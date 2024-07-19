3 признака человека с высоким эмоциональным интеллектом, которые проявляются в разговоре

Люди с высоким эмоциональным интеллектом открыто делятся своими неудачами. Они не боятся признаваться в своих страхах, потому что видят в уязвимости средство для построения более глубоких связей. Они понимают, что угодить всем и стать приятным каждому невозможно, и абсолютно спокойно относятся к этому. Такие люди четко осознают, что ошибки — это еще не весь человек, а негативные события — это лишь точка для будущего роста.