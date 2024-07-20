Кардиолог Бокерия объяснила, почему не стоит пить аспирин для профилактики инфаркта

Прием препаратов, не согласованный с врачом, — частая практика для россиян. Зачем записываться на прием, ждать его пару недель, тратить время на поход в поликлинику или деньги на платного доктора, когда проще забежать в аптеку и купить недорогое лекарство по совету друзей. Делать так не стоит. Особенно опасны подобные эксперименты с препаратами с аспирином в составе, которые, как уверены многие, очень полезны для сердца и предотвращают инсульты и инфаркты. Почему, объясняет врач-кардиолог.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
«Не рекомендую никогда делать это»
«Бытует такое мнение, что после 40-50 лет нужно принимать аспирин с профилактической целью, якобы он защищает сердце и сосуды. Делать это я не рекомендую никогда, если вам аспирин не назначил ваш врач», —
При всей своей полезности аспирин является достаточно серьезным препаратом, который может вызвать в том числе и различные осложнения, например, кровотечения, объяснила она. Обычно это бывают кровотечения желудочно-кишечные, и их крайне сложно останавливать.
«Если человек, имеющий язву, начинает принимать аспирин, у него может случиться жизнеугрожающее кровотечение. Поэтому никогда сами себе никакие препараты не назначайте, в том числе аспирин», — предупреждает кардиолог.
Достаточно одной таблетки
Аспирин относится к препаратам-дезагрегантам, которые используют для профилактики сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов. Кому именно стоит пить это лекарство, определяет строго врач. И мировые ассоциации кардиологов с каждым годом этот перечень пациентов, которым реально нужно принимать аспирин для профилактики инфарктов и инсультов, постоянно сужают.
Ранее врач-терапевт Борис Шеляпин рассказал «Доктору Питеру», что нередко сталкивался в своей практике с кровотечениями после приема аспирина. «Есть пациенты, которым достаточно одной таблетки аспирина, чтобы выдать язву желудка или желудочно-кишечное кровотечение», — объясняет врач.
Нельзя даже в оболочке
С категорическим запретом против самостоятельного приема аспирина выступил и главный внештатный врач-гастроэнтеролог в Петербурге Юрий Успенский. По его словам, не стоит думать, что если аспирин «одет» в особую энтеросолюбильную оболочку, которая позволяет ему растворяться только в кишечнике, то он безопасен для желудка.
«В конечном итоге оболочка растворится, препарат всосется и так или иначе негативные эффекты все равно могут случиться», — предупредил врач. Особенно опасно это для пожилых людей, у которых стенки желудка истончены, и пациентов с хроническими заболеваниями.
Детям — запрещен
Напомним также, что аспирин категорически нельзя давать детям до 12 лет, потому что он может вызвать острое токсическое жировое перерождение печени и развитие синдрома Рейе с летальностью до 50%. Подробнее объясняет врач-педиатр.