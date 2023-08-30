Как полюбить нелюбимую работу: 4 действующих способа от психолога

Как же это влияет на нашу личную жизнь? Мы перестаем наслаждаться простыми радостями каждого дня. Не выходит получить удовольствие от утреннего кофе в своей кухне, потому что уже все мысли о работе. Мы не можем полноценно пообщаться с близкими людьми, потому что не можем перестать думать о проблемах на ней. А на самой работе мы просто существуем, а не живем, никаких позитивных эмоций и удовлетворения.