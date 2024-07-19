3 признака человека с высоким эмоциональным интеллектом, которые проявляются в разговоре

Высокий эмоциональный интеллект — это умение различать свои эмоции и управлять ими, а еще способность понимать, что чувствуют другие, проявлять эмпатию. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта могут эффективно общаться, устанавливать здоровые отношения, разрешать конфликты, мотивировать себя и других.
Высокий уровень эмоционального интеллекта часто связан с успешными межличностными отношениями, лидерством, адаптивностью и способностью решать проблемы в различных ситуациях.
Исследователь из Гарварда доктор Дженни Ву
1. Задают вопросы, которые вызывают чувства
Люди с высоким эмоциональным интеллектом обладают исключительной способностью вплетать такие вопросы в любой разговор, чтобы вовлечь в него других и поддержать интерес. Они об опыте, мыслях и чувствах и не предполагают простых ответов «да» или «нет». Например, «Что вы думаете о…», «Как вы попали на эту работу (познакомились с кем-то)…» и т.д.
Такие вопросы позволяют проявлять искреннюю заинтересованность и эмпатию к собеседнику, желание помочь. Любой человек, который услышал в свой адрес эти вопросы и ответил на них, почувствует, что его увидели, услышали и оценили.
2. «Подхватывают» тон речи и язык тела собеседника
Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта умеют считывать социальные сигналы и подсознательно подражают людям, с которыми общаются. Они копируют язык тела, поведение, темп речи, стиль, подстраиваясь под эмоции собеседника. Это вызывает расположение людей и укрепляет связь в общении.
И если вы скажете, что речь о манипулировании, то это не так, если подобное поведение естественно, если человек интуитивно подстраивается под стиль собеседника. Так он проявляет доверие и уважение к нему.
Собеседник говорит медленно, вы замедляетесь, подхватывая ритм общения, он наклоняется к вам, вы делаете то же самое. Это внешнее проявление внутреннего желания сопереживать и устанавливать связь на более глубоком уровне.
3. Делятся своими личными ошибками и неудачами
Люди с высоким эмоциональным интеллектом открыто делятся своими неудачами. Они не боятся признаваться в своих страхах, потому что видят в уязвимости средство для построения более глубоких связей. Они понимают, что угодить всем и стать приятным каждому невозможно, и абсолютно спокойно относятся к этому. Такие люди четко осознают, что ошибки — это еще не весь человек, а негативные события — это лишь точка для будущего роста.
Делясь как положительным, так и отрицательным опытом, люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта побуждают окружающих делиться, учиться и расти вместе.