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Кардиолог Бокерия назвала 4 добавки, которые необходимы женщинам в период менопаузы

Чтобы период менопаузы прошел как можно мягче, попробуйте помочь своему телу перестроиться и адаптироваться к новым условиям.

2 января 2024
Кардиолог Бокерия назвала 4 добавки, которые необходимы женщинам в период менопаузы
Источник:
iStockphoto

В период менопаузы организм женщины нуждается в дополнительной поддержке. Уровень гормонов понижается, прекращаются менструации, и телу нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

Есть разные способы помочь себе в это непростое время. Кардиолог Ольга Бокерия в своем телеграм-канале рассказала о собственном опыте и назвала четыре добавки, которые сама использует для хорошего самочувствия.

Симптомы менопаузы

  • Упадок сил.

  • Приливы: женщину периодически начинает бросать в жар, даже если в помещении или на улице прохладно.

  • Появление «мозгового тумана».

  • Сухость влагалища, боль во время полового акта и недержание мочи.

  • Трудности со сном/бессонница.

  • Изменения в настроении, депрессия и/или чувство тревоги.

  • Изменение в регулярности менструального цикла.

Ольга Бокерия
Кардиология

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

Клетчатка

Без достаточного количества пищевых волокон не будет ни нормального пищеварения, ни красивой кожи. В идеале нужно есть не менее 25-35 грамм клетчатки ежедневно. Найти ее можно в овощах и фруктах. Если вы недобираете норму, можно поискать добавки — лучше с сочетанием нерастворимой и растворимой клетчатки.

Впрочем, можно попробовать для начала пересмотреть свой подход к рациону так, чтобы ежедневно есть больше пищевых волокон. Узнать о девяти простых способах получать больше клетчатки можно ЗДЕСЬ.

Омега-3

Тут нет конкретных показателей, которые помогли бы рассчитать идеальную дозу добавки. Однако врач советует стремиться, чтобы соотношение жирных кислот омеги-3 и омеги-6 было не менее 4. Добавка поможет снизить уровень хронического воспаления и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

А о том, в каких продуктах можно найти омегу-3, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Витамин D

Чем старше человек, тем важнее для него витамин D. Увы, при этом, как правило, мы получаем его все меньше и меньше по мере того, как вступаем в менопаузу.

Витамин D помогает кальцию лучше усваиваться, укрепляет тем самым кости и защищает от остеопороза. Кроме того, при достаточном количестве витамина D у человека поднимается настроение, улучшается память.

Лучше всего витамин усваивается, если сочетать его вместе со здоровыми жирами.

А о симптомах, которые подскажут, что «солнечного» витамина вам явно не хватает, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Куркума

Куркумин, который есть в составе этой пряности, работает как антиоксидант и противовоспалительное средство. А еще куркумин в исследованиях ученых уже не раз показывал эффект замедления или профилактики болезней, связанных с воспалением, например артрита или болезни Альцгеймера. Во время менопаузы куркума поможет оставаться в форме, укрепит кишечник.

Впрочем, есть у специи и свои недостатки. Подробней об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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