрастается. Подходят ранняя капуста, брокколи, ранняя цветная.
Огурцы — укроп. Также хорошими соседями для огурцов считаются капуста и бобовые.
Помидоры — базилик. Они прекрасно сочетаются не только в салате, но и на участке, помогая друг другу. По словам садоводов, с помидорами также ладят капуста, спаржа, укроп, лук и фасоль, а вот рядом с картофелем их сажать не стоит.
Кольраби — салат. Они хорошо соседствуют в одном ряду. Последний убирают раньше, чем кольраби.
Огурцы — плетистая фасоль, подсолнух или кукуруза. В таком соседстве огурцы хорошо себя чувствуют и плодоносят до холодов. Плохими же соседями для них будут свекла, лук, морковь и редька.
Фасоль — огурцы или помидоры. Они неплохо уживаются друг с другом. Также хорошими соседями для фасоли эксперты называют картофель, свеклу и баклажан.
Редис — кабачки. Редис хорошо посеять там, где позже будут цуккини, кабачки и другие поздние овощи.
Что сажать рядом с клубникой, чтобы получить запредельный урожай
Эксперт-садовод издания «Homes and Gardens» Карен Дарлоу ранее называла список лучших овощей, трав и цветов, которые станут прекрасными компаньонами клубнике.
Бораго или бурачник (огуречная трава). Это однолетнее растение с синими цветками обогащает почву микроэлементами, которые способствуют росту клубники. Есть мнение, что рядом с таким компаньоном клубника даже становится на порядок вкуснее.
Лук и бобовые. Другом клубники можно назвать обычный лук, запах которого отпугивает многих садовых вредителей — например, слизней и улиток. А фасоль и горох рядом с клубникой улучшат почву, фиксируя азот и тем самым питая ягоду.
Бархатцы. Эти скромные цветы садоводы ценят за способность отлично защищать от насекомых и даже сорняков. Фитонциды растения отпугивают вредителей и угнетают деятельность болезнетворных почвенных грибков. Также прекрасные компаньоны клубники — настурция, лаванда и белый клевер.
Базилик. Это отличный выбор для соседства с клубникой. Кстати, они отлично сочетаются и в фруктовом салате или холодном смузи.
Какие растения, наоборот, будут мешать клубнике, читайте ЗДЕСЬ.