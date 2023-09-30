Кардиолог Кореневич объяснила, почему мы толстеем, когда не высыпаемся

Из-за чего люди толстеют? Есть множество причин. Первое, что приходит на ум, — неправильное питание и дефицит движения. Однако вы можете стараться следить за тем, что едите, и ходить на тренировки, однако без нормального сна получить фигуру мечты не выйдет.
Кардиолог Анна Кореневич объяснила в своем
Повышенный аппетит
Если человек спал слишком мало, гормональный баланс в его теле будет нарушен. Уровень гормона голода грелина подскочит, а уровень лептина, способного подавлять аппетит, упадет.
Поэтому у людей с бессонницей пробуждается аппетит, особенно сильно им хочется есть продукты с простыми углеводами и сахаром. И чем больше вы недосыпаете, тем сильнее голод.
Выбор «вредной» еды
Если человек спал слишком мало, он будет склонен выбирать более жирную и калорийную пищу, не слишком задумываясь о ее качестве и сытности. С недосыпа люди склонны переедать чипсами, сухариками, сладкой едой. Да и сил на приготовление более здоровых блюд будет меньше.
Отсутствие сил на физическую активность
Сонный человек будет вялым и уставшим, без сил и энергии. Поэтому уровень его физической активности будет неминуемо страдать. Ему не захочется идти на тренировку, гулять пешком — он будет изо всех сил стремиться в кровать.
Повышение уровня стресса
Жизнь современного человека и так наполнена поводами для стресса и волнений, а бессонница делает наше эмоциональное состояние еще хуже. В итоге мы бежим заедать стресс, причем не здоровой пищей, а снова чем-то калорийным и с большим количеством сахара.
В итоге получается замкнутый круг: чем больше стресса, тем больше мы едим и толстеем, и это снова увеличивает нашу тревогу.
Ухудшение сна
И здесь опять замкнутый круг: чем дольше вы испытываете проблемы со сном, тем выше уровень стресса. Ваши надпочечники активно вырабатывают адреналин и кортизол. Повышаются давление, сахар, холестерин — риск сердечно-сосудистых заболеваний становится выше, сон — еще хуже. И вы все больше толстеете, появляются проблемы со здоровьем, что только усугубляет ваш стресс.
Поэтому важно вовремя наладить качественный сон и разорвать порочный круг, резюмирует врач.⠀