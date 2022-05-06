Как прийти в себя после праздников и вернуться в рабочий режим: 4 совета врача
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После продолжительных майских праздников прийти в себя и вернуться в рабочий ритм бывает очень непросто — особенно если вы совсем забыли на радостях о режиме сна. Впрочем, все небезнадежно: есть несколько простых советов, которые помогут собраться и отойти от продолжительных выходных.

Олег Абакумов
медицина

врач-терапевт, пульмонолог

t.me/dr_abakumoff

По словам терапевта Олега Абакумова, восстанавливать режим лучше начать заранее, еще до вторых майских праздников — так будет проще. Это не значит, что теперь придется совершить подвиг — достаточно приложить совсем немного усилий.

Уберите телефон

Если хотите понемногу вернуться к обычному режиму, то за час от сна лучше отказаться от телефона и телевизора. Даже если лечь пришлось поздно, все равно не стоит хвататься за соцсети и телешоу перед тем, как заснуть. Лучше дать своему мозгу время настроиться на отдых — даже если спать осталось не так много.

Спите в тишине

Для того чтобы сон принес вам максимум бодрости, обеспечьте подходящие условия: абсолютную тишину и темноту. Абакумов советует надеть маску, приобрести плотные шторы и сделать все для того, чтобы окружающие не мешали вам спокойно спать.

Аптека в помощь

А что делать, если бессонница никак не хочет уходить, несмотря на все старания? Тут лучше посоветоваться с врачом. По словам терапевта, специалист может посоветовать принимать мелатонин за 40 минут до сна. А может порекомендовать и другие, более действенные для вас средства. Но самому подбирать себе снотворное не надо, легко ошибиться в препарате и дозировке.

Держите себя в руках

От майских праздников осталось уже совсем немного, и поэтому соблазн «уйти в отрыв» и позабыть о здравом смысле очень просто. Однако, пишет Абакумов в своем телеграм-канале, лучше все-таки быть посдержанней: не объедаться, отказаться от алкоголя и пожалеть свое здоровье.

София Черкасова
София Черкасова
Медицина

Врач-терапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук, специалист по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, член Российского общества сомнологов

А что делать, если заранее позаботиться о вхождении в режим не получилось? По словам сомнолога Софьи Черкасовой, есть несколько простых привычек, которые помогут привести себя в порядок.

Вот что вы можете делать по утрам:

  • Не пропускайте зарядку: проснуться будет проще, если вы сделайте хотя бы пару простых упражнений;

  • С утра впустите в квартиру побольше света — раскройте шторы, включите освещение;

  • Обязательно завтракайте! Можно еще выпить кофе или чая — но не на голодный желудок;

  • Постарайтесь пройти хоть часть пути до работы пешком.

А вот что можно сделать для того чтобы вовремя заснуть?

  • Не пейте кофе после 14 часов;

  • Не занимайтесь спортом за 2 часа до сна;

  • Ужинать лучше за 3-4 часа до сна;

  • Постарайтесь успокоиться после рабочего дня и не тащите работу домой.

Дарья Балясникова