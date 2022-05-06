Как прийти в себя после праздников и вернуться в рабочий режим: 4 совета врача

По словам терапевта Олега Абакумова, восстанавливать режим лучше начать заранее, еще до вторых майских праздников — так будет проще. Это не значит, что теперь придется совершить подвиг — достаточно приложить совсем немного усилий.

Уберите телефон

Если хотите понемногу вернуться к обычному режиму, то за час от сна лучше отказаться от телефона и телевизора. Даже если лечь пришлось поздно, все равно не стоит хвататься за соцсети и телешоу перед тем, как заснуть. Лучше дать своему мозгу время настроиться на отдых — даже если спать осталось не так много.

Спите в тишине

Для того чтобы сон принес вам максимум бодрости, обеспечьте подходящие условия: абсолютную тишину и темноту. Абакумов советует надеть маску, приобрести плотные шторы и сделать все для того, чтобы окружающие не мешали вам спокойно спать.

Аптека в помощь

А что делать, если бессонница никак не хочет уходить, несмотря на все старания? Тут лучше посоветоваться с врачом. По словам терапевта, специалист может посоветовать принимать мелатонин за 40 минут до сна. А может порекомендовать и другие, более действенные для вас средства. Но самому подбирать себе снотворное не надо, легко ошибиться в препарате и дозировке.

Держите себя в руках

От майских праздников осталось уже совсем немного, и поэтому соблазн «уйти в отрыв» и позабыть о здравом смысле очень просто. Однако, пишет Абакумов в своем телеграм-канале, лучше все-таки быть посдержанней: не объедаться, отказаться от алкоголя и пожалеть свое здоровье.