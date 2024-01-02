Кардиолог Бокерия назвала 4 добавки, которые необходимы женщинам в период менопаузы

Без достаточного количества пищевых волокон не будет ни нормального пищеварения, ни красивой кожи. В идеале нужно есть не менее 25-35 грамм клетчатки ежедневно. Найти ее можно в овощах и фруктах. Если вы недобираете норму, можно поискать добавки — лучше с сочетанием нерастворимой и растворимой клетчатки.