Кардиолог Бокерия назвала 4 добавки, которые необходимы женщинам в период менопаузы

В период менопаузы организм женщины нуждается в дополнительной поддержке. Уровень гормонов понижается, прекращаются менструации, и телу нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к новым реалиям.
Есть разные способы помочь себе в это непростое время. Кардиолог Ольга Бокерия в своем
Симптомы менопаузы
Упадок сил.
Приливы: женщину периодически начинает бросать в жар, даже если в помещении или на улице прохладно.
Появление «мозгового тумана».
Сухость влагалища, боль во время полового акта и недержание мочи.
Трудности со сном/бессонница.
Изменения в настроении, депрессия и/или чувство тревоги.
Изменение в регулярности менструального цикла.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Клетчатка
Без достаточного количества пищевых волокон не будет ни нормального пищеварения, ни красивой кожи. В идеале нужно есть не менее 25-35 грамм клетчатки ежедневно. Найти ее можно в овощах и фруктах. Если вы недобираете норму, можно поискать добавки — лучше с сочетанием нерастворимой и растворимой клетчатки.
Впрочем, можно попробовать для начала пересмотреть свой подход к рациону так, чтобы ежедневно есть больше пищевых волокон. Узнать о девяти простых способах получать больше клетчатки можно ЗДЕСЬ.
Омега-3
Тут нет конкретных показателей, которые помогли бы рассчитать идеальную дозу добавки. Однако врач советует стремиться, чтобы соотношение жирных кислот омеги-3 и омеги-6 было не менее 4. Добавка поможет снизить уровень хронического воспаления и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
А о том, в каких продуктах можно найти омегу-3, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Витамин D
Чем старше человек, тем важнее для него витамин D. Увы, при этом, как правило, мы получаем его все меньше и меньше по мере того, как вступаем в менопаузу.
Витамин D помогает кальцию лучше усваиваться, укрепляет тем самым кости и защищает от остеопороза. Кроме того, при достаточном количестве витамина D у человека поднимается настроение, улучшается память.
Лучше всего витамин усваивается, если сочетать его вместе со здоровыми жирами.
А о симптомах, которые подскажут, что «солнечного» витамина вам явно не хватает, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Куркума
Куркумин, который есть в составе этой пряности, работает как антиоксидант и противовоспалительное средство. А еще куркумин в исследованиях ученых уже не раз показывал эффект замедления или профилактики болезней, связанных с воспалением, например артрита или болезни Альцгеймера. Во время менопаузы куркума поможет оставаться в форме, укрепит кишечник.
Впрочем, есть у специи и свои недостатки. Подробней об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.