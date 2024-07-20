Кардиолог Бокерия объяснила, почему не стоит пить аспирин для профилактики инфаркта

Прием препаратов, не согласованный с врачом, — частая практика для россиян. Зачем записываться на прием, ждать его пару недель, тратить время на поход в поликлинику или деньги на платного доктора, когда проще забежать в аптеку и купить недорогое лекарство по совету друзей. Делать так не стоит. Особенно опасны подобные эксперименты с препаратами с аспирином в составе, которые, как уверены многие, очень полезны для сердца и предотвращают инсульты и инфаркты. Почему, объясняет врач-кардиолог.