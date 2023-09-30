Кардиолог Кореневич объяснила, почему мы толстеем, когда не высыпаемся

Если человек спал слишком мало, он будет склонен выбирать более жирную и калорийную пищу, не слишком задумываясь о ее качестве и сытности. С недосыпа люди склонны переедать чипсами, сухариками, сладкой едой. Да и сил на приготовление более здоровых блюд будет меньше.