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Кардиолог Бокерия объяснила, почему не стоит пить аспирин для профилактики инфаркта

Многие сами прописывают себе препараты, которые считают безобидными, и ждут от них пользы для здоровья. Но это миф, что они не могут навредить. Например, аспирин для сердца может вызвать серьезные проблемы.

20 июля 2024Обсудить
аспирин, инфаркт, инсульт
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iStockphoto

Прием препаратов, не согласованный с врачом, — частая практика для россиян. Зачем записываться на прием, ждать его пару недель, тратить время на поход в поликлинику или деньги на платного доктора, когда проще забежать в аптеку и купить недорогое лекарство по совету друзей. Делать так не стоит. Особенно опасны подобные эксперименты с препаратами с аспирином в составе, которые, как уверены многие, очень полезны для сердца и предотвращают инсульты и инфаркты. Почему, объясняет врач-кардиолог.

Ольга Бокерия
Кардиология

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

«Не рекомендую никогда делать это»

«Бытует такое мнение, что после 40-50 лет нужно принимать аспирин с профилактической целью, якобы он защищает сердце и сосуды. Делать это я не рекомендую никогда, если вам аспирин не назначил ваш врач», — заявила врач-кардиолог Ольга Бокерия.

При всей своей полезности аспирин является достаточно серьезным препаратом, который может вызвать в том числе и различные осложнения, например, кровотечения, объяснила она. Обычно это бывают кровотечения желудочно-кишечные, и их крайне сложно останавливать.

«Если человек, имеющий язву, начинает принимать аспирин, у него может случиться жизнеугрожающее кровотечение. Поэтому никогда сами себе никакие препараты не назначайте, в том числе аспирин», — предупреждает кардиолог.

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Достаточно одной таблетки

Аспирин относится к препаратам-дезагрегантам, которые используют для профилактики сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов. Кому именно стоит пить это лекарство, определяет строго врач. И мировые ассоциации кардиологов с каждым годом этот перечень пациентов, которым реально нужно принимать аспирин для профилактики инфарктов и инсультов, постоянно сужают.

Ранее врач-терапевт Борис Шеляпин рассказал «Доктору Питеру», что нередко сталкивался в своей практике с кровотечениями после приема аспирина. «Есть пациенты, которым достаточно одной таблетки аспирина, чтобы выдать язву желудка или желудочно-кишечное кровотечение», — объясняет врач.

Нельзя даже в оболочке

С категорическим запретом против самостоятельного приема аспирина выступил и главный внештатный врач-гастроэнтеролог в Петербурге Юрий Успенский. По его словам, не стоит думать, что если аспирин «одет» в особую энтеросолюбильную оболочку, которая позволяет ему растворяться только в кишечнике, то он безопасен для желудка.

«В конечном итоге оболочка растворится, препарат всосется и так или иначе негативные эффекты все равно могут случиться», — предупредил врач. Особенно опасно это для пожилых людей, у которых стенки желудка истончены, и пациентов с хроническими заболеваниями.

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Детям — запрещен

Напомним также, что аспирин категорически нельзя давать детям до 12 лет, потому что он может вызвать острое токсическое жировое перерождение печени и развитие синдрома Рейе с летальностью до 50%. Подробнее объясняет врач-педиатр.

Автор текста:Анна Майская
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