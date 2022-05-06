Как прийти в себя после праздников и вернуться в рабочий режим: 4 совета врача

После продолжительных майских праздников прийти в себя и вернуться в рабочий ритм бывает очень непросто — особенно если вы совсем забыли на радостях о режиме сна. Впрочем, все небезнадежно: есть несколько простых советов, которые помогут собраться и отойти от продолжительных выходных.
По словам терапевта Олега Абакумова, восстанавливать режим лучше начать заранее, еще до вторых майских праздников — так будет проще. Это не значит, что теперь придется совершить подвиг — достаточно приложить совсем немного усилий.
Уберите телефон
Если хотите понемногу вернуться к обычному режиму, то за час от сна лучше отказаться от телефона и телевизора. Даже если лечь пришлось поздно, все равно не стоит хвататься за соцсети и телешоу перед тем, как заснуть. Лучше дать своему мозгу время настроиться на отдых — даже если спать осталось не так много.
Спите в тишине
Для того чтобы сон принес вам максимум бодрости, обеспечьте подходящие условия: абсолютную тишину и темноту. Абакумов советует надеть маску, приобрести плотные шторы и сделать все для того, чтобы окружающие не мешали вам спокойно спать.
Аптека в помощь
А что делать, если бессонница никак не хочет уходить, несмотря на все старания? Тут лучше посоветоваться с врачом. По словам терапевта, специалист может посоветовать принимать мелатонин за 40 минут до сна. А может порекомендовать и другие, более действенные для вас средства. Но самому подбирать себе снотворное не надо, легко ошибиться в препарате и дозировке.
Держите себя в руках
От майских праздников осталось уже совсем немного, и поэтому соблазн «уйти в отрыв» и позабыть о здравом смысле очень просто. Однако, пишет Абакумов в своем телеграм-канале, лучше все-таки быть посдержанней: не объедаться, отказаться от алкоголя и пожалеть свое здоровье.
Врач-терапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук, специалист по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, член Российского общества сомнологов
А что делать, если заранее позаботиться о вхождении в режим не получилось? По словам сомнолога Софьи Черкасовой, есть несколько простых привычек, которые помогут привести себя в порядок.
Вот что вы можете делать по утрам:
Не пропускайте зарядку: проснуться будет проще, если вы сделайте хотя бы пару простых упражнений;
С утра впустите в квартиру побольше света — раскройте шторы, включите освещение;
Обязательно завтракайте! Можно еще выпить кофе или чая — но не на голодный желудок;
Постарайтесь пройти хоть часть пути до работы пешком.
А вот что можно сделать для того чтобы вовремя заснуть?
Не пейте кофе после 14 часов;
Не занимайтесь спортом за 2 часа до сна;
Ужинать лучше за 3-4 часа до сна;
Постарайтесь успокоиться после рабочего дня и не тащите работу домой.