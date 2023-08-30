Как полюбить нелюбимую работу: 4 действующих способа от психолога

Отношения с работой — штука сложная. Для многих людей без нее трудно представить счастливую жизнь. Между тем любая работа приносит средства для существования, поэтому в реальном мире мало кто имеет возможность при выборе своего дела ориентироваться исключительно на свои желания.
Почему нелюбимая работа может так сильно портить нам жизнь? Что делать, если уволиться — не вариант? Объясняет психолог Елена Митрохина.
Мы проводим большую часть своего времени на рабочем месте. И если эта работа не приносит нам радости и удовлетворения, она может стать источником постоянного стресса и негативных эмоций. Мы начинаем просыпаться с мыслями о работе, утром уже чувствуем себя уставшими, а вечером даже не хочется ничего делать — ни на что не хватает сил.
Как же это влияет на нашу личную жизнь? Мы перестаем наслаждаться простыми радостями каждого дня. Не выходит получить удовольствие от утреннего кофе в своей кухне, потому что уже все мысли о работе. Мы не можем полноценно пообщаться с близкими людьми, потому что не можем перестать думать о проблемах на ней. А на самой работе мы просто существуем, а не живем, никаких позитивных эмоций и удовлетворения.
И как выйти из этого положения? Самое главное — не оставаться бездействующими! Нужно найти способ изменить ситуацию. Это может быть поиск новой работы, занятие хобби в свободное время или развитие новых навыков для роста в карьере. Главное — не упускать возможности стать счастливее!
Признаки, что работа не в радость
Первый признак: вы не чувствуете энтузиазма, когда идете на работу. Вместо того чтобы просыпаться с улыбкой и счастливо отправляться в свои рабочие будни, вы словно уговариваете себя еще на один безрадостный день.
Второй признак: вам неинтересно, и вас не вдохновляет то, чем занимаетесь. Каждая минута на работе кажется вечностью, и вы жаждете переключиться на что-то более стимулирующее вашу креативность и интересы.
Третий признак: работа не приносит вам удовлетворения и чувства выполненного дела. Вы идете домой с ощущением, что прожили еще один пустой, безликий день и что-то важное ускользнуло из вашей жизни.
Как полюбить нелюбимую работу
Бывает, что ежедневная рутина начинает угнетать и портить нашу жизнь. Но не отчаивайтесь: всегда есть способы сделать наше рабочее время более приятным и сделать шаг к любви к работе.
Первое, что поможет нам изменить наше отношение к нелюбимой работе — это найти в ней что-то интересное или полезное. В каждой профессии есть свои ключевые задачи или моменты, которые могут вызывать интерес. Постарайтесь углубиться в свою работу и найти аспекты, которые вам по-настоящему нравятся.
Второй совет, который я хочу вам дать, — это ставить перед собой маленькие цели и поощрять себя за их достижение. Установите небольшие задачи, сделайте план действий и шаг за шагом двигайтесь к указанной цели.
И не забывайте дарить себе поощрения, чтобы мотивация была выше!
Наконец, найдите вокруг себя поддержку. Общайтесь со своими коллегами, делитесь опытом и обсуждайте предстоящие задачи. Здоровая и дружная атмосфера на работе может сделать дни на любой должности легче и радостнее.
Что делать, если устал от нелюбимой работы?
Многие сталкивались с этой проблемой: будильник звонит, тебе не хочется вставать и идти на работу. Но что же делать, если уволиться никак нельзя, а работу свою не любишь?
Прежде всего попробуйте найти радость в мелочах. Не думайте о работе только как о возможности зарабатывать. Найдите что-то интересное или приятное в своей обязанности. Может быть, у вас есть замечательные коллеги? Может, вас радуют обеденные перерывы, вкусный чай или кофе? Придайте большее значение этим моментам, и, возможно, дни станут ярче!
Если вам все равно нестерпимо плохо на работе, попробуйте находить источники позитива в своей жизни вне работы. Погружайтесь в увлекательные хобби, проводите время с любимыми людьми, занимайтесь спортом. Таким образом, вы сможете сбалансировать свои эмоции и уменьшить стресс.
Наконец, подумайте о плане действий на долгосрочную перспективу. Если вы чувствуете, что ваша нелюбимая работа начинает влиять на ваше здоровье и образ жизни, возможно, пришло время задуматься о смене профессии или обучении новым навыкам. Поставьте перед собой конкретные цели и начинайте действовать сегодня!
Помните, жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с ненавистью к своей работе. Найдите свое дело, которое будет радостным и вдохновляющим.
Даже в 40, 50 и 60 лет люди меняют полностью сферу своей деятельности. Обычно чуть позже становится более понятно, чем на самом деле нам интересно заниматься и что действительно приносит радость и счастье, так как в более молодом возрасте мы склонны выбирать профессию неосознанно: пошли учиться, куда модно, или куда родители сказали, или куда друзья поступили.
Если вам сложно понять, на что именно хочется поменять род деятельности, сходите к психологу-профориентологу. Он поможет вам с определением новой работы при помощи узких техник и диагностик.